Sao phim “Sex and the City” có cách NUÔI DẠY con thú vị - Giúp con hạnh phúc, tự tin, không ngại thách thức

Nữ siêu mẫu xinh đẹp

Heidi Klum, nữ siêu mẫu nổi tiếng người Đức, là một trong những biểu tượng đình đám của ngành công nghiệp thời trang quốc tế. Sinh ngày 1 tháng 6 năm 1973, Klum đã sớm bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi còn rất trẻ.

Cô trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất trong thế giới thời trang vào những năm 1990 và đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt các chiến dịch quảng cáo, sàn diễn và các bìa tạp chí.

Klum nổi tiếng là "Thiên thần" của Victoria's Secret trong suốt nhiều năm. Đây là một danh hiệu cao quý mà thương hiệu nổi tiếng Victoria's Secret dành cho các siêu mẫu hàng đầu, những người trở thành gương mặt đại diện.

Với vóc dáng hoàn hảo, làn da rực rỡ và vẻ đẹp quyến rũ, Heidi Klum cũng là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu đình đám như: Chanel, Versace, Dolce & Gabbana,...

Ngoài công việc người mẫu, Heidi Klum cũng là một người dẫn chương trình và diễn viên. Cô là người dẫn chương trình và giám khảo của Germany's Next Topmodel, phiên bản Đức của America's Next Topmodel, và Project Runway, chương trình tìm kiếm tài năng thiết kế thời trang.

Nhờ vào chuyên môn và sự am hiểu về thời trang, Klum đã trở thành biểu tượng trong ngành. Với những đóng góp đó, cô đã được đề cử sáu giải Emmy, đặc biệt là trong vai trò giám khảo của Project Runway.

Heidi Klum cũng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với nhiều bộ phim nổi tiếng như: Ella Enchanted, The Devil Wears Prada, Ocean's 8, How I Met Your Mother, Desperate Housewives,...

Một trong những vai diễn đáng chú ý của cô là trong bộ phim Sex and the City, nơi cô vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Dù chỉ xuất hiện trong một vài tập phim, nhưng sự xuất hiện của Heidi Klum đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, Heidi Klum còn là nữ doanh nhân tài ba. Cô đã khởi xướng nhiều dự án kinh doanh và trở thành nhà sản xuất của một số chương trình truyền hình nổi tiếng.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Heidi Klum đã nhận được vô số giải thưởng danh giá, khẳng định vị trí vững chắc của cô trong làng giải trí và thời trang quốc tế.

Cô đã giành được các giải thưởng như Emmy, Golden Globe và People's Choice Award,.. khẳng định tài năng và những đóng góp của mình trong các lĩnh vực truyền hình và sản xuất. Bên cạnh đó, cô cũng được vinh danh với các danh hiệu như "Siêu mẫu của năm" và "Người phụ nữ đẹp nhất",...

Heidi Klum không chỉ là một biểu tượng thời trang mà còn là hình mẫu của sự thành công toàn diện trong cả sự nghiệp người mẫu, doanh nhân và nhà sản xuất. Cô đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ, với hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và đầy năng lực.

Bí quyết dạy con đặc biệt

Heidi Klum có 4 người con là Leni, Henry, Johan và Lou.

Khi biết con gái cả Leni Klum muốn bắt đầu sự nghiệp người mẫu, Heidi Klum đã hết lòng khuyến khích và ủng hộ con gái. Cô là chỗ dựa vững chắc để con gái mạnh mẽ, tự tin xây dựng sự nghiệp và luôn đồng hành cùng con trong hành trình biến ước mơ thành sự thật.

Heidi Klum có một bí quyết dạy con rất đặc biệt, đó là luôn khuyến khích các con làm những điều mà các con cảm thấy hạnh phúc và tự tin.

Cô luôn chú trọng đến việc bảo vệ hạnh phúc và sự tự tin của các con, đặc biệt là con gái Leni, người đã gia nhập vào giới giải trí. Mỗi ngày, sau khi con gái hoàn thành công việc, Heidi sẽ hỏi Leni liệu con có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đã làm.

Cô luôn nhấn mạnh với các con điều quan trọng nhất là các con không nên làm những gì bản thân không thích hoặc không muốn, và phải biết từ chối nếu cần thiết. Heidi tin rằng việc giúp Leni hiểu được giá trị của bản thân và biết tự bảo vệ mình là yếu tố quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển.

Heidi cũng khẳng định rằng cô sẽ luôn ở bên Leni, hỗ trợ con trong mọi quyết định và tin tưởng vào khả năng của con gái mình. Cô khen ngợi Leni vì sự sáng suốt và mạnh mẽ, đồng thời tự hào về cách Leni cũng như các con giải quyết mọi thử thách trong cuộc sống.