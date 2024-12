Sao phim "Sex and the City" U50 nhưng vóc dáng "vạn người mê": BÍ QUYẾT là 4 việc mà chị em dễ dàng làm được

Sarah Michelle Gellar là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và tài năng của Hollywood. Từ những vai diễn kinh điển trong các bộ phim như "I Know What You Did Last Summer" và "Buffy the Vampire Slayer", Sarah Michelle Gellar đã trở thành một trong những ngôi sao được yêu thích nhất. Cô cũng được biết đến qua vai diễn ấn tượng Debbie trong phim "Sex and the City".

Không chỉ nổi tiếng với khả năng diễn xuất tài tình, cô còn được biết đến với trái tim nhân hậu và những hoạt động vì cộng đồng.

Sarah Michelle Gellar còn là người đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và cơ thể của mình. Hồi tháng 1/2024, Sarah Michelle Gellar đã khiến mạng xã hội Instagram "bùng nổ" với những hình ảnh bikini đầy nóng bỏng.

Ở tuổi 47, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Với đôi chân dài miên man, vòng eo thon gọn và cơ bụng săn chắc, Sarah tự tin khoe vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn. Hình ảnh của cô như một lời khẳng định rằng tuổi tác chỉ là con số và vẻ đẹp thực sự đến từ sự chăm sóc bản thân. Đó cũng chính là lý do tại sao bí quyết chăm sóc sức khỏe của cô là điều luôn khiến người ta tò mò.

Trong loạt bài Doing Well của trang Whowhatwear, Sarah Michelle Gellar đã tiết lộ một số bí mật về bản thân, trong đó có cả những việc cô làm hàng ngày để duy trì sự trẻ trung, tươi tắn của mình bất chấp cả tuổi tác.

1. Thức uống không thể thiếu mỗi sáng là cà phê

Cà phê giúp Sarah Michelle Gellar bắt đầu một ngày mới. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô không thể thiếu thứ đồ uống này. "Tôi không thể sống thiếu cà phê, nhưng tôi cũng không thể thiếu nụ cười tỏa sáng được", Gellar dí dỏm chia sẻ.

Cà phê không chỉ là thức uống, mà còn là một phần không thể thiếu trong thói quen hàng ngày của nữ diễn viên bận rộn này.

2. Bữa sáng trước khi bắt đầu công việc là nước ép xanh

Sarah Michelle Gellar có thói quen uống nước ép xanh để giữ sức khỏe, chăm sóc vóc dáng... Cô thường đi chợ nông sản vào mỗi tuần để mua cải xoăn, rau bina, cần tây và rau diếp. Sau đó xay chúng với nhau để uống. "Đó là điều yêu thích của tôi trước khi tập luyện", cô tiết lộ.

3. Ưu tiên giấc ngủ

"Bạn có nghĩ rằng bí quyết làm đẹp của Sarah Michelle Gellar là một loại kem dưỡng da đắt tiền hay một liệu pháp spa sang trọng? Thực tế, nữ diễn viên lại cho rằng "vũ khí" giúp cô luôn tươi tắn chính là giấc ngủ. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi cần giấc ngủ như không khí để thở. Nếu không được ngủ đủ, tôi sẽ trở nên rất cáu kỉnh".

Các chuyên gia y tế cũng đồng ý rằng giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sắc đẹp. Theo Mayo Clinic, người lớn cần ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi.

4. Kết hợp các bài tập thể dục

Để có được vóc dáng săn chắc như hiện tại, Sarah Michelle Gellar chia sẻ rằng cô rất yêu thích các bài tập đa dạng. Cô thường xuyên kết hợp giữa PlateFit - một phương pháp tập luyện độc đáo giúp tăng cường cơ bắp chỉ trong thời gian ngắn để tăng cường sức mạnh cơ bắp và các bài tập Pilates để cải thiện sự linh hoạt, cân bằng.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tận hưởng những hoạt động ngoài trời như bơi lội và đi bộ đường dài để thư giãn, rèn luyện sức bền. Và để tận hưởng không khí trong lành, Sarah thường dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời như bơi lội, đi bộ đường dài. Điều này giúp cô không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh mà còn có một tâm hồn thư thái.

Không chỉ chú ý đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện để giữ sức khỏe, nữ diễn viên đóng phim "Sex and the City" còn tập trung vào việc sống một cuộc sống cân bằng hơn bằng cách hạn chế sử dụng thiết bị điện tử. Cô đã tham gia chiến dịch "Ngày Rút phích cắm Toàn cầu" nhằm khuyến khích mọi người dành thời gian chất lượng cho bản thân và gia đình. Có thể đấy, duy trì lối sinh hoạt khoa học chính là bí quyết của nữ diễn viên Sarah Michelle Gellar duy trì sự dẻo dai và tràn đầy sức sống của mình.