Sạt lở đất cuốn 2 phụ nữ và 1 trẻ em trôi xuống suối mất tích

Ngày 29-9, thông tin từ UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 phụ nữ và 1 trẻ em mất tích.



Vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 28-9, trong lúc đi trên đường liên bản đoạn qua bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên, 3 người dân bất ngờ bị đất đá ở trên taluy sạt xuống, đẩy trôi xuống suối mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm những người mất tích tại xã Mường Lang. Ảnh: Báo Sơn La

Các nạn nhân sau đó được xác định cùng trú tại Bản Đung, xã Mường Lang gồm: Bà Đinh Thị L. (SN 1976); bà Hà Thị N. (SN 1973) và cháu Hà Hải Đ. (SN 2018, cháu nội bà N.).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 100 người tiến hành dùng máy xúc, xúc đất tìm nạn nhân bị vùi lấp và tìm kiếm 2 nạn nhân bị dòng nước cuốn trôi. Đến 15 giờ 30 đã tìm thấy thi thể bà Hà Thị N. dưới suối.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Được biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 26-9, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to và rất to gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và nhà cửa của nhân dân. Mưa kéo dài đã gây sạt lở đất, lũ lớn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.