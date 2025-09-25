Sao Việt yêu, cưới chớp nhoáng, ly hôn cũng nhanh: Giờ là mẹ đơn thân, bớt ăn bớt mặc cho con học thứ này!

Ngọc Quyên sinh năm 1988, từng là chân dài đình đám trong làng mẫu Việt. Cô còn góp mặt trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình ăn khách như: Hoa dã quỳ, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng...

Năm 2014, khi sự nghiệp đang ổn định, cô bất ngờ rút khỏi Vbiz để sang Mỹ định cư và kết hôn với bác sĩ Richard Le. Không mất nhiều thời gian tìm hiểu như nhiều cặp đôi khác, Ngọc Quyên và vị bác sĩ yêu nhau chỉ sau 1 tuần quen biết, và quyết định cưới ngay sau 1 tháng.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân vội bắt đầu này cũng nhanh chóng đi đến kết thúc buồn. Ngọc Quyên ly hôn chóng vánh, dù lúc này cả hai đã có nhóc tỳ đầu lòng. Người mẫu tuổi Thìn từng cho biết cả hai cãi nhau rất nhiều lần, không thể tìm được tiếng nói chung nên quyết định chia tay.

Ngọc Quyên

Trải qua khoảng thời gian vất vả, Ngọc Quyên vực dậy để có cuộc sống ổn định hơn sau 10 năm xa quê hương. Cô là mẹ đơn thân, được khen nuôi dạy con khéo.

Bớt ăn bớt mặc đầu tư việc học cho con

Ngọc Quyên từng chia sẻ, con trai giờ đã lớn và sống rất nguyên tắc nên nuôi con cũng dễ hơn, không còn gặp khó khăn nữa. Có thể nói nhờ trời thương nên con rất nghe lời. Bản thân cô cũng chịu học hỏi, hay tham khảo cách dạy con, nuôi con của những người mẹ khác, để có thể chăm sóc con tốt hơn.

Cô cho biết, bản thân và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng nuôi con. Cả hai chia nhau sẽ chăm sóc con trai mỗi người một tuần. Dù không nói chuyện nhiều vì ai cũng đã có cuộc sống riêng, tuy nhiên họ vẫn cố gắng làm cha mẹ tốt.

Tại một buổi gặp mặt đồng nghiệp, cựu siêu mẫu chia sẻ việc cho con trai đi học: "Con tôi đang nghỉ hè nhưng tôi vẫn cho đi học thêm Toán và viết. Tôi muốn cho con tập trung học các môn chính rồi sau này lớn muốn học cái gì nữa thì học. Ngoài ra, tôi còn cho con học đá bóng, chơi golf. Con tôi thích chơi golf nên tôi cho theo.

Cái này do cá tính của từng đứa vì con tôi thích sự yên tĩnh. Nó bảo thích golf, thích những môn không đối kháng nhiều, chỉ có một mình nên tôi cho học, đầu tư cho theo. Tôi thuê thầy về một kèm một luôn, mất 200 đô một giờ, tốn lắm. Nhưng tôi chấp nhận bớt ăn bớt mặc cho con đi học.

Con tôi đi học đá bóng cũng mất 200 đô một giờ, rồi còn mời thầy về kèm riêng các môn khác. Tổng tiền học một tháng của con trai tôi 800 đô. Bây giờ tôi biết rồi nên đỡ tốn. Hồi xưa, tôi chưa biết nên cho đi học thêm tốn tiền lắm, toàn cho học kèm riêng nhưng không hiệu quả lắm".

Dù tốn kém nhưng nhìn rộng ra, đây là sự đầu tư xứng đáng. Golf giúp rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng tự quản, đúng với cá tính thích yên tĩnh, suy nghĩ độc lập của con trai cô. Trong khi đó, bóng đá lại là môn thể thao tập thể, dạy trẻ biết phối hợp, chia sẻ và hòa nhập cùng bạn bè.

Cách Ngọc Quyên chọn cho con cùng lúc hai hướng, một môn đề cao sự cá nhân, một môn gắn với tinh thần đồng đội cho thấy cô không chỉ chiều theo sở thích, mà còn khéo léo tạo sự cân bằng. Một đứa trẻ vừa có không gian riêng để phát triển bản thân, vừa có môi trường rèn luyện tinh thần tập thể, chắc chắn sẽ trưởng thành toàn diện hơn.

Được biết, dù sống ở Mỹ, Ngọc Quyên vẫn giữ nếp dạy con theo kiểu truyền thống Á Đông: coi trọng học tập, rèn đạo đức và biết kính trên nhường dưới. Cô thường xuyên dạy con nói tiếng Việt, dù vậy, nữ siêu mẫu cùng thừa nhận, con đi học toàn giao tiếp với người nước ngoài chỉ hiểu được tiếng Việt qua giọng mẹ.

Có thể thấy, từ một người mẫu nổi tiếng trên sàn diễn, Ngọc Quyên giờ đây đã hóa thân thành “bà mẹ Việt điển hình”: chắt chiu từng đồng, dành tất cả cho con. Cuộc đời không trải hoa hồng như thời còn ở showbiz, nhưng bù lại, cô có được sự bình yên nơi xứ người và một cậu con trai ngoan ngoãn, nguyên tắc, là động lực lớn nhất để cô tiếp tục bước đi.