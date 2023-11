Sập tấm đan cống hộp trên cao tốc Bắc - Nam khiến 2 người tử vong

Tối 8/11, lãnh đạo Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải) xác nhận thông tin trên và cho biết. "Chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư có báo cáo Bộ Giao thông vận tải về sự việc này. Đồng thời chúng tôi sẽ 'kích hoạt' một đoàn kiểm tra an toàn lao động trên tuyến cao tốc này".



Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày (8/11) thuộc gói thầu XL01, km464+760, do Công ty TNHH Đại Hiệp tại thành phố Vinh thi công qua địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Vào thời gian trên, các công nhân đang trong quá trình trình gỡ giàn giáo tấm đan của cống hộp thì không may bị nghiêng, lật úp dẫn đến tai nạn. Hậu quả làm 2 công nhân tử vong.

2 nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Ch. (SN 1958, trú xóm 8, xã Quỳnh Thuận) và ông Phạm Thế S. (SN 1961, trú xóm Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ), cùng trú huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Chiều cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Phía Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, vụ việc đã được báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục làm rõ.