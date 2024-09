"Sex and the City" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ được phát sóng lần đầu tiên năm 1998. Nội dung phim kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này.

Song song với sự thành công của bộ phim, các diễn viên trong "Sex and the City" cũng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Trong đó, diễn viên Kristin Davis (thủ vai Charlotte York) đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Kristin thậm chí còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn sao phim "Sex and the City".

Đến nay dù đã ở tuổi 59 nhưng Kristin vẫn sở hữu làn da căng bóng, ít khuyết điểm và thân hình khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Trong một lần phỏng vấn với trang Celeb Well, Kristin tiết lộ một số thói quen giúp cô duy trì sự trẻ trung và khỏe mạnh.

Kristin Davis được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn sao phim "Sex and the City". (Nguồn: Page Six)

Thói quen hàng tuần tốt của sao phim "Sex and the City"

Kristin cho biết, ngoài việc tập luyện thể thao thường xuyên, cô có một phương pháp chăm sóc sức khỏe đặc biệt tốt.

"Tôi là một tín đồ của phương pháp châm cứu. Tôi thường tới gặp chuyên gia châm cứu 2 lần/tuần trong nhiều năm qua. Tôi đã coi vị chuyên gia châm cứu đó như một người chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho tôi", Kristin nói.

Kristin cũng chia sẻ rằng cô tin vào nguồn năng lượng mà phương pháp châm cứu mang lại. Phương pháp châm cứu cũng giúp Kristin giải quyết các vấn đề sức khỏe mà cô gặp phải, bao gồm cả việc thường xuyên bị đau lưng.

Kristin nói thêm: "Chúng ta sẽ phải nằm khi thực hiện phương pháp châm cứu. Điều này cũng tạo điều kiện cho cơ thể thư giãn và thả lỏng, từ đó giúp giảm lo lắng, căng thẳng, đặc biệt có lợi cho sức khỏe".

Kristin sở hữu làn da căng bóng, ít khuyết điểm. (Nguồn: Fashion Trust, HBO Max)

Lợi ích sức khỏe của phương pháp châm cứu



Châm cứu là phương pháp điều trị bắt nguồn từ y học cổ truyền Trung Quốc. Châm cứu sử dụng kim thép siêu mỏng đâm vào da, giúp kích thích các điểm cụ thể trên cơ thể bao gồm lưng, cổ, đầu và mặt. Châm cứu giúp giảm tình trạng triệu chứng đau nhức và hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe khác.

Chuyên gia châm cứu Paul Kempisty, Mỹ giải thích: "Châm cứu là một phương pháp ít xâm lấn, giúp kích thích các dây thần kinh trên da, từ đó tác động đến các mô, tuyến, cơ quan và tăng cường chức năng khác trong cơ thể".

"Mỗi kim châm cứu tạo ra một vết thương nhỏ tại vị trí châm cứu. Mặc dù vết thương rất nhỏ và không gây khó chịu trên da nhưng nó đủ để báo hiệu cho cơ thể rằng chúng cần tăng phản ứng ở vùng da bị châm cứu. Các phản ứng này bao gồm kích thích hệ thống miễn dịch, thúc đẩy lưu thông máu đến khu vực được châm cứu, chữa lành vết thương và điều chỉnh cơn đau", Kempisty bổ sung.

Kristin trên tạp chí The Times năm 2021. (Nguồn: The Times)

Châm cứu có thể giúp điều trị nhiều vấn đề sức khỏe nhưng thường được mọi người sử dụng để giảm các cơn đau mạn tính, chẳng hạn như:

- Viêm khớp.

- Đau lưng, đau cổ hoặc đau cơ.

- Đau đầu và đau nửa đầu.

- Đau bụng kinh.

- Đau do chấn thương khi chơi thể thao.

Ngoài ra, phương pháp châm cứu cũng có thể hỗ trợ điều trị và cải thiện một số vấn đề sức khỏe khác như:

- Tăng huyết áp.

- Mất ngủ.

- Giảm triệu chứng ốm nghén.

- Tăng cường miễn dịch.

Khi châm cứu, mọi người nên thực hiện ở cơ sở y tế uy tín với các chuyên gia có trình độ chuyên môn để hạn chế nguy cơ bị chấn thương hoặc gặp phải các vấn đề không mong muốn gây hại cho sức khỏe.