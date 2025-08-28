Ngày 28/8, tờ DongA Ilbo đưa tin Cảnh sát quận Seodaemun (Hàn Quốc) đã bắt giữ, mở cuộc điều tra đối với nam ca sĩ PSY - chủ nhân bản hit Gangnam Style - với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc. Theo đó, PSY bị nghi ngờ đã sử dụng trái phép thuốc hướng thần Xanax và Stilnox tại 1 bệnh viện tổng hợp ở Seoul (Hàn Quốc), từ năm 2022 cho đến gần đây. Anh không trực tiếp đi khám mà để quản lý của mình đi lấy thuốc thay.

Xanax là thuốc dùng điều trị rối loạn lo âu và giảm các triệu chứng căng thẳng, trong khi Stilnox là thuốc kê đơn dùng cho việc điều trị ngắn hạn chứng mất ngủ ở người trưởng thành. Cả hai loại thuốc này đều là thuốc hướng thần, cần có sự chẩn đoán và kê đơn của bác sĩ mới được cấp phát ra ngoài.

Bác sĩ kê đơn thuốc cho nam ca sĩ hàng đầu cũng đang bị điều tra. Tuy nhiên, vị bác sĩ này phủ nhận cáo buộc ông kê đơn thuốc trái phép và cho biết PSY là trường hợp bệnh nhân được điều trị từ xa.

Sau khi thông tin PSY bị bắt với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc được công bố, công ty quản lý P NATION đã đưa ra thông cáo chính thức, thừa nhận một phần cáo buộc và gửi lời xin lỗi.

Phía công ty cho biết PSY được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang sử dụng thuốc ngủ theo đơn của bác sĩ. Công ty quản lý khẳng định rằng việc dùng thuốc của "ông hoàng tỷ view" luôn có sự giám sát y tế, liều lượng được kê phù hợp. P NATION cũng cho biết không hề có chuyện đơn thuốc của PSY được kê trái phép bằng việc sử dụng danh tính của 1 người khác như báo chí đưa tin. Về việc quản lý đến lấy thuốc giúp PSY, công ty thừa nhận đây là hành vi sai lầm của nam ca sĩ và thay mặt anh gửi lời xin lỗi.

Hiện, vụ ồn ào của PSY được công chúng theo dõi sát sao. Phía cảnh sát chưa có thông báo mới về cuộc điều tra đối với PSY và bác sĩ cung cấp thuốc hướng thần cho anh.

