Sao phim “Sex and the City” khóa bình luận Instagram

Mới đây, sao phim “Sex and the City” Heidi Klum đã khóa bình luận của một bài đăng Instagram, trong đó cô và con gái Leni Klum chụp ảnh và quay clip quảng bá cho một thương hiệu nội y.

Heidi là một siêu mẫu người Đức-Mỹ nổi tiếng thế giới, từng là thiên thần Victoria’s Secret và tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có “Sex and the City”.

Trong các hình ảnh mới đăng trên Instagram, nữ siêu mẫu 51 tuổi tạo dáng trong bộ đồ ngủ dài tay lụa đỏ, trong khi con gái 20 tuổi của cô mặc áo hai dây và quần short cùng tông. Trong một clip mà Heidi đăng tải, hai mẹ con nhà Klum quảng cáo cho thương hiệu thời trang Ý Intimissimi bằng cách mở một chiếc hộp màu đỏ đựng một chiếc máy ảnh cổ.

Hai mẹ con Heidi Klum và Leni Klum trong clip quảng cáo cho một thương hiệu nội y.

Sau khi Heidi chụp ảnh Leni, cô gái trẻ thay bộ đồ lụa của mình thành áo ngực ren đen trong khi nhìn vào máy ảnh một cách quyến rũ. Sau đó, Leni chụp ảnh cho Heidi, người làm động tác hôn gió và xuất hiện trong bộ áo ngực màu đỏ vừa thay.

Clip kết thúc với cảnh hai mẹ con đặt máy ảnh trở lại hộp và ngồi trên ghế dài trong bộ đồ lụa ban đầu của họ.

Hai mẹ con nhà Klum có nhiều khoảnh khắc vui đùa trong clip.

Heidi viết chú thích cho bài đăng: "Bộ đồ mới của @intimissimiofficial dành cho tôi và con gái @leniklum, vừa kịp cho mùa lễ hội".

Theo Daily Mail, nhiều người hâm mộ đã chỉ trích buổi chụp ảnh nóng bỏng của hai mẹ con nhà Klum.

"Bà mẹ bình thường nào sẽ tạo dáng cùng con gái mặc nội y?", một người dùng được cho là đã hỏi trước khi bình luận bị xóa khỏi bài đăng.

Heidi khóa bình luận bài đăng trên Instagram.

Hai mẹ con nhà Klum đã nhiều lần hợp tác với thương hiệu Intimissimi.

Trang Page Six đã liên hệ với đại diện của Heidi nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.

Trước đó, vào tháng 10, hai mẹ con nhà Klum cũng đã bị chỉ trích vì lý do tương tự.

Vào thời điểm đó, hai mẹ con người mẫu đã mặc nhiều trang phục nội y khác nhau trong những bức ảnh quảng cáo bộ sưu tập Thu-Đông của Intimissimi trên Instagram. Heidi và Leni sử dụng một chiếc máy ảnh cũ để chụp ảnh cho nhau khi họ đang mặc những bộ nội y của thương hiệu này.

Một bức ảnh khác chụp riêng Heidi Klum trong nội y của Intimissimi.

Heidi cũng đã khóa bình luận ở bài đăng này; tuy nhiên, một số người hâm mộ đã lên tài khoản Instagram của Intimissimi, viết rằng đây là buổi chụp ảnh "kỳ lạ".

"Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng điều này hơi kỳ lạ không? Ít nhất là chiến dịch này không hiệu quả với tôi. Ai lại mặc đồ lót với mẹ rồi nhảy nhót chụp ảnh như vậy?”, một người dùng viết.

“Heidi trông tuyệt quá. Nhưng làm gì có ai tạo dáng trong bộ đồ nội y ren hở hang với mẹ mình? Khiến tôi có cảm giác ghê ghê”, người khác bình luận.

Những người hâm mộ khác đã bảo vệ Heidi và Leni trước phản ứng dữ dội.

Hai mẹ con nhà Klum cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ.

“Đồ nội y cho mọi lứa tuổi. Đơn giản vậy thôi,” một người viết.

“Hai người phụ nữ xinh đẹp! Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có người chỉ trích điều này. Các người mẫu đã tham gia các chiến dịch quảng cáo nội y từ rất lâu rồi,” một người khác nói thêm.

“Không có gì sai khi họ chụp những bức ảnh này cùng nhau, Mọi người cần phải vui vẻ hơn một chút!!! Cuộc sống ngắn ngủi quá các bạn ạ, không có gì là lạ ở đây”, người hâm mộ thứ ba nói.

Heidi và Leni đã hợp tác với thương hiệu thời trang Ý nhiều lần trong những năm qua, bao gồm cả vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái. Trong những bộ ảnh này, Heidi không ngại khoe đường cong nóng bỏng và thân hình thon gọn đáng ghen tị. Là một người mẹ bốn con, cô từng chia sẻ mình không có nhiều thời gian tập thể dục. Chính vì thế, cô chọn cách tiếp cận rất khác biệt để giữ dáng.

Cách giữ dáng của sao phim “Sex and the city”

1. Không tập thể dục hằng ngày nhưng hoạt động thể chất liên tục

Một số ngôi sao tập thể dục hằng ngày, nhưng Heidi thì không.

"Tôi không thực sự tập thể dục nhiều", cô thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Buro27. "Ý tôi là, chắc chắn là tôi vẫn tập thể dục hai lần một tuần. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng không phải là tập quá nhiều mà là tập thường xuyên nhất có thể".

Do đó, sao phim “Sex and the city” thường hoạt động thể chất cùng gia đình. "Công việc bận rộn và việc chăm sóc con cái khiến tôi khó có thời gian cho thói quen tập thể dục truyền thống, vì vậy chúng tôi cố gắng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời nhất có thể với tư cách là một gia đình”.

“Chúng tôi thích đi xe đạp, dắt chó đi bộ đường dài hoặc nhảy trên bạt lò xo. Đó là cách tốt nhất để giữ dáng và khỏe mạnh - hãy làm những việc tự nhiên nhất, không giống như là tập thể dục”, Heidi chia sẻ.

2. Sáng nào cũng uống một cốc sinh tố

Heidi Klum cho biết sáng nào cô cũng uống một ly sinh tố. Bữa sáng với nhiều rau và trái cây giúp Heidi nhận đủ vitamin và chất xơ trước khi bước vào lịch trình bận rộn.

"Tôi và các con uống sinh tố mỗi sáng", sao phim “Sex and the city” nói. Nữ siêu mẫu cắt nhỏ các loại trái cây, rau củ từ tối hôm trước và để trong tủ lạnh, sẵn sàng sử dụng lúc 6 giờ sáng. Do vậy, việc làm sinh tố cũng nhanh và đơn giản hơn rất nhiều.

Heidi có thân hình quyến rũ ở tuổi 51.

3. Không nhịn ăn, thay vào đó chọn thực phẩm tốt

Heidi Klum không nhịn ăn để giữ dáng. Cô chia sẻ với tạp chí Shape rằng: "Tin đồn cho rằng người mẫu nhịn ăn là hoàn toàn sai. Tôi chỉ nghĩ rằng vì chúng tôi làm trong ngành này nên chúng tôi phải lựa chọn sáng suốt hơn".

Thay vì ăn nhiều đồ ăn vặt, nữ siêu mẫu ưu tiên chọn trái cây, rau và protein nạc.

4. Không ăn tối muộn

Năm 2018, sao phim “Sex and the city” tiết lộ rằng cô là người hâm mộ phương pháp nhịn ăn gián đoạn.

"Bữa ăn cuối cùng của tôi là lúc 6 giờ tối", Klum nói. "Tôi ăn cùng các con, vì vậy tôi nghĩ điều đó cũng có ích một chút. Tôi nghĩ rằng khi bạn ăn sớm hơn, thức ăn sẽ có thời gian để tiêu hóa và tôi nghĩ điều đó tốt hơn một chút cho cơ thể bạn”.

Nữ siêu mẫu trong vai trò giám khảo chương trình America's Got Talent.

5. Ưu tiên nấu ăn tại nhà

Heidi nói: "Tôi có bốn đứa con, vì vậy chúng tôi nấu ăn rất nhiều. Tôi thực sự không ăn ngoài nhiều. Tôi nghĩ khi bạn thường xuyên ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn về, mọi thứ sẽ trở nên hơi phức tạp một chút, vì bạn không biết mọi người đã cho gì vào đó”.