Vào tối 20/9, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Thành (TP.HCM), khiến ba mẹ con đi xe máy tử vong, tài xế ô tô bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h, Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành) điều khiển ô tô biển số 61K-127.24 từ đường Tân Phú ra đường ĐH507.

Khi đến ngã ba giao với đường ĐH507 (xã Phước Thành), xe ô tô va chạm với xe máy biển số 61F1-031.30 do chị Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, trú xã An Long, TP.HCM) điều khiển, chở theo hai con trai 6 tuổi và 12 tuổi trên đường về sau khi thăm bà ngoại.

Cú tông mạnh khiến cả ô tô và xe máy văng vào lô cao su bên đường, cách hiện trường gần 10 m. Ba mẹ con chị V. tử vong sau đó, còn tài xế Nam bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng nặng, chiếc ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây, phần đầu xe bẹp dúm, biến dạng. Đến rạng sáng ngày 21/9, hiện trường mới được giải tỏa.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, một đoạn camera an ninh nhà dân ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa. Theo dõi hình ảnh trong đoạn camera an ninh cho thấy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc ô tô di chuyển với tốc độ khá cao.

Ô tô biến dạng sau tai nạn Ô tô biến dạng sau tai nạn

Công an xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam là 50mg/100ml.

Đến tối 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ ô tô tông xe máy khiến 3 mẹ con tử vong. Vụ án được khởi tố theo tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, Nguyễn Đức Thanh Nam - tài xế ô tô đang bị thương và điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của lực lượng chức năng.