Sao Việt từ chối trả lời những câu hỏi về chồng cũ, nghe cách lý giải phải khen: Bà mẹ điểm 10!

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1991, cô là gương mặt quen thuộc và được khán giả yêu mến. Thời gian gần đây, cô nhận được nhiều sự chú ý khi vào vai Tiền trong phim Làm giàu với ma 2 - Cuộc chiến hột xoàn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc vẫn chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân và giữ kín chuyện tình cảm. Cô tập trung vào sự nghiệp và chăm sóc bé Kid.

Tại một sự kiện giao lưu báo chí gần đây, Diệp Bảo Ngọc khéo léo từ chối mọi câu hỏi liên quan đến chồng cũ. Cô cho biết, bé Kid hiện đã rành rẽ sử dụng máy tính. Dù mẹ nhiều lần dặn con không nên lạm dụng internet, cậu bé đôi lúc vẫn gõ tên mẹ trên Google và tình cờ đọc được những bài viết về cô. Cô chỉ muốn để lại những chia sẻ về công việc, hay thành quả mình đạt được. Để rồi nếu con có đọc, sẽ thấy tự hào về mẹ mình.

Chú trọng dạy con tự lập

Theo lời Diệp Bảo Ngọc, Kid tuy mới 11 tuổi nhưng lại khá ý tứ. Cậu bé không bao giờ đặt thẳng câu hỏi về chuyện riêng tư, mà chỉ thỉnh thoảng nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ có đang vui không?". Với nữ diễn viên, sự quan tâm giản dị đó khiến cô thấy may mắn khi con trai là người sâu sắc và biết lo lắng cho tinh thần, sức khỏe của mẹ. Từ nhỏ, Kid đã được mẹ rèn cho tính tự lập. Diệp Bảo Ngọc mong con trai sau này trưởng thành vững vàng, có thể tự chăm sóc bản thân.

Dù bước vào hôn nhân sớm và cũng sớm phải đối mặt với đổ vỡ, Diệp Bảo Ngọc vẫn được nhiều người dành sự tôn trọng nhờ cách cư xử văn minh, khéo léo và đầy trách nhiệm. Cô không chỉ toàn tâm chăm sóc cho con trai mà còn giữ thái độ trân trọng với chồng cũ và gia đình bên nội.

Trong khi nhiều cặp đôi sau ly hôn thường khó tránh khỏi xung đột, khiến con cái bị ảnh hưởng, thì ở trường hợp của Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Họ chọn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng phối hợp nhịp nhàng trong việc nuôi dạy bé Kid.

Hiện con trai sống cùng mẹ, song nữ diễn viên cho biết cô và Thành Đạt vẫn thường xuyên trao đổi để thống nhất cách dạy con. Vào cuối tuần, nếu Kid muốn, cậu bé có thể sang nhà ba chơi, và quyền quyết định luôn thuộc về con. Điều này giúp Kid cảm nhận rõ sự tự do và tình yêu thương từ cả hai phía.

Diệp Bảo Ngọc chia sẻ rằng, chồng cũ luôn đồng hành và lắng nghe trong việc giáo dục con. Mỗi khi bé gặp vấn đề ở một giai đoạn phát triển nào đó, cả hai sẽ cùng bàn bạc để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Cô khuyến khích bé Kid thân thiết với hai con riêng của bố, giúp hai gia đình được hòa thuận. "Càng lớn, bé Kid càng ý thức được vai trò làm anh của hai em nhỏ. Dù bé và các em không sống cùng một nhà, tôi luôn chỉ dạy để bé yêu thương hai em như em ruột. Tôi không muốn gieo vào đầu trẻ những suy nghĩ tiêu cực mà luôn mong các bé thương yêu, san sẻ tình cảm một cách tự nhiên", cô nói.