Sạt lở sau mưa lớn, du khách mắc kẹt tại đường xuống sông Nho Quế

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Hà Giang. (Video: Đ.X.)

Tối 9/6, trả lời PV VTC News, đại diện lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở huyện Mèo Vạc bị chia cắt, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Đặc biệt, chiều 9/6, mưa lớn khiến tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ bị chia bắt.

Theo vị lãnh đạo này, do lượng đất, đá sạt lở từ núi xuống mặt đường quá nhiều, khe suối ngập sâu trong nước khiến một số du khách và người dân địa phương bị mắc kẹt.

"Ngay sau khi nhận thông tin, các cơ quan chức năng của huyện Mèo Vạc đã lắp biển cảnh báo, ngăn người dân và du khách cố di chuyển lên khu vực sông Nho Quế." , vị lãnh đạo này thông tin.

Mưa lớn khiến đường từ trung tâm huyện Mèo Vạc vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc) bị chia cắt.

Trước đó, trong hai ngày qua (8 và 9/6), do ảnh hưởng của hoàn lưu, mưa lớn tại nhiều địa phương ở tỉnh Hà Giang khiến các quốc lộ quan trọng nối từ TP Hà Giang lên các huyện vùng cao bị chia cắt do sạt lở đất.

Các tuyến đường Thuận Hòa - Thái An; đường Mèo Vạc - Đồng Văn cũng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Một lượng lớn đất đá tràn xuống đường lớn tuyến huyện Mèo Vạc - huyện Đồng Văn và nước dâng ngập gần 1m nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này.

Khe suối ngập sâu trong nước cùng lượng đất, đá sạt lở từ núi tràn xuống mặt đường.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Hà Giang đã triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang cũng khuyến cáo người dân, chủ phương tiện khi di chuyển qua đoạn tuyến này cần phải theo dõi, quan sát và chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Du khách bị mắc kẹt tại tuyến đường lên sông Nho Quế (Hà Giang).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ chiều tối 9/6 đến sáng 10/6, Đông Bắc Bắc Bộ mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 9/6, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ chiều 10/6, mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng giảm dần. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.