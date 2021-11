Sạt lở núi nghiêm trọng, gần 3.000 người dân Trà Leng bị cô lập hoàn toàn

Tối 18/11, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, mưa lớn gây sạt lở đất đá trên 2 tuyến đường dẫn vào xã khiến Trà Leng bị chia cắt, cô lập.



Tuyến đường dẫn vào xã Trà Leng bị sạt lở nặng, mặt đường đứt gãy.

Theo ông Cường, từ tối 17/11, mưa lớn xảy ra tại địa phương khiến tuyến đường DH01 và D1K8 dẫn vào xã Trà Leng bị sạt lở nặng, mặt đường đứt gãy, tắc nghẽn giao thông.

Biển báo nguy hiểm trên những tuyến đường dẫn vào Trà Leng.

Từ sáng nay (18/11), toàn xã bị cô lập hoàn toàn do đường sá hư hỏng. Trên đường dẫn vào xã Trà Leng có 5 điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Trường mẫu giáo Trà Leng phải tạm thời đóng cửa do nằm trong khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi. Thầy cô giáo và học sinh được đưa đến nơi an toàn.

Hơn 2.800 người dân ở Trà Leng bị cô lập.

"Xã đang chờ huyện đưa cơ giới vào để thông tuyến vì khối lượng rất lớn, khả năng phải mất 2 đến 3 ngày mới có thể thông tuyến đường.

Hiện toàn xã đã mất điện, mưa lớn vẫn kéo dài. Địa phương huy động lực lượng di dời 70 hộ dân đến nơi an toàn và bố trí lương thực dự trữ về cho từng thôn", ông Cường nói.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2020, trận sạt lỡ núi kinh hoàng xảy ra tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng đã vùi lấp 15 ngôi nhà khiến 9 người tử vong, 33 người may mắn được cứu sống, 13 nạn nhân mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy.