Sáng 22/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Nguyên Bình - Chủ tịch UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai cho biết, vào hồi 18h20 ngày 19/9, tại địa bàn xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn khiến hai cháu nhỏ là B.P.L, sinh năm 2017 và B.P.T sinh năm 2020 (đều là con của một gia đình ở thôn Nậm Mười) tử vong.

Thông tin ban đầu cho hay, hai cháu cùng nhau đến chơi ở khu vực cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười. Tại đây, hai cháu đã trèo lên đu vào cổng sắt, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ đè lên người cả hai khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lương đã có mặt kịp thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của xã khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương. Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được các cơ quan Công an tỉnh, đơn vị chức năng của xã xác minh, điều tra làm rõ .

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng từ Quỹ Ban Vận động cứu trợ tỉnh để hỗ trợ gia đình lo chi phí mai táng.