Sắp có hơn 40.000 'mắt thần' phủ khắp các tuyến phố ở Hà Nội

Hà Nội sẽ lắp 40.000 camera giám sát an ninh trật tự, giao thông

Theo xu hướng xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam cũng như trên thế giới,hệ thống camera giám sát (an ninh, trật tự, ...) là một thành phần cấu thành không thể thiếu.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, tổng hợp nhu cầu của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của Hà Nội cũng như đăng ký nhu cầu lắp đặt hệ thống camera phục vụ giám sát an ninh, trật tự, trật tư đô thị, môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, Hà Nội dự kiến sẽ đầu tư:

Số lượng camera khoảng: 40.210 camera (camera PTZ: 12.007 camera; camera cổ định: 28.203 camera). Trong đó: 23.736 camera phục vụ giám sát đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý vi phạm; 227 camera phục phục vụ Quốc phòng; 16.247 camera phục vụ giám sát giám sát cho QLNN về an toàn giao thông, hạ tầng giao thông, môi trường, trật tự đô thị.

100% camera có công nghệ IP có chuẩn Onvif với độ phân giải từ 2 đến 8 Megapixel.

Camera trên một tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Báo NLĐ

Về đường truyền: 27 đơn vị đề xuất triển khai đường truyền cáp quang trực tiếp; 09 đơn vị đề xuất sử dụng đường truyền Internet;

Việc lắp mới 40.000 camera giám sát sẽ giúpxây dựng hệ thống dữ liệu hình ảnh camera giám sát dùng chung phục vụ công tác giám sát an ninh công cộng ở các khu vực, địa bàn trọng điểm, trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cơ quan chính quyền, khu vực Tổng lãnh sự quán, cơ quan đại diện ngoại giao các nước, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố; giám sát tình hình giao thông tại các tuyến đường, các khu vực trung tâm, sân bay, nơi tập trung đông người như chợ, trường học, các địa bàn trọng điểm (an ninh trật tự, giao thông, môi trường, ... ), nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Việc thiết lập một hệ thống tích hợp giám sát camera tập trung sẽ cung cấp khả năng giám sát toàn diện trên địa bàn Thành phố, thay vì giám sát cục bộ tại từng địa phương riêng lẻ, hay theo từng lĩnh vực quản lý khác nhau như hiện nay.

Ngoài ra, việc tích hợp sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng cùng khai thác, nâng cao hiệu lực hiệu quả các của hệ thống camera giám sát.

Ảnh: Kinh tế đô thị

Hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung cho phép quản lý đồng bộ thống nhất và tập trung các truy cập từ các đơn vị và địa phương theo cấp độ ưu tiên, tránh việc chiếm dụng tài nguyên cũng như phân cấp, phân quyền đan chéo ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

Việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô, là một trong những Thành phố vì hòa bình, Thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Việc triển khai camera giám sát tại các Thành phố của Việt Nam đang diễn ra thế nào?

Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 3 nhóm hệ thống camera với tổng số hơn 80.000 camera; trong đó 1.649 camera thuộc nhóm 1; 872 camera thuộc nhóm 2 và khoảng 80.000 camera thuộc nhóm 3. Cụ thể:

Nhóm 1: Hệ thống camera an ninh trật tự của Trung tâm thông tin chỉ huy CATP: có tổng cộng 1.649 camera, trong đó có 1.111 camera IP quay quét (PTZ) lắp đặt tại các tuyến, khu vực, mục tiêu trọng điểm về ANTT trên địa bàn Thành phố và một số camera nghiệp vụ

Nhóm 2: Hệ thống camera của sở, ngành, chủ yếu là của Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) chia sẻ cho Trung tâm thông tin chỉ huy CATP 485 camera phục vụ quan sát tinh hình ANTT, khi cần Sở GTVT chia sẻ toàn quyền điều khiển cho Công an Thành phố.

Nhóm 3: Hệ thống camera an ninh trật tự tại địa phương xã hội hóa: toàn Thành phố hiện có khoảng 80.000 camera được đầu tư và vận động bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.

Camera giám sát giao thông trên đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM). Ảnh: Bộ GTVT

Các hệ thống camera trên địa bàn TP.HCM đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bản, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý, thu thập thông tin tài liệu phục vụ công tác phòng, chốn tội phạm ma túy trên địa bàn.

Đà Nẵng

Đà Nẵng đang vận hành, khai thác, sử dụng ổn định 1.802 camera giám sát trên toàn Thành phố. Trong đó: số lượng camera của hệ thống: 1.802 camera, trong đó: camera quay quét 360: 263 camera (chiếm 14,6%); camera cố định: 1.539 camera (chiếm 85,4%).

Camera được lắp đặt tại 56/56 phường, xã và gắn liền với các tuyến giao thông, các kiệt, hẻm, khu dân cư phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, giao thông, trật tự.

Hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho Công an Thành phố trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.

Hải Phòng

Công an Thành phố đã rà soát, triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 30 vị trí để xử lý vi phạm TTATGT đường bộ. Ngoài ra, Hải Phòng mới triển khai lắp đặt hoàn thiện 5 hệ thống camera tại 5 nút giao theo hình thức xã hội hóa.