Sao Việt nói thẳng với vợ: "Em có làm ra một đống tiền mà về nhà, con cái tự kỷ, học hành sa sút thì cũng như không"

Nghệ sĩ Quốc Thuận (tên thật là Tô Hòa Thuận) là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim và cũng là MC dẫn dắt nhiều chương trình. Anh từng là đạo diễn nhiều phim truyền hình như: Hàng Xóm, Nhà Chung, Về Đi Tía Ơi, Biệt Đội Siêu Hài,… Hiện Quốc Thuận hạnh phúc với mái ấm bên vợ và 2 con.

Không chỉ là một nghệ sĩ đa năng, Quốc Thuận còn biết đến là người cha dạy con mẫu mực. Nhiều quan điểm giáo dục con của anh được đồng tình và ngưỡng mộ.

Anh cho biết, bản thân không phải là người cha điểm 10, cũng còn nhiều cái chưa hiểu con, thời gian dành cho con còn quá ít. Nhiều khi đi làm xa, chỉ được ngủ 4 tiếng nhưng vẫn chạy về nhà, nằm ngủ cạnh con là thấy vui rồi. Có những lúc đi quay phim 2 tháng trời, 1 ngày chỉ gặp con có mấy phút, lúc mình về thì con ngủ, lúc mình đi, con chưa dậy, cho nên anh chỉ còn cách gọi face-time.

"Con của Thuận vẫn còn nhỏ nhưng các con vẫn thường nói với Thuận rằng sao ba đi làm hoài vậy, ba cứ ra ngoài hoài không ở nhà ăn cơm với con. Khi nghe những điều đó Thuận đau xé lòng, rất xúc động", anh chia sẻ.

Trước những câu nói của con, dù nam diễn viên đã giải thích cho con biết ý nghĩa của việc lao động nhưng cũng phần nào tác động đến suy nghĩ của anh, giúp anh biết con cái cũng khát khao được yêu thương, được chia sẻ và gần gũi bên ba như thế nào.

Chính vì thế, về sau Quốc Thuận cũng hạn chế những cuộc vui ở bên ngoài để dành thời gian nhiều hơn để ở bên vợ, chăm sóc các con, cùng quây quần với nhau bên mâm cơm để cả gia đình có sự gắn kết với nhau mỗi ngày.

Với nam diễn viên, con cái luôn được đặt lên hàng đầu.

Anh từng chia sẻ, nhiều năm trước, anh từng bàn với vợ mở công ty sản xuất phim, anh làm đạo diễn, vợ làm sản xuất.

"Tôi có nhiều mối quan hệ thuận lợi. Vợ tôi là một trong những sản xuất giỏi, rất nổi tiếng trong giới làm phim ở Sài Gòn. Vợ chồng tôi chỉ cần đăng ký giấy phép kinh doanh là OK. Lúc đó, con tôi đang ở cái tuổi lên 5, lên 3. Hai vợ chồng đã nhận vài dự án nhưng đủ thứ sóng gió ập đến. Đau đầu nhất là bỏ con cái lăn lóc với ông bà ngoại. Cô giáo muốn liên lạc, gặp phụ huynh cũng khó khăn.

Tôi nói với vợ, thế này không được. Giờ một người đi làm, một người ở nhà. Em đi làm thì anh ở nhà chăm con. Còn anh đi làm thì bắt buộc, em phải ở nhà. Chúng ta phải lo cho con. Cái quan trọng nhất là tri thức và sự lớn lên của con mỗi ngày, ai là người đồng hành cùng nó.

Em có làm ra một đống tiền mà về nhà, con cái tự kỷ, học hành sa sút thì cũng như không. Có tiền, em có thể mua được tất cả nhưng em không thể nào mua được tương lai cho các con.

Mình có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng tuổi thơ của con thì không bao giờ quay lại. Thời gian không bán vé khứ hồi, trong khi mỗi ngày con mình mỗi lớn, tâm sinh lý, thể chất, tư duy, tình cảm đều thay đổi.

Và ý định thành lập công ty, tôi cũng bỏ luôn. Tôi đã chứng kiến nhiều sự thăng hoa, nhiều sự đổ vỡ. Sau đó, vợ tôi lui cung để lo cho các con. Cô ấy làm freelancer, có dự án thì làm. Khi cô ấy đi làm thì tôi ở nhà chăm con", anh nói.

Cha mẹ đánh con là lỗi thời rồi

Về quan niệm dạy con, bản thân nam nghệ sĩ cho biết, mình phản ứng mạnh và lên án với quan điểm "thương cho roi cho vọt". Dạy con bằng đòn roi, không mang đến một hiệu quả nào mà chỉ khiến con thêm rụt rè, sợ hãi, mất tự tin. Để con sợ, nó sẽ giấu giếm, không bao giờ tâm sự với mình. Chúng ta hãy dạy con biết tự bảo vệ mình, biết đối phó với những thứ tấn công nó.

Ông bà có câu "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", nhưng Quốc Thuận cho rằng, quan điểm này chỉ đúng với thời điểm nào đó.

"Ngày xưa, tôi cũng bị mẹ đánh lên bờ xuống ruộng nhưng hôm nay, tôi thành người rất đàng hoàng và thành công. Cho nên không thể nói, việc mẹ dạy mình bằng đòn roi là sai.

Tuy nhiên, tùy thời điểm, tùy hoàn cảnh. Với xã hội bây giờ, dùng đòn roi không phải là cách. Hãy dạy con bằng tình thương, dạy con đến với những người xung quanh bằng tình thương. Sự chân thành, yêu thương sẽ giúp con người càng ngày càng hoàn hảo và cuộc sống càng trở nên tích cực hơn", anh nói.