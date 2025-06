Trong chương trình The Howard Stern Show, ngôi sao phim Sex and the City đã gây chú ý khi nói về lý do cô thường từ chối lời đề nghị chụp ảnh cùng người hâm mộ. Không phải vì khó gần, mà bởi cô tin vào giá trị của một cuộc trò chuyện thực sự.

Nữ diễn viên kể lại một sự việc mới xảy ra gần đây tại sân bay. Một người phụ nữ bất ngờ tiếp cận cô và nói: "Tôi có thể chụp ảnh với chị không?" - hoàn toàn không có lời chào hay giới thiệu nào. Trước sự tiếp cận đột ngột ấy, cô nhẹ nhàng đáp lại: "Chúng ta thậm chí còn chưa gặp. Bạn chưa giới thiệu tên mình. Bạn tên là gì?".

Khi người phụ nữ cho biết tên là Julie, nữ diễn viên đề nghị họ nên dành thời gian trò chuyện với nhau, thay vì chỉ chụp một bức ảnh chóng vánh. "Tôi đảm bảo điều đó sẽ ý nghĩa hơn nhiều", cô nói. Và đúng như vậy, Julie đã có cơ hội ngồi xuống, trò chuyện với Sarah Jessica Parker và gia đình cô trong lúc họ dùng bữa.

Dưới góc nhìn của người dẫn chương trình Howard Stern, hành động của Sarah Jessica Parker giống như "một bài học xã hội" mà cô âm thầm truyền tải. Tuy nhiên, nữ diễn viên không nghĩ vậy. Cô giải thích rằng phản ứng của mình xuất phát từ cảm giác bị bất ngờ và không thoải mái khi ai đó đột ngột đưa điện thoại lên và chụp lia lịa, mà không có một sự giao tiếp nào trước đó.

Sarah Jessica Parker thích một cuộc trò chuyện hơn là 1 tấm hình (Ảnh: Getty Images)

"Tôi cảm thấy hơi hoảng hốt. Tôi không thích bị chụp ảnh khi chưa có sự đồng thuận", cô nói. "Tôi thích một cuộc trò chuyện hơn - như ai đó đến và nói: ‘Xin chào, tôi là Veronica. Rất vui được gặp chị". Chỉ cần thế thôi là đủ để tạo nên một kết nối thật sự".

Lời chia sẻ của Sarah Jessica Parker đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều người, đặc biệt trong thời đại mà mạng xã hội và hình ảnh cá nhân dường như lấn át sự kết nối thật sự giữa con người với nhau. Với cô một ánh mắt, một lời chào, hay một cuộc trò chuyện ngắn có thể mang lại nhiều giá trị hơn cả một tấm ảnh đẹp.

Trong chương trình, ngôi sao Sex and the City cũng chia sẻ về cách dạy con của mình. Điều quan trọng nhất mà cô mong muốn ở các con không phải là thành công hay nổi tiếng, mà là khả năng sống tự lập, cả về cảm xúc lẫn tài chính. "Tôi muốn các con tìm thấy công việc khiến chúng hào hứng, dù khó khăn, nhưng có ý nghĩa. Và tôi muốn chúng có thể tự chăm sóc bản thân - trở thành những người đáng tin cậy trong thế giới ngoài kia và cả với chính bản thân mình" - nữ diễn viên tâm sự.