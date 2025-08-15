Sáng 15/8, MXH bùng nổ với loạt khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bế con song sinh tắm nắng trong biệt thự ở Tam Đảo. Đây là lần đầu tiên 2 em bé của cặp sao hàng đầu Vbiz này lộ diện trước công chúng. Vì thế, mọi thông tin liên quan đến 2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu nhận được sự chú ý đặc biệt.

Theo chia sẻ của hàng xóm xung quanh, con của cặp sao là sinh đôi 1 trai 1 gái, tên ở nhà cực đáng yêu và rất thuần Việt, được đặt theo tên được đặt theo tên các loại cây quả quen thuộc trong vườn nhà. Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu thi thoảng đưa các con về quê Tam Đảo chơi với ông bà. 2 bé thường xuyên được người lớn bế ra ngoài tắm nắng, đi loanh quanh tận hưởng không khí mát mẻ. Mới hơn 1 tuổi, nhưng 2 nhóc tỳ đã rất dạn dĩ, mến tay mến chân với người thân thiết. Người hàng xóm này cho biết tên ở nhà của 2 bé song sinh Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu là Tre và Ớt. Đồng thời, trên mạng xã hội, có netizen cũng tiết lộ đã nghe thấy tên 2 bé Tre và Ớt từ hơn 1 năm trước - hoàn toàn trùng với thông tin mà chúng tôi tình cờ biết được.

Bắt gặp Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu lộ diện bên 2 nhóc tỳ song sinh

Theo lời hàng xóm, 2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu khá dạn dĩ, thỉnh thoảng được cặp sao đưa về Tam Đảo chơi với ông bà



1 cư dân mạng cho biết tên ở nhà của con Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu là Tre và Ớt. Tiết lộ này trùng khớp với chia sẻ của hàng xóm cặp sao

Khi nghe đến 2 cái tên ở nhà cực đáng yêu này, netizen đều phải gật gù công nhận, đây chính là con của Linh và Đen rồi! Tre và Ớt đều là những tên gọi gần gũi, đáng yêu, nhiều ý nghĩa và gửi gắm, cũng mang màu sắc Việt y như âm nhạc mà cặp đôi hàng đầu Vbiz luôn hướng tới. Mà cũng có thể, vào một ngày không xa, 2 cái tên Tre và Ớt này sẽ xuất hiện đầy ẩn ý trong các sản phẩm của cả 2 như cách họ gắn bó với nhau qua Gieo Quẻ, Miền Đất Hứa cũng nên!

Mối quan hệ của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu được cho là nên duyên nhờ lần hợp tác chung ở Gieo Quẻ. Nhưng sau 1 năm kể từ ngày bắt tay làm chung, chuyện tình cảm của cả hai mới bất đầu rộ lên. Mở màn là vào tháng 1/2023, một nguồn tin thân cận cho biết Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi ở quê nhà đàng gái tại Tam Đảo.

Đến tháng cuối tháng 3/2024, cả hai được bắt gặp cùng về nhà riêng tại Hà Nội và TP.HCM. Đáng chú ý, trong lần sánh đôi này, sự xuất hiện chung của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu không chỉ khẳng định mối quan hệ của hai người, mà còn cho chúng tôi một điều bất ngờ to lớn khác. Khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh ở sân bay lại vô tình để lộ loạt dấu hiệu nữ ca sĩ đang có em bé! Nữ ca sĩ để lộ nhiều dấu hiệu rõ mồn một như vòng 2 lùm lùm, dáng đi khệ nệ và chậm chạp. Cho đến tháng 8/2024, theo nguồn tin của chúng tôi, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã chào đón con đầu lòng được 1 tháng. Trong 3 năm nghi vấn hẹn hò, đã có con chung, cặp sao không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Cuối tháng 3/2024, Hoàng Thùy Linh bị bắt gặp đi dép bệt, diện đồ thùng thình. Cô được cho là đã mang thai vào thời điểm này