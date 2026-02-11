Không thể tin cặp sao Việt này có thể yêu nhau: Nhà gái là Á hậu đẹp nức tiếng, kém nhà trai tận 28 tuổi

Sau 2 buổi ra mắt tại 2 miền, bộ phim điện ảnh Mùi Phở nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi đề tài gia đình - ẩm thực quen mà lạ, mà còn vì một cặp đôi khiến khán giả vừa ngỡ ngàng vừa không thể tin nổi. Đó là mối quan hệ giữa ông Mùi do NS Xuân Hinh thủ vai và Kiều - nhân vật của Thanh Hương. Một người là nghệ sĩ gạo cội, biểu tượng của sân khấu hài phía Bắc, người còn lại là nữ diễn viên quen mặt trên sóng giờ vàng, ngoài đời kém đàn anh tới 28 tuổi. Chỉ cần nghe qua cũng đủ thấy đây là cặp đôi khiến khán giả phải dụi mắt vài lần cho chắc.

Trong Mùi Phở, NS Xuân Hinh vào vai ông Mùi - một người đàn ông đã ở tuổi xế chiều, có con cháu đầy đủ, cả đời gắn bó với quán phở gia truyền nhưng lại rơi vào nỗi lo lớn nhất khi con và cháu trai không chịu nối nghiệp, rể quý lại chính là con của đối thủ. Giữa lúc bế tắc, ông nảy ra một kế hoạch có phần điên rồ để thúc ép con cái quay về với quán phở, đó là tuyên bố sẽ lấy vợ trẻ. Và Kiều, một người phụ nữ bị gắn mác mát mát, ồn ào, kém duyên, trở thành người đồng hành cùng ông Mùi trong vở kịch này.

Thu Trang - NS Xuân Hinh và Thanh Hương ở hậu trường phim

Sự kết hợp giữa hai nhân vật không mang màu sắc lãng mạn ngọt ngào mà thiên về hài hước, châm biếm, đôi lúc cố tình gây khó chịu. Tuy nhiên, chính khoảng cách tuổi tác và sự lệch pha trong tính cách lại tạo nên những tình huống hài hước rất “Xuân Hinh”.

Ngoài đời, mối quan hệ của hai diễn viên còn khiến nhiều người bất ngờ hơn. NS Xuân Hinh hơn Thanh Hương 28 tuổi và từ lâu cả hai đã quen xưng hô với nhau là bố - con. Chính vì vậy, việc họ vào vai một cặp vợ chồng hờ trên màn ảnh rộng càng khiến khán giả không khỏi sốc óc, nhưng cũng tò mò về khả năng nhập vai của cả hai.

Hai người thân thiết đã từ lâu, xưng hô bố - con ở ngoài đời

Thanh Hương sinh năm 1988, ít ai biết rằng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương và giành danh hiệu Á hậu 2 khi mới 17 tuổi. Xuất phát điểm là một người đẹp, nhưng Thanh Hương lại không đóng khung mình trong hình ảnh lung linh, tiểu thư trên màn ảnh. Trái lại, cô nổi tiếng nhờ lối diễn xuất đa dạng, sẵn sàng trở nên xấu xí, xuề xòa, thậm chí bị chê kém duyên để phục vụ nhân vật. Trên sóng giờ vàng, Thanh Hương gần như bao thầu đủ kiểu vai, từ cam chịu, đanh đá đến gai góc, phức tạp. Ngoài đời, nữ diễn viên lại sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, vóc dáng nóng bỏng, gu thời trang gợi cảm, khác hẳn hình ảnh có phần lam lũ thường thấy trên phim.

Thanh Hương ngoài đời theo đuổi phong cách quyến rũ, gợi cảm

Trong khi đó, NS Xuân Hinh là cái tên không cần giới thiệu nhiều với khán giả miền Bắc. Ông được mệnh danh là “vua hài đất Bắc”, là nghệ sĩ hiếm hoi có thể làm chủ cả sân khấu chèo, hài kịch lẫn các sản phẩm nghệ thuật dân gian. Hàng chục năm hoạt động nghệ thuật giúp Xuân Hinh xây dựng được vị thế vững chắc và khối tài sản đáng nể. Nam nghệ sĩ từng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống sung túc, sở hữu nhà vườn rộng rãi, bất động sản giá trị, nhưng luôn giữ lối sống kín tiếng, không phô trương.

Mùi Phở cũng đánh dấu lần đầu tiên NS Xuân Hinh chính thức tham gia một dự án điện ảnh. Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và truyền hình, việc ông nhận lời góp mặt trong phim chiếu rạp được xem là một bước đi đặc biệt, khiến khán giả càng thêm tò mò. Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ gạo cội và một nữ diễn viên trẻ trung, kém gần ba con giáp, dù chỉ là trên phim, vẫn đủ tạo nên câu chuyện khiến MXH xôn xao.