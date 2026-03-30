Sau khi bị lùi lịch phát sóng từ tháng 1 sang tháng 3/2026, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ mới đây đã thông báo chính thức lên sóng vào ngày 1/4 khiến cộng đồng mọt phim Hoa ngữ đứng ngồi không yên. Tác phẩm này đánh dấu sự hợp tác giữa đạo diễn Quách Kính Minh và dàn mỹ nhân đình đám như Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh… Từ những hình ảnh đầu tiên cho đến loạt poster, teaser được tung ra nhỏ giọt, bộ phim sớm tạo nên cơn sốt nhờ concept huyền ảo, ma mị. Không ít khán giả thừa nhận chưa cần biết nội dung ra sao, chỉ riêng phần hình ảnh cũng đủ khiến họ "đặt gạch" hóng chờ.

Về nội dung, phim xoay quanh Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y) - hồ ly trẻ tuổi nhất của tổ chức bí ẩn Vô Tướng Nguyệt. Trong hành trình truy tìm đại yêu Tiểu Duy, cô đột nhập phủ Lạc An và phát hiện mình không phải người duy nhất săn đuổi mục tiêu này. Tại đây, Lộ Vu Y vừa hợp tác vừa đối đầu với những nhân vật phức tạp, như Vũ Thập Quang (Tăng Thuấn Hy) là yêu quái đeo mặt nạ mang nặng thù hận, Vụ Vọng Ngôn (Trần Đô Linh) là hồ ly sở hữu năng lực thao túng tâm trí, cùng Ký Linh (Điền Gia Thụy) là pháp sư ẩn giấu nhiều bí mật. Những mối quan hệ chồng chéo, nửa bạn nửa thù khiến câu chuyện trở nên khó đoán và nhiều kịch tính.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, bộ phim đã được khán giả mong đợi sẽ là một "bữa tiệc visual mãn nhãn" khi dàn diễn viên quy tụ toàn những nam thanh nữ tú xuất hiện với tạo hình hồ ly, yêu quái đầy ma mị. Từ trang phục, makeup đến bối cảnh đều được chăm chút kỹ lưỡng, dễ dàng đốn tim khán giả. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy càng khiến dân tình kỳ vọng vào một cặp đôi vừa có chemistry vừa có nhan sắc tràn màn hình.

Bên cạnh đó, cặp chị em hồ ly do Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh đảm nhận cũng là điểm sáng khiến dân tình bàn tán không ngớt. Nếu Lộ Vu Y của Cúc Tịnh Y mang vẻ đẹp thanh nhã, trong trẻo thì Vụ Vọng Ngôn của Trần Đô Linh lại toát lên khí chất kiêu sa, bí ẩn, tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút. Cả hai cùng thực hiện nhiệm vụ thâm nhập phủ Lạc An để truy tìm đại yêu Tiểu Duy, đồng thời có nhiều phân cảnh sánh đôi. Qua những hình ảnh được hé lộ, netizen liên tục xuýt xoa trước visual bừng sáng của bộ đôi này: vừa mong manh thoát tục, vừa mang màu sắc ma mị đặc trưng của thế giới hồ ly, khiến mỗi khung hình chung đều đẹp như tranh.

Song, dự án này ngay từ đầu cũng khiến không ít người e ngại khi được cầm trịch bởi Quách Kính Minh. Nam đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim đẹp mê hoặc nhưng nội dung lại thường gây tranh cãi vì nhịp phim thiếu ổn định, thậm chí "đầu voi đuôi chuột" như Vân Chi Vũ hay Đại Mộng Quy Ly. Chính vì vậy, Nguyệt Lân Ỷ Kỵ cũng không tránh khỏi những hoài nghi về chất lượng kịch bản. Dẫu vậy, với những gì đã được hé lộ, bộ phim vẫn khiến khán giả khó lòng làm ngơ bởi sức hút từ dàn cast và phần nhìn là quá đỉnh, đủ để khán giả đáng mong đợi.

Bình luận của netizen:

- Sắp thi rồi, bài thì chưa ôn mà phim thì cứ ra hoài rồi sao ôn thi đây???

- Ai chê thì chê tui vẫn thích xem phim Quách Kính Minh, tạo hình đẹp, thẩm mỹ không phải chê, nội dung sâu sắc.

- Tạo hình phim của Quach Kính Minh thì khỏi phải chê rồi

- Hóng phim nha rất mê tạo hình phim này. Quách Kính Minh được cái tạo hình với quay đẹp dù kịch bản chán

- Visual dàn cast cỡ này cơ đấy

- Không cần biết kịch bản ra sao, về mặt thẩm mỹ thì Quách Kính Minh chưa bao giờ làm tui thất vọng.

Nguồn: Sohu