Phim “Sex and the City” từng có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí Mỹ. Ngoài bốn nữ chính là Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, phim “Sex and the City” còn mời những ngôi sao như nữ siêu mẫu Heidi Klum đến đóng vai diễn khách mời.

Heidi Klum (sinh năm 1973) là một siêu mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành “thiên thần” của thương hiệu nội y Victoria's Secret. Trong phim “Sex and the City”, Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai).

Heidi Klum (sinh năm 1973) là một siêu mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ.

Heidi Klum từng trải qua hai cuộc hôn nhân, đầu tiên là với nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Ric Pipino. Hai người kết hôn vào năm 1997, ly hôn vào năm 2002.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Heidi là với ca sĩ người Anh Seal. Sau gần 7 năm chung sống, vào năm 2012, Seal và Heidi ly thân. Heidi chính thức đệ đơn ly hôn Seal vào năm 2012 (hoàn tất vào năm 2014).

Hiện, Heidi đang trong cuộc hôn nhân thứ ba với guitarist của nhóm nhạc Tokio Hotel, Tom Kaulitz (sinh năm 1989). Hai người hẹn hò từ năm 2018, xuất hiện công khai tại lễ hội amfAR Cannes vào tháng 5 năm 2018, không ngại ôm hôn thể hiện tình cảm.

Hiện, Heidi đang trong cuộc hôn nhân thứ ba với guitarist Tom Kaulitz.

"Anh ấy là người tốt bụng, ngọt ngào, chu đáo và đáng yêu nhất. Tôi cảm thấy thật may mắn. Tôi không biết lần cuối cùng tôi hạnh phúc như thế này trong đời là khi nào", Heidi nói về Tom, người kém cô 16 tuổi. "Anh ấy thực sự tuyệt vời. Có lẽ là vì anh ấy là người Đức và chúng tôi hiểu nhau theo một cách khác. Nhưng cho đến nay mọi thứ vẫn ổn".

Cuối năm 2018, cặp đôi này đính hôn. Sao phim “Sex and the City” chia sẻ một bức ảnh chụp hai người với chiếc nhẫn mới của mình trên Instagram, tuyên bố "TÔI ĐÃ ĐỒNG Ý". Họ bí mật kết hôn vào tháng 2 năm 2019 tại California và sau đó ăn mừng vào ngày 3 tháng 8 trên một du thuyền ngoài khơi bờ biển Capri, Ý, với sự tham gia của bạn bè và gia đình.

Cặp đôi hạnh phúc đã cùng nhau tham dự lễ trao giải Grammy năm 2024 trong những bộ trang phục tuyệt đẹp. Sau đó, vào ngày lễ Halloween vừa qua, Heidi và Tom còn đầu tư mạnh tay cho trang phục hóa trang của mình, cùng nhau ‘biến’ thành cặp đôi người ngoài hành tinh khổng lồ.

Cặp đôi cùng tham dự lễ trao giải Grammy năm 2024.

Sao phim “Sex and the City” chia sẻ chìa khóa cho hôn nhân viên mãn

Mới đây, trong một lần xuất hiện trên thảm đỏ vào tháng 9, Heidi đã tiết lộ về chìa khóa cho một cuộc hôn nhân thành công.

“Chúng tôi đã ở bên nhau sáu năm và một khi chúng tôi đạt được cột mốc bảy năm thì tôi nghĩ đó đã là thành công lắm rồi”, Heidi nói với The New York Post trên thảm đỏ đêm chung kết “America’s Got Talent” ngày 27/9.

Heidi Klum trên thảm đỏ đêm chung kết “America’s Got Talent” ngày 27/9.

Khi được hỏi đâu là điều quan trọng nhất của cuộc hôn nhân hạnh phúc, Heidi nói: “Điều quan trọng nhất là khi không có ai xung quanh, bạn ở trong chính ngôi nhà của mình và chỉ có hai bạn ở cạnh nhau, hai bạn có thể có khoảng thời gian tuyệt vời nhất”, Heidi nói.

“Tất cả những điều nhảm nhí từ bên ngoài, tất cả những tiếng ồn, bạn không còn nghe thấy nữa. Chỉ có hai người, và mọi chuyện cảm thấy thật tốt đẹp, và bạn hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất”.

Những khoảnh khắc thường ngày của Heidi Klum và chồng kém 16 tuổi.

Cùng với việc đưa ra lời khuyên về hôn nhân, sao phim “Sex and the City” cũng đưa ra lời khuyên hữu ích về cách “sải bước trên sàn diễn cuộc sống” một cách tự tin.

Nữ siêu mẫu trong vai trò giám khảo “America’s Got Talent”.

“Tôi nghĩ bạn chỉ cần làm những gì bạn muốn, cho dù đó là gì” Heidi nói. “Nếu bạn muốn im lặng hơn, hãy im lặng hơn. Đừng chạy theo tất cả các xu hướng. Chỉ vì nó xuất hiện trên sàn diễn không có nghĩa là tôi phải chạy theo nó; hãy chọn thứ mà bạn thích. Chỉ cần hạnh phúc với con người của bạn, những gì bạn mặc và con người của bạn”.