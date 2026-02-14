Ngày 14/2 năm nay rơi đúng 27 Tết, khi không khí xuân đã ngập tràn khắp phố phường, thì mạng xã hội cũng rần rần bởi loạt khoảnh khắc ngọt ngào của dàn sao Việt. Vừa tất bật chuẩn bị đón năm mới, vừa tranh thủ tận hưởng Valentine, nhiều nghệ sĩ khiến dân tình không khỏi thích thú khi đồng loạt flex tình yêu theo cách rất riêng.

Trên trang cá nhân, hàng loạt sao Việt đăng tải hình ảnh bên nửa kia kèm những lời chúc lãng mạn. Có người chọn bữa tối nhẹ nhàng, có người chia sẻ bộ ảnh gia đình ấm áp, cũng có cặp đôi đơn giản chỉ là một tấm hình nắm tay nhưng đủ khiến fan tan chảy. Có thể thấy, dù trùng với thời điểm tất bật sắm sửa, dọn dẹp, về quê ăn Tết, Valentine vẫn là dịp để sao Việt thể hiện tình cảm theo cách riêng.

Lệ Quyên khoe cái nắm tay ngọt ngào, đánh dấu tình cảm mặn nồng với Lâm Bảo Châu sau bao sóng gió (Ảnh: FBNV)

Netizen không cần "đẩy thuyền", Mỹ Tâm tự chèo khi đăng ảnh bên Mai Tài Phến trong ngày 14/2 (Ảnh: FBNV)

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn đón Lễ tình nhân đặc biệt khi sắp có em bé đầu lòng (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Anh Đức hạnh phúc với những khoảnh khắc bình dị bên nhau (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Việt Anh đăng ảnh bên bạn gái kém 36 tuổi (Ảnh: FBNV)

Mẹ bỉm Mai Ngọc tranh thủ khoe con trai cưng, check in bên trong biệt thự chồng đại gia (Ảnh: FBNV)

Thuý Ngân cũng gia nhập đường đua 14/2 sau khi toang với Võ Cảnh (Ảnh: FBNV)

Đinh Ngọc Diệp nhắn nhủ chồng: "Chúc nhau 1 chữ này thôi: Yêu"

Trong dàn sao Việt, Sơn Tùng gây chú ý khi đăng ảnh bên một chú gấu bông, netizen nghi ẩn ý "đã có gấu". Ngoài ra, khoảnh khắc anh khoe 1 vế son trên má cũng khiến netizen bàn tán dữ dội. Đây cũng là động thái hiếm hoi liên quan đến tình cảm của Sơn Tùng sau khi bị bắt gặp đi mua sắm cùng Hải Tú.

Sơn Tùng cũng không nằm ngoài trend đón Valentine, anh tung loạt ảnh bên 1 chú gấu (Ảnh: FBNV)

Nam ca sĩ gây chú ý với bức ảnh có vết son trên má (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý nhất phải kể đến động thái của Touliver và Tóc Tiên. Đây là Valentine đầu tiên của cả hai sau khi xác nhận ly hôn, nên từng chi tiết nhỏ đều được cư dân mạng quan tâm. Trên Instagram, Tóc Tiên đăng tải hình ảnh những chiếc bánh tạo hình gấu đáng yêu kèm dòng nhắn nhủ: "Tiên sẽ hạnh phúc". Trước đó, nữ ca sĩ cũng xuất hiện trong các buổi tụ tập bạn bè, chuẩn bị đón Tết trong không khí vui vẻ, thoải mái.

Trong khi đó, Touliver lại có mặt tại Hà Nội. Nam producer chia sẻ khoảnh khắc dạo phố ngày 26 Tết, sau đó đăng hình chú mèo cưng với biểu cảm đáng yêu vào sáng 14/2. Dù không trực tiếp nhắc đến Valentine hay chuyện cá nhân, nhưng việc cả hai chọn cách tận hưởng ngày lễ theo hướng riêng tư, nhẹ nhàng vẫn khiến nhiều người chú ý. Không còn những tương tác công khai như trước, song cả hai đều cho thấy tinh thần tích cực sau biến cố hôn nhân.

Tóc Tiên tự nhắn nhủ chính mình: "Tiên sẽ hạnh phúc"

Trước đó, Tóc Tiên cũng dành thời gian tụ tập bạn bè (Ảnh: FBNV)

Touliver một mình tận hưởng không khí Tết Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Anh cũng đăng ảnh bên thú cưng trong sáng 14/2 (Ảnh: FBNV)