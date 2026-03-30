Nhắc đến phim Tết kinh điển và có doanh thu cao bậc nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, Mỹ Nhân Ngư của "vua hài" Châu Tinh Trì không thể nằm ngoài danh sách. Tác phẩm ra mắt vào năm 2016 và đạt doanh thu lên đến 553 triệu USD này từng giúp nữ chính Lâm Duẫn đổi đời, từ cô gái vô danh trở thành mỹ nhân tên tuổi chỉ sau 1 đêm.

Dù vậy, Lâm Duẫn vẫn bị cộng đồng mạng gọi là "con ghẻ quốc dân". Từ năm 22 tuổi đến nay, danh tiếng của cô gắn liền với 2 chữ thị phi, luôn nằm trong top người đẹp bị ghét bậc nhất Cbiz vì đời tư phức tạp, có mối quan hệ gây đồn đoán với 2 danh hài hàng đầu Châu Tinh Trì và Thẩm Đằng.

Lâm Duẫn bị xem là "con ghẻ quốc dân" với hồ sơ tai tiếng dài dằng dặc. Ảnh: Weibo.

Nàng thơ được Châu Tinh Trì hết mực o bế

Lâm Duẫn sinh năm 1996, tên thật Phí Hà. Sau khi quyết định bước chân vào showbiz, cô đã thay tên đổi họ để làm nghề. Tên mới Lâm Duẫn của nữ diễn viên là phiên âm tiếng Hán của nữ ca sĩ Hàn Quốc Im Yoona (Lâm Duẫn Nhi). Năm 2014, Châu Tinh Trì tuyển nữ chính cho dự án Mỹ Nhân Ngư. Lâm Duẫn đã đi casting và may mắn vượt qua 120.000 mỹ nhân để giành vai diễn đắt giá.

Đến năm 2016, Mỹ Nhân Như công chiếu và đạt được thành công lớn. Lâm Duẫn cũng nhờ đó mà vụt sáng thành sao ở tuổi 20. Khi đó, công chúng mê mẩn với vẻ đẹp ngây thơ, quyến rũ của của Lâm Duẫn mà bỏ qua diễn xuất còn non kém của cô.

Không lâu sau, Lâm Duẫn ký hợp đồng quản lý với công ty giải trí của "ân nhân" Châu Tinh Trì. Dưới sự hậu thuẫn của "vua hài", Lâm Duẫn thuận lợi bước chân vào showbiz, nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc và nhận về vô số kịch bản phim, hợp đồng quảng cáo. Sau Mỹ Nhân Ngư, Lâm Duẫn còn được Từ Khắc mời diễn xuất trong siêu phẩm Tết Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2.

Lâm Duẫn đổi đời với vai diễn mỹ nhân ngư trong bộ phim cùng tên ra mắt vào Tết 2016. Ảnh: Sohu.

Khi đó, trong số các nàng "Tinh nữ lang" từng được Châu Tinh Trì o bế, Lâm Duẫn là mỹ nhân được đạo diễn xứ Hương Cảng "sủng ái" nhất, dù kém hơn các đàn chị Chu Ân, Trương Bá Chi, Trương Vũ Kỳ... cả về nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất.

Cũng vì thân thiết quá mức, nhiều người đã đặt nghi vấn phải chăng Lâm Duẫn là con riêng của Châu Tinh Trì. Song 1 người bạn của Tinh Gia phủ nhận, đồng thời cho biết sở dĩ "vua hài" ưu ái Lâm Duẫn vì cô là nghệ sĩ nữ duy nhất luôn trân quý, nể phục, kính trọng ông. Mỗi năm cứ đến sinh nhật Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn đều gửi quà, gọi điện thoại chúc mừng Châu Tinh Trì. Do đó, Tinh Gia muốn mài đàn em nhỏ tuổi thành ngọc.

Cô trở thành nàng thơ được Châu Tinh Trì o bế hết mực. Ảnh: Sina.

Được Châu Tinh Trì bợ đỡ, nhưng Lâm Duẫn không thể giữ được danh tiếng theo thời gian vì năng lực yếu kém. Sau hàng loạt nét diễn cường điệu quá đà, phô trương trong Tước Tích 1 và 2, Chiến thần kỷ, Bỉ ngạn hoa..., Lâm Duẫn bị coi là thảm họa, bình hoa di động trên màn ảnh. Tác phẩm hiếm hoi cô được khen diễn tốt là Mộng Hoa Lục. Còn nhiều năm qua, chủ đề khán giả bàn tán về Lâm Duẫn vẫn chỉ dừng lại ở nhan sắc, vẻ sexy tại các sự kiện giải trí và đời tư nhiều tai tiếng của cô.

Chủ đề khán giả bàn tán về Lâm Duẫn vẫn chỉ dừng lại ở nhan sắc, vẻ sexy tại các sự kiện giải trí và đời tư nhiều tai tiếng của cô. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân chưa được yêu đã bị ghét nhất Trung Quốc

Không chỉ bị đánh giá thấp về năng lực, đời tư tai tiếng của Lâm Duẫn cũng khiến cô mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng. Vừa lên đời với Mỹ Nhân Ngư, Lâm Duẫn đã lộ quá khứ chụp ảnh nội y khi mới 14 tuổi, hút thuốc, đánh nhau, uống rượu lúc còn học cấp 3. Việc hình ảnh gợi cảm và những hành vi thiếu chuẩn mực ở tuổi vị thành niên bị phơi bày khiến hình tượng thanh thuần của Lâm Duẫn sụp đổ, trở thành "gái hư" trong mắt công chúng.

Ảnh quá khứ gợi cảm hồi 14 tuổi khiến hình tượng ngây thơ của Lâm Duẫn sụp đổ trong mắt công chúng. Ảnh: Weibo.

Những năm gần đây, Lâm Duẫn 5 lần 7 lượt dính nghi vấn làm "tiểu tam", tình nhân đại gia. Năm 2017, Lâm Duẫn hứng chỉ trích chen chân phá vỡ mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong - Nghê Ni. Không chỉ vậy, cô nhận gạch đá vì lộ việc cố gắng bắt chước hình ảnh, thần thái của tình cũ bạn trai.

Nữ diễn viên bị nghi vấn ngoại tình với Phùng Thiệu Phong, "tiểu tam" cướp chồng tương lai của tiểu hoa đán hàng đầu lứa 85 Nghê Ni. Ảnh: Sina.

Năm 2020, showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin 1 đại gia kiêm cựu chủ tịch tập đoàn ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) họ Lại bị bắt. Chi tiết gây sốc nhất về đại gia tai tiếng này là "bộ sưu tập" người tình lên đến 100 mỹ nhân cùng nhau chung sống tại 1 khu chung cư. Theo blogger, 1 trong những người tình ngôi sao của đại gia họ Lại sinh năm 1996, quê tại Hồ Châu (Trung Quốc), có chiều cao gần 1m70. Lâm Duẫn bị đặt vào vòng nghi vấn vì những dữ kiện có thể nói là trùng khớp tới 99%.

Cô từng bị nghi vấn là sao nữ trong tin đồn "bộ sưu tập" người tình lên đến 100 mỹ nhân của chủ tịch tập đoàn. Ảnh: Sina.

Năm 2024, Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy lộ tin ly hôn. Theo paparazzi hàng đầu Giang Tiểu Yến, cặp sao đã rạn nứt từ năm 2023, Trần Hiểu đã không về nhà 1 thời gian dài và bỏ mặc vợ con vì có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Ngay lập tức, Lâm Duẫn bị nghi vấn là "hồ ly tinh" phá nát hôn nhân của Trần Nghiên Hy.

Bởi từ tháng 11/2022, tin đồn Trần Hiểu ngoại tình với Lâm Duẫn sau khi tham gia chung bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục đã rộ lên ở showbiz Trung Quốc. Được biết nghi vấn về mối quan hệ ngoài luồng này ầm ĩ tới mức khiến cặp vợ chồng họ Trần này cãi vã dữ dội và "nàng Tiểu Long Nữ" còn đòi ly hôn.

Lâm Duẫn từng bị dân tình réo tên khắp MXH vì nghi vấn làm "tiểu tam" khiến cặp vợ chồng họ Trần tan đàn xẻ nghé. Ảnh: Weibo.

Sang đến đầu năm 2025, Lâm Duẫn bị tố lén lút ngoại tình với "vua hài" Thẩm Đằng. Sốc hơn cả, nguồn tin còn cho biết Thẩm Đằng và Lâm Duẫn đã có con với nhau. Theo tờ QQ, Thẩm Đằng và Lâm Duẫn từng tham gia 1 show truyền hình thực tế vào đầu năm 2022. Khi đó, Thẩm Đằng thuộc dàn cast chính, còn Lâm Duẫn là khách mời trong 1 tập. Trong chương trình, Thẩm Đằng dành cho đàn em 1 sự quan tâm nhất định, như khi thấy Lâm Duẫn ngã thì vội chạy lại đỡ, chủ động nhặt đồ bị rơi cho đàn em.

Tháng 2/2022, cư dân mạng bắt gặp Uông Phong - Chương Tử Di đi du lịch Tam Á (Trung Quốc) cùng Thẩm Đằng và 1 người phụ nữ lạ mặt. Trùng hợp là vào ngày 9/2/2022, Lâm Duẫn cũng khoe ảnh đang ở Tam Á (Trung Quốc).

Đến tháng 10/2024, nữ diễn viên bị nghi đã sinh con và đang trong giai đoạn cho con bú khi liên tục mặc đồ rộng rãi, không trang điểm mỗi khi ra đường. Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì còn lộ chụp ảnh cùng người bảo mẫu được cho biết là từng chăm sóc phụ nữ sau sinh và trông con cho rất nhiều người nổi tiếng như Angelababy, Tôn Di, Vương Tử Văn... Tháng 7/2025, Lâm Duẫn và Thẩm Đằng lộ ảnh check-in cùng địa điểm là công viên Bỉ Lạc. Khi bị phát giác, bạn của Thẩm Đằng đã vội xóa ảnh đi, như để giúp cặp đôi che giấu mối quan hệ.

Lâm Duẫn và Thẩm Đằng lộ vô số bằng chứng cho thấy mối quan hệ của họ không hề bình thường. Ảnh: Sina.

Trước những nghi vấn ngoại tình, Thẩm Đằng và Lâm Duẫn không lên tiếng phản hồi bất chấp tin đồn tiêu cực này có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Có thể nói, tại showbiz Trung Quốc, Lâm Duẫn là nữ diễn viên luôn vướng phải các tin tức làm người thứ ba, bồ nhí. Điều này biến cô trở thành mỹ nhân phim Tết tai tiếng bậc nhất xứ tỷ dân.

Lâm Duẫn là mỹ nhân luôn vướng phải các tin tức làm người thứ ba, bồ nhí. Ảnh: Sina.

