Sát vách Hà Nội, một dự án nhà ở xã hội có giá siêu rẻ, chỉ hơn 380 triệu đồng/căn

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách 22 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện kinh doanh trong tháng 10/2025.

Theo như thông tin được công bố, có một dự án nhà ở xã hội có giá siêu rẻ cho người thu nhập thấp nằm trên đường Lê Thái Tổ (phường Võ Cường), hay còn gọi là dự án nhà ở xã hội Cát Tường TNT. Dự án này do Công ty Cổ phần Cát Tường làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, nếu khách hàng có nhu cầu mua nhà tại dự án này thì sẽ không có nhiều sự lựa chọn. Bởi lẽ, dự án có tổng cộng 897 căn hộ, đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó, nhà đầu tư đã bán 891 căn hộ, còn 6 căn hiện nay đang tiếp tục bán.

Thông tin từ website của Cát Tường cho biết, dự án chung cư thu nhập thấp Cát Tường là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được thực hiện bởi Cát Tường Group.

Dự án này nằm tại vị trí trung tâm phía Nam thành phố, có vị trí thuận tiện, tiếp cận dễ dàng với hệ thống các đường giao thông như đường Lê Thái Tổ, đường Lý Anh Tông… và chỉ cách trung tâm thành phố Bắc Ninh 2 km.

Chung cư đã đi vào hoạt động từ 2014, lượng cư dân tại chung cư khoảng hơn 2.000 người. Công trình cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi như hệ thống thang máy, cửa kính, ánh sáng, hầm để xe rộng, thông thoáng...

Dự án này có diện tích xây dựng 10.000m2. Hiện tại, giá bán theo phê duyệt của dự án này dao động từ 6,985 - 7,391 triệu đồng mỗi mét vuông. Tòa CT1 giá bán dự kiến có giá 6.985.000 đồng/m2 (sàn xây dựng). Tòa CT2 giá bán dự kiến là 7.391.524 đồng/m2. Tòa CT3 giá bán dự kiến là 7.391.524 đồng/m2. Tòa CT4 giá bán dự kiến là 7.391.524 đồng/m2. Tòa CT5 giá bán dự kiến là 7.391.524 đồng/m2.

Với diện tích căn hộ từ 55 - 70m2, giá bán dự kiến cho một căn hộ tại đây rơi vào khoảng 384 - 407 triệu đồng cho căn nhỏ nhất và 489 - 517 triệu đồng/căn tùy từng vị trí.

Cát Tường Smart City tại Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Cát Tường, tiền thân là Công ty TNHH Cát Tường, được thành lập năm 2001 với lĩnh vực kinh doanh ban đầu là nhà hàng và vận tải đường bộ. Sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp nhanh chóng khẳng định vị thế, trở thành một trong những công ty uy tín hàng đầu tại Bắc Ninh và khu vực phía Bắc. Từ những thành công ban đầu, Cát Tường từng bước mở rộng quy mô, tích lũy nguồn lực và đầu tư sang nhiều lĩnh vực khác.

Từ năm 2012, Cát Tường đầu tư vào lĩnh vực nhà ở xã hội, với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân và góp phần thúc đẩy đô thị hóa tại thành phố Bắc Ninh. Dự án khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp Cát Tường tại phường Võ Cường là một trong những bước đi tiêu biểu hiện thực hóa định hướng này.

Đến năm 2014, nhằm mở rộng quy mô hoạt động và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, Công ty đã tiến hành sáp nhập Công ty TNHH Điện tử VNPCB, Công ty TNHH Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Long Việt, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện hơn.

Hiện nay, Cát Tường hoạt động đa ngành, với các lĩnh vực chính gồm xây dựng công trình dân dụng và công ích, kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng, sản xuất – lắp đặt nội thất, cung cấp bê tông tươi, cùng sản xuất linh kiện và bo mạch điện tử.