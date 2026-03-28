Mới có 1 phim Trung Quốc ai xem cũng thấy hối hận vô cùng: Cặp chính như cô cháu, diễn xuất âm điểm cả đôi

Bộ phim Bạch Nhật Đề Đăng (tên cũ Mộ Tư Từ ) do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính lên sóng từ trưa ngày 28/3 trên nền tảng Tencent Video. Tuy nhiên, có thể nói tác phẩm không nhận được sự mong đợi của khán giả và thành tích cũng chỉ ở mức bình thường dù Địch Lệ Nhiệt Ba là "nữ đỉnh lưu" có lượng người hâm mộ đông đảo nhất Trung Quốc hiện nay.

Từ khi lên sóng, độ hot trên nền tảng Tencent Video của Bạch Nhật Đề Đăng tăng tiến từ tốn, không hề phá kỷ lục nào. Có thể nói là màn ra mắt khá bình lặng so với sức nóng của cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba, thậm chí còn không tạo được sức hút như bộ phim mới chiếu trước đó là Trục Ngọc .

Phim của Nhiệt Ba lên sóng không gây sốt

Bên cạnh đó, hai diễn viên chính bị khán giả đánh giá có diễn xuất tệ. Địch Lệ Nhiệt Ba luôn bị nhận xét khá đơ cứng trong các vai diễn cổ trang. Nữ diễn viên không cảm biểu lộ cảm xúc quá mạnh vì sợ xấu. Bên cạnh đó, cảnh khóc của cô không đẹp, khuôn miệng đang khóc mà nhìn như cười.

Điểm yếu của Trần Phi Vũ lại ở khuôn miệng kém đẹp và đôi mắt không có hồn. Trần Phi Vũ là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc" Trần Hồng. Sinh ra trong một gia đình đậm chất nghệ thuật, cha mẹ đều là nhà sản xuất tiếng tăm Trần Phi Vũ được truyền thông Hoa ngữ gọi là "thái tử Cbiz". Có thể nói, xuất phát điểm của nam diễn viên sinh năm 2000 cao hơn người khác rất nhiều khi vừa có tiền vừa có quyền nhưng lại chưa thể bật lên thành sao hạng A do diễn xuất còn hạn chế.

Nhiệt Ba bị chê già

Hai diễn viên bị đánh giá không hợp nhau

Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba hơn Trần Phi Vũ 8 tuổi ngoài đời thực, trong phim, ngoại hình của cả hai cũng khá lệch nhau, không đem lại cảm giác cuốn hút mà cặp đôi ngôn tình cần có. Chính vì vậy, phim không thu hút được người xem.

Trong Bạch Nhật Đề Đăng , Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai Hạ Tư Mộ - một quỷ vương đã tồn tại hơn 400 năm. Không có ngũ giác, nàng sống bằng cách hấp thụ "hồn hỏa" của linh hồn. Trong một lần xuất hiện nơi chiến trường để "kiếm ăn", nàng bị Đoạn Tư - một thiếu niên tướng quân hiểu lầm là cô gái mồ côi và mang về quân doanh.

Định mệnh bắt đầu khi Đoạn Tư sở hữu pháp khí đặc biệt, trở thành người duy nhất có thể lập khế ước với Hạ Tư Mộ. Từ đó, nàng mượn giác quan của chàng để lần đầu tiên cảm nhận thế giới, một hành trình vừa kỳ bí vừa nhuốm màu cảm xúc.

Tạo hình của Nhiệt Ba bị chê xấu

Tuy nhiên, phim có phần kỹ xảo đẹp

Khán giả chê diễn xuất, ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ:

- Trong nguyên tác, nữ chính 400 tuổi, nam chính 19 tuổi, nhưng đó là lệch tuổi tâm lý chứ nữ chính tu tiên thì làm sao mà ngoại hình lệch nhau nhiều được. Nhìn trong phim như cô - cháu vậy.

- Diễn khiếp thật! Địch Lệ Nhiệt Ba vốn không có hy vọng gì rồi nhưng Trần Phi Vũ cũng chẳng hay.

- Nhiệt Ba mấy năm nay can thiệp thẩm mỹ nhiều qua hay sao mà nhìn già quá.

- Phim dở quá, dự đoán là tác phẩm tiếp theo thất bại của Địch Lệ Nhiệt Ba. Thật sự nhìn hai người này kiểu gì cũng không có chemistry được.

- Ai chọn họ đóng nam nữ chính đã là sai lầm ngay từ đầu rồi.

- Lúc đầu thấy chọn hai người này đã khó hiểu. Nhiệt Ba ngoại hình già hơn tuổi, con Trần Phi Vũ thì không đủ già để đứng với cô ấy.

- Xem đoạn cắt nhỏ thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đơ, chán lắm. Ánh mắt lờ đờ vô hồn, được cái hiệu ứng phim đẹp.

- Nam nữ chính chẳng hợp nhau chút nào. Cô Ba quá già so với bạn Vũ.