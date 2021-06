Sao Việt "rộn ràng" Ngày của Cha: Ông xã Tăng Thanh Hà khoe món quà đặc biệt nhận từ hai con, Khánh Vân gửi lời chúc tới cha từ nơi cách ly

Hôm nay (20/6) chính là Ngày của Cha ở các nước Phương Tây. Thời gian qua, ngày lễ đặc biệt này không dần đi vào cuộc sống của người dân ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhân ngày đặc biệt này, loạt sao Việt cũng nhắn gửi lời yêu thương tới cha của mình.

Khánh Vân gửi lời chúc nhân Ngày của Cha: "Mừng ngày của Cha… năm nay con gái phải xa gia đình và thực hiện cách ly ở Hà Nội... con nhớ cả nhà mình nhiều lắm! Ngày của Cha, Con chúc Papa yêu của con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc... Con gái thương Papa nhiều lắm! Cảm ơn Papa đã luôn bên cạnh, yêu thương, ủng hộ và dìu dắt con trên từng bước đi... Cả nhà mình là niềm hạnh phúc của con. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, Con sẽ về với gia đình mình, Con gái nhớ Ba, Mẹ và Gia đình mình rất nhiều! Con yêu Ba Mẹ nhiều lắm".

Khánh Vân nhắn gửi tới cha.

Á hậu Thu Hương xúc động viết về cha mình: "Ngày bé con hay sốt vào đêm, lúc ấy cứ mỗi lần con mở mắt ra là thấy Bố đang bên cạnh chăm sóc con. Lớn lên khi trở thành MC bận rộn với các show diễn, bố luôn là người sắp đồ biểu diễn, nhắc lịch diễn và chở con đi dẫn chương trình. Khi con ra đời mở doanh nghiệp, bố cũng tiếp tục đồng hành dẫn dắt con, tư vấn cho con và động viên con vượt qua khó khăn của hành trình lập nghiệp. Con thật may mắn khi được làm con của bố mẹ. Bố Mẹ đã cho con một nền tảng của tình yêu thương, sự giáo dục tuyệt vời để con tự tin bước vào đời. Nhân ngày Father's Day con chúc bố thật nhiều sức khỏe để hạnh phúc bên mẹ và các con nha bố. Yêu Bố Mẹ rất nhiều".

Nhân Ngày của Cha, Jun Phạm nhắn gửi: "Ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 cũng như mọi ngày chẳng có gì đặc biệt vì người làm bố vốn dĩ cũng chẳng bao giờ câu nệ một ngày như thế. Bởi lẽ tình yêu của Bố dành cho các con là một tình yêu vô điều kiện một cách âm thầm".

Thu Quỳnh gửi lời chúc đến bố: "Happy Father’s Day! Con mong Ông Ngoại của Be luôn khỏe mạnh và cười thật tươi thế này! Có ông ở bên cạnh là điều may mắn nhất mà Be có! Luôn yêu đời ông ngoại nha".

Trên trang Instagram cá nhân, doanh nhân Louis Nguyễn - ông xã Tăng Thanh Hà hạnh phúc khi nhận được quà từ hai con, gồm một bình hoa rực rỡ và lời nhắn gửi: "I love you daddy, happy father day. Riki, Chloe, Molly, April" (tạm dịch: Chúng con yêu cha, chúc mừng Ngày của Cha. Riki, Chloe, Molly, April).

Ông xã Tăng Thanh Hà bày tỏ: "Blessed to be given the opportunity to raise these wonderful kids. Happy father's day to all the daddies out there" (Tạm dịch: Thật may mắn khi được nuôi dạy những đứa trẻ tuyệt vời này. Chúc mừng Ngày của Cha đến tất cả các ông bố ngoài kia).