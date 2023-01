Sát ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước ‘rơi’ 1,2 triệu đồng/lượng

Đầu giờ chiều nay (30/1), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 66,5- 67,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.

Tập đoàn Doji niêm yết ở mức tương ứng 66,3 - 67,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Việc giá vàng giảm trước ngày vía Thần Tài khiến nhiều người bất ngờ bởi đi ngược xu hướng so với nhiều năm trước.

Giá vàng giảm trước ngày vía Thần Tài. (Ảnh: Công Hiếu).

Một số chuyên gia cho rằng việc giá vàng giảm ngay trước thềm ngày vía Thần Tài là do những người còn nắm giữ vàng SJC đẩy mạnh bán ra khi mặt hàng này chạm mốc 68 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia dự báo, giá vàng còn trong xu hướng tăng ngắn hạn nhưng khó tăng cao do kim loại quý tại Việt Nam vẫn giữ mức cao hơn nhiều so với thế giới. Gần đây, dù vàng thế giới tăng mạnh thì trong nước chỉ điều chỉnh khá thấp. Ngoài ra, rủi ro vẫn cao khi giá vàng không tăng như dự báo mà quay đầu đi xuống. Trên thực tế, giá vàng trong nước đã giảm hơn nửa triệu đồng/lượng trong hai phiên giao dịch gần đây. Đó là chưa kể sau nhiều năm, người dân Việt Nam đã giảm bớt thói quen mua vàng để tích lũy. Do đó, không nên nuôi kỳ vọng giá vàng sẽ tăng mạnh để có động thái "lướt sóng" trong ngày vía Thần Tài.

Trái với diễn biến trong nước, giá vàng thế giới vẫn đang trong xu hướng tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 5,3 USD/ounce, tương đương 0,27% lên 1.933 USD/ounce nhờ USD giảm.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi thông tin từ cuộc họp chính sách đầu tiên của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào đầu tháng 2 tới.

Theo khảo sát của PV VTC News, sát ngày vía Thần Tài, lượng khách đến các tiệm vàng để mua vàng cầu may đầu năm bắt đầu đông dần. Không chỉ để khảo giá, tìm hiểu sản phẩm trước khi mua, đã có người giao dịch mua - bán sớm để tránh phải xếp hàng, chờ đợi lâu trong ngày cao điểm.

Đại diện nhiều tiệm vàng cho biết, để phục vụ tối đa nhu cầu mua vàng và trang sức cầu may, tích lộc trong dịp đón lộc Thần Tài 2023, các nhà vàng đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm vàng và trang sức mang biểu tượng của may mắn, tài lộc, tốt lành gồm: Các bản vị vàng may mắn, phú quý, phát tài, phát lộc như tượng vàng thần tài, tượng linh giáp mèo vàng chiêu tài...

Các cửa hàng vàng lớn cũng sẽ làm việc hết công suất, dự kiến mở cửa từ 6h và đóng cửa lúc 23h trong ngày 31/1.