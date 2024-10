"Sex and the City" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn được phát sóng trên HBO của Mỹ. Với nội dung phim gần gũi, xoay quanh cuộc sống của bốn người phụ nữ ở New York, “Sex and the City” đã ghi được dấu ấn với khán giả sau khi phát sóng. Bộ phim thậm chí còn từng được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Sau thành công của “Sex and the City”, dàn diễn viên trong phim cũng được công chúng chú ý. Ngoài 4 nữ diễn viên chính trong phim là Sarah Jessica Parker (thủ vai Carrie), Kim Cattrall (thủ vai Samantha), Kristin Davis (thủ vai Charlotte) và Cynthia Nixon (thủ vai Miranda), nữ diễn viên Bridget Moynahan (thủ vai Natasha) cũng được khán giả vô cùng yêu thích.

Trong phim, Natasha là người vợ thứ hai của Mr. Big (do diễn viên Chris Noth thủ vai). Cô sở hữu hình tượng xinh đẹp và lịch thiệp.

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Us Weekly, sao phim “Sex and the City” chia sẻ: “Bộ phim nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả và đem đến cho tôi một vai diễn để khởi đầu sự nghiệp diễn xuất. Do đó, bộ phim luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”.

Bridget Moynahan đóng vai Natasha, là người vợ thứ hai của Mr. Big trong phim "Sex and the City". (Ảnh: Brit + Co)

Sau “Sex and the City”, Bridget vẫn tiếp tục ghi được nhiều dấu ấn ở sự nghiệp diễn xuất.

Đến nay, dù đã 53 tuổi nhưng Bridget vẫn đặc biệt thu hút khán giả bởi ngoại hình rạng rỡ, xinh đẹp cùng làn da căng bóng, ít khuyết điểm. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên có lẽ sẽ phải áp dụng 1 quy trình chăm sóc da rất cẩn thận để duy trì được làn da đẹp như vậy.

Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ với tạp chí New Beauty, Bridget tiết lộ cô chỉ áp dụng 2 thói quen rất đơn giản để chăm sóc da.

2 thói quen giúp sao phim “Sex and the City” giữ làn da căng bóng

Chú trọng làm sạch và bảo vệ da

Bridget Moynahan nói: “Có thể bạn không tin nhưng thói quen chăm sóc da của tôi rất đơn giản. Quy trình chăm sóc da của tôi thường là rửa mặt, thoa kem chống nắng, trang điểm nhẹ trước khi ra khỏi nhà”.

Rửa mặt là một trong những bước làm sạch da quan trọng, giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa trên da. Điều này giúp hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông và giúp các sản phẩm dưỡng da tiếp theo có thể dễ dàng thấm vào sâu bên trong da, giúp làm chậm quá trình lão hóa da.

Một thói quen khác giúp Bridget giữ làn da căng bóng, ít khuyết điểm ở tuổi trung niên là bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài. Kem chống nắng có tác dụng bảo vệ làn da khỏi các tác động xấu từ tia UV của ánh mặt trời. Tia UV cũng làm hỏng collagen và elastin trong da, các protein giúp da săn chắc và mềm mại. Theo thời gian, tia UV gây tổn thương da, khiến da lão hóa sớm, chảy xệ, hình thành nếp nhăn, tàn nhang.

Bridget Moynahan có thói quen chăm sóc da đơn giản, thường chú trọng làm sạch và bảo vệ da bằng kem chống nắng. (Ảnh: HBO Max, CelebsFirst)

Ăn uống điều độ

Trong bài phỏng vấn, Bridget cũng nhấn mạnh tầm quan trọng việc chăm sóc làn da và cơ thể bằng các thói quen lành mạnh.

“Tôi đặt các thói quen lành mạnh lên hàng đầu, nó giúp tôi khỏe mạnh toàn diện. Trong đó, thói quen ăn uống lành mạnh cũng rất quan trọng”, Bridget nói.

Bridget cho biết cô ăn đủ các bữa trong ngày và chỉ ăn các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Cô không ăn các món chiên rán ngập dầu, không ăn vặt. Thay vào đó, Bridget thường ăn rau và bổ sung các thực phẩm chứa protein lành mạnh.

Bridget cũng thường uống một ly cà phê espresso hoặc sinh tố chuối dâu tây để bắt đầu ngày mới.

Dù đã 53 tuổi nhưng Bridget vẫn sở hữu làn da căng bóng, ít khuyết điểm. (Ảnh: Instagram bridgetmoynahan)

Rau và trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại quá trình stress oxy hóa, viêm nhiễm, hỗ trợ sản xuất collagen, góp phần bảo vệ làn da khỏi các tổn thương do bức xạ từ tia cực tím và chống lão hóa sớm.

Các thực phẩm chứa protein lành mạnh như trứng, các loại hạt, thịt nạc,... đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả tác dụng chống lão hóa da và ngăn ngừa các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư.

Cà phê có chứa các chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do có thể dẫn đến tổn thương da. Axit chlorogenic trong cà phê thì có tác dụng giảm tình trạng tăng sắc tố da. Loại axit này cũng có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, giúp giảm thiểu các vấn đề về da.