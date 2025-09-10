Gái quê lên phố làm diễn viên, lấy thiếu gia, ly hôn sau 3 năm: Hôn nhân đứt gánh nhưng dạy con thì chuẩn chỉnh!

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 ở một vùng quê nghèo, hẻo lánh ở Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc. Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với diễn viên - thiếu gia Phùng Thiệu Phong. Tháng 4/2019, cặp đôi đón con trai đầu lòng chào đời.

Sau ly hôn, Tưởng Tưởng - con trai của họ sống cùng gia đình bên nội. Quyết định này của Triệu Lệ Dĩnh từng vấp phải không ít chỉ trích. Tuy nhiên, cái nhìn của công chúng dần thiện cảm hơn, thậm chí còn quay xe, từ chê thành khen ngợi nữ diễn viên về chuyện dạy con. Dù bận rộn,

Triệu Lệ Dĩnh

Dù chia tay vẫn gắn kết để nuôi dạy con

Dù đã đường ai nấy đi, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được sự gắn kết trong vai trò làm cha mẹ, cùng đồng hành để con trai Tưởng Tưởng lớn lên trong môi trường tốt nhất.

Cậu bé Tưởng Tưởng, con chung của cả hai, năm nay tròn 6 tuổi và vừa bước vào lớp 1. Trong LỄ khai giảng năm học mới, không chỉ Triệu Lệ Dĩnh đưa con đến trường mà Phùng Thiệu Phong cũng có mặt, cả ba xuất hiện cùng nhau khiến truyền thông và người hâm mộ chú ý.

Theo một số nguồn tin, nhiều tháng nay, Triệu Lệ Dĩnh tạm gác các lịch trình công việc xa Thượng Hải để dành thời gian ở cạnh con trong những ngày đầu nhập học.

Triệu Lệ Dĩnh thường đưa con đi dã ngoại, cùng con ngắm pháo hoa hay chơi đùa với những trò rất giản dị như nghịch nước bằng chiếc ấm nhỏ. Khi ở bên con, nữ diễn viên thường chọn trang phục đơn giản, gần gũi, trông như bao bà mẹ bình thường khác.

Phùng Thiệu Phong cũng dành cho con trai nhiều sự quan tâm. Anh từng xuất hiện trong các sự kiện thể thao ở trường của bé, kiên nhẫn để con ngồi trong lòng suốt buổi.

Không chỉ vậy, khi Tưởng Tưởng bị bệnh, Phùng Thiệu Phong cũng chủ động lo lắng cho con. Tháng 4 vừa qua, giữa đêm bé bất ngờ sốt cao, anh lập tức đưa con đến bệnh viện, tự mình đăng ký khám và lấy thuốc. Ít lâu sau, Triệu Lệ Dĩnh cũng có mặt, mang theo sách tranh và chăn để trấn an con. Sau khi bác sĩ tư vấn xong, Phùng Thiệu Phong để con trai lên xe của Triệu Lệ Dĩnh rồi rời đi. Khoảnh khắc này được nhiều người ca ngợi là minh chứng cho sự tôn trọng và phối hợp đầy văn minh giữa hai người đã ly hôn.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng lọt vào tầm ngắm paparazzi khi đi mua sắm và tham quan một triển lãm nghệ thuật cùng con trai 6 tuổi.

Con trai Triệu Lệ Dĩnh cao hơn 1m, vóc dáng gầy mảnh nhưng hoạt bát, đầy năng lượng.

Con trai Triệu Lệ Dĩnh cao hơn 1m, vóc dáng gầy mảnh nhưng hoạt bát, đầy năng lượng. Suốt buổi đi chơi, cậu chạy nhảy, ngó nghiêng đầy tò mò với các tác phẩm trưng bày. Triệu Lệ Dĩnh kiên nhẫn đồng hành cùng con trong suốt chuyến đi, có lúc còn ngồi xổm xuống để chỉnh quần áo cho con, đưa con vào tiệm mua đồ chơi mới. Khi có bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc trẻ, Triệu Lệ Dĩnh quay sang trò chuyện với bạn bè, trông rất thoải mái và vui vẻ.

Không ít người khen ngợi khi chứng kiến hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh dịu dàng nắm tay con, kiên nhẫn đồng hành cùng cậu bé suốt buổi tham quan. Dù là một ngôi sao nổi tiếng với lịch trình dày đặc, cô vẫn dành thời gian quý báu để đưa con đi "chạm" vào nghệ thuật.

Câu chuyện của cặp đôi khiến nhiều người đồng tình: hôn nhân có thể chấm dứt, nhưng tình phụ mẫu thì không. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, bằng cách riêng, đang chứng minh rằng ly hôn không đồng nghĩa với buông bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, và tình yêu dành cho con vẫn luôn là sợi dây kết nối bền chặt nhất.