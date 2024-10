“Sex and the City” là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại của Mỹ. Cùng với sự thành công của bộ phim, dàn diễn viên trong “Sex and the City” cũng nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng.

Trong đó, diễn viên Kristin Davis (thủ vai Charlotte York) đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Vai diễn Charlotte trong “Sex and the City” cũng đã giúp Kristin nhận được đề cử tại giải Emmys và Quả cầu Vàng năm 2004.

Kristin được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn sao phim “Sex and the City”. Đến nay, dù đã bước sang tuổi 59, Kristin vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung hơn tuổi thật và thân hình săn chắc, khỏe khoắn.

Trong mắt người hâm mộ, Kristin sở hữu cuộc sống đáng mơ ước, tưởng chừng không có điều gì phải hối tiếc nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Kristin Davis được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn sao phim “Sex and the City”. (Ảnh: Vogue Australia)

Sao phim "Sex and the City" từng căng thẳng vì ngoại hình

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí New Beauty, cô đã tiết lộ chuyện bản thân từng sống trong căng thẳng vì vẻ ngoài của bản thân, đặc biệt là khi đài HBO quyết định đưa các diễn viên gốc của bộ phim “Sex and the City” trở lại màn ảnh trong ngoại truyện “And just like that…” vào năm 2021.

Kristin cho biết: “Tôi bị khán giả so sánh với chính bản thân mình hồi trẻ, chỉ vì tôi đã lớn tuổi và bắt đầu lão hóa. Điều này lặp lại nhiều lần khiến tôi rất căng thẳng”.

“Rõ ràng nếu tôi là một người bình thường, tôi sẽ cảm thấy ổn với bản thân ở hiện tại. Tôi khỏe mạnh, có một cậu con trai đáng yêu. Nhưng rõ ràng tôi là người nổi tiếng, việc xuất hiện thường xuyên trên truyền hình khiến mọi thứ về tôi, bao gồm cả ngoại hình và vóc dáng đều được mọi người đem ra mổ xẻ. Điều này đã từng gây khó khăn cho tâm trạng của tôi”, Kristin nói thêm.

Kristin cho biết cô cũng từng bị so sánh với diễn viên Sarah Jessica Parker (thủ vai Carrie) trong “Sex and the City” trong nhiều năm. Ngoài ra, cô cũng từng bị báo chí soi mói vì có dáng người quả lê.

Kristin chia sẻ: “Họ thích so sánh dáng người của tôi với Sarah. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn. Còn tôi thì dù có tập luyện thế nào cũng không thể thay đổi dáng người của bản thân. Tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng trước những bài báo đó”.

Kristin cho biết cô cũng từng bị so sánh với diễn viên Sarah Jessica Parker (thủ vai Carrie) trong “Sex and the City” trong nhiều năm. (Ảnh: Infobae, Good Housekeeping)

Để giúp bản thân giải tỏa căng thẳng, Kristin cho biết cô thường tiếp xúc với những người bình tĩnh như Michael Patrick King (đạo diễn và biên kịch của bộ phim “Sex and the City”).

Kristin cho biết Michael luôn bình tĩnh trong tất cả mọi chuyện. Ông động viên Kristin: “Nghe này, Charlotte (nhân vật do Kristin thủ vai) vẫn giữ được phong cách của cô ấy trước đây, nhưng giờ cô ấy cũng đã 55 tuổi. Chúng ta tiếp diễn một cốt truyện trong nhiều năm. Bên cạnh vẻ bề ngoài, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ khác đi kèm với tuổi tác, chẳng hạn như sự khôn ngoan, cảm giác vững vàng, kinh nghiệm sống”.

Sao phim "Sex and the City" tiếc nuối vì không làm 1 điều sớm hơn

Cũng trong bài phỏng vấn, Kristin cho biết cô cảm thấy tiếc nuối vì không loại bỏ căng thẳng sớm hơn.

“Căng thẳng khiến nguồn năng lượng của chúng ta bị lãng phí. Thay vì căng thẳng, lo lắng về mọi thứ, chúng ta nên dành thời gian cho việc tập yoga, đi bộ,... hoặc bất cứ điều gì mà chúng ta thích. Sở thích cá nhân, thói quen tập luyện đều có ích cho sức khỏe, mang lại niềm vui, giúp thư giãn tinh thần. Tôi ước bản thân có thể nhận ra điều đó sớm hơn và không lãng phí quá nhiều thời gian cũng như sức lực cho sự căng thẳng”, Kristin nói.

Kristin Davis từng rất căng thẳng về ngoại hình của bản thân. (Ảnh: Everand, Daily Telegraph, Life & Style)

Căng thẳng tác động tới sức khỏe như thế nào?

Quả thực, căng thẳng không chỉ tiêu tốn năng lượng và lãng phí thời gian mà nó còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta.

Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), căng thẳng là một phản ứng tự nhiên của con người. Khi đối mặt với nguy hiểm, cơ thể sẽ tiết ra hormone gây căng thẳng như adrenaline và cortisol làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, tăng cường năng lượng để giúp chúng ta tập trung đối phó với vấn đề.

Tình trạng căng thẳng kéo dài có thể gây ra phản ứng viêm trong hệ tuần hoàn, đặc biệt là ở động mạch vành. Điều này cho thấy căng thẳng kéo dài có mối liên hệ mật thiết với cơn đau tim.

Căng thẳng mạn tính đồng nghĩa với việc cơ thể phải tiết ra lượng lớn hormone cortisol và adrenaline. Dư thừa hormone căng thẳng có thể gây ảnh hưởng tới chức năng của các cơ quan trong cơ thể, từ đó tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Các vấn đề này bao gồm lo lắng, trầm cảm, rối loạn tiêu hóa, đau đầu, tăng huyết áp, đau tim, đột quỵ, thừa cân, béo phì, mất ngủ, giảm tập trung và suy giảm trí nhớ.

Căng thẳng mạn tính cũng làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến chúng ta dễ mắc bệnh hoặc khó phục hồi sau bệnh tật.

Để giải tỏa căng thẳng, Kristin cho biết cô thường tiếp xúc với những người điềm tĩnh hơn mình. (Ảnh: Marie Claire)

Theo phòng khám Mayo Clinic, để giải tỏa căng thẳng và bảo vệ sức khỏe, mọi người có thể thực hiện một số lưu ý dưới đây:

- Tập thể dục thường xuyên.

- Tập các bài tập thư giãn như hít thở sâu, ngồi thiền, tập yoga, thái cực quyền hoặc mát-xa.

- Dành thời gian tâm sự cùng gia đình và bạn bè.

- Duy trì các sở thích cá nhân như đọc sách, nghe nhạc hoặc đi dạo.

- Viết nhật ký.

- Ngủ đủ giấc.

- Ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng.

- Hạn chế sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích.