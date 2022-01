Song Hye Kyo khiến dân tình xỉu ngang xỉu dọc vì bạo chi cho "bom xịt" nhưng bóc mác xong mới thấy: Thường thôi!

Sự trở lại màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up đã được dân tình vô cùng ngóng trông. Tuy nhiên, bộ phim đã chính thức trở thành bom xịt bởi nội dung nhạt nhẽo, dài lê thê cũng như cái kết khó hiểu. Ra mắt đình đám nhưng đến tập cuối của Now, We Are Breaking Up lại kết thúc trong im ắng.

Vậy nhưng cũng không thể phủ nhận, Song Hye Kyo đã vô cùng đầu tư cho màn trở lại lần này. Cô diện cả loạt những bộ cánh từ bình dân tới hàng hiệu đắt đỏ, style biến hóa đa dạng khi sánh đôi cùng tình trẻ. Thậm chí, chỉ tính riêng khoản phụ kiện của cô trong bộ phim này đã có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.



Thủ vai NTK thời trang trong Now, We Are Breaking Up nên Song Hye Kyo xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thời thượng. Cô đầu tư chỉn chu cả về trang phục lẫn phụ kiện, tóc tai.

Nội dung phim tuy có nhạt nhưng về tạo hình của Song Hye Kyo vẫn được đánh giá khá tốt.

Nhiều bộ cánh và những món đồ cô diện trong phim cũng nhanh chóng thành hot trend được người người, nhà nhà học tập theo. Style của Song Hye Kyo đủ sành điệu, hiện đại mà vẫn đơn giản, thanh lịch để các chị em áp dụng theo.

Cô cũng khéo léo nhấn nhá trang phục với những món phụ kiện nhỏ xinh nhưng đủ tạo điểm nhấn như đồng hồ, khuyên tai, vòng vèo...

Đặc biệt, dân tình còn phải xỉu ngang về độ bạo chi của Song Hye Kyo trong bộ phim lần này. Chỉ tính sương sương 1 vài món phụ kiện mà cô đã diện, bao gồm đồng hồ, khuyên tai, vòng cổ, cài áo... đã có giá trị lên tới gần 15 tỷ đồng. Những item này đều có thiết kế đơn giản, thanh lịch, hiện đại hợp với hình ảnh mà cô xây dựng trong phim.

Nhiều người đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự bạo chi của Song Hye Kyo cho bộ phim lần này:

- Giàu sang quá.

- Đúng là giàu như Song Hye Kyo.

- Tôi có đi làm cả năm cũng không dám chi tiền mua 1 đôi khuyên tai này đâu.

- Chỉ có nàng công sở như Song Hye Kyo mới dám mua mấy món này thôi.

Vậy nhưng không phải tự nhiên mà Song Hye Kyo lại bạo chi như vậy đâu. Thực tế những món phụ kiện đắt đỏ trên đều đến từ nhà mốt Chaumet - cũng là thương hiệu mà Song Hye Kyo đang là đại diện khu vực châu Á. Với mối quan hệ thân thiết, Song Hye Kyo thường xuyên diện các thiết kế cũng như tham dự các sự kiện quan trọng của hãng. Thậm chí, sự kiện đầu tiên mà cô xuất hiện sau màn ly hôn chấn động với chồng cũ cũng chính là một sự kiện của Chaumet.

Cũng chính vì lẽ đó, nên việc Song Hye Kyo diện trang sức của hãng trong phim mới cũng là một cách để cô quảng bá các thiết kế của thương hiệu mà thôi.

Bên cạnh các mẫu phụ kiện của Chaumet, Song Hye Kyo còn diện nhiều món phụ kiện của các thương hiệu khác. Và đương nhiên, item nào mà cô diện lên cũng tạo thành cơn sốt khiến dân tình tìm mua theo.