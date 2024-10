Heidi Klum là một siêu mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ nổi tiếng. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành “Thiên Thần” của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu thành công, Heidi còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, ví dụ như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và Sex and the City.

Heidi Klum (phải) xuất hiện trong tập 2, phần 4 của phim “Sex and the city”.

Phim “Sex and the City” là bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn đình đám của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004. Phim đã giành được nhiều giải thưởng, bao gồm bảy giải Primetime Emmy, tám giải Quả cầu vàng và ba giải Screen Actors Guild. Vào năm 2007, “Sex and the city” còn được tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại.

Trong bộ phim này, Heidi Klum là diễn viên khách mời. Cô vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw. Sự xuất hiện của nữ siêu mẫu nóng bỏng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng Klum vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ, xinh đẹp như thời thiếu nữ. Chia sẻ với báo chí vào năm ngoái, Klum (lúc đó 50 tuổi) nói: "Trong thâm tâm, tôi cảm thấy như mình mới 25 tuổi. Chồng tôi [Tom Kaulitz] 33 tuổi và tôi biết mình có nhiều năng lượng hơn anh ấy".

Heidi Klum sánh bước cùng chồng, nhạc sĩ Tom Kaulitz, trên thảm đỏ.

Vậy bí quyết đằng sau năng lượng dồi dào, vóc dáng nuột nà và vẻ đẹp rạng rỡ của Klum là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!

5 bí quyết trẻ đẹp của sao phim “Sex and the City”

1. Tập luyện cực kỳ chăm chỉ

Heidi Klum có được vóc dáng săn chắc như hiện nay phần lớn là nhờ vào sự đa dạng của các môn thể thao mà cô thích chơi.

Theo Tạp chí Celeb Health, Klum thích chơi quần vợt, yoga, pilates, tập luyện xoay vòng (circuit training) và bạt nhún lò xo (trampoline)… Là một người thích bãi biển, sao phim “Sex and the city” cũng thích bơi lội và thích chạy bộ ngoài trời hơn chạy trên máy.

Heidi Klum có được vóc dáng săn chắc phần lớn là nhờ vào sự đa dạng của các môn thể thao mà cô thích chơi.

Ngay cả đại dịch Covid-19 cũng không ngăn cản Klum tập luyện. Theo tạp chí Women’s Health, Klum bơi “20 vòng một ngày” và coi mình là người may mắn khi có hồ bơi và khu vườn rộng rãi để duy trì việc tập luyện tại nhà.

2. Ăn uống rất lành mạnh

Người đẹp cao gần 1m8 có chế độ ăn nghiêm ngặt, tùy thuộc vào bộ phim hoặc dự án mà cô đang chuẩn bị tham gia. Vào những ngày nghỉ, Klum thậm chí cũng tuân theo thói quen ăn uống lành mạnh. Cô uống nhiều nước, ăn chậm và chia thành nhiều bữa nhỏ, ăn bữa cuối cùng trước 18h, hạn chế tinh bột và ăn nhiều rau và trái cây.

Heidi Klum trong một bộ ảnh quảng cáo gần đây.

Khi đi du lịch, Klum đảm bảo mang theo đồ ăn nhẹ của riêng mình, chẳng hạn như hạnh nhân hoặc đồ ăn nhẹ từ rong biển. Bữa sáng chính của sao phim “Sex and the city” bao gồm sữa chua Hy Lạp hoặc cà phê.

Trên tạp chí Women’s Health, sao phim “Sex and the city” đã nói về việc có vườn rau tại nhà và thích nấu ăn. Cô thậm chí còn tự làm các món ăn như bánh nướng bí ngòi cùng với các con của mình.

3. Thi thoảng nuông chiều bản thân

Đối với Klum, điều quan trọng là ăn uống điều độ chứ không phải từ bỏ hoàn toàn các món ăn mình thích. Trong các cuộc phỏng vấn, nữ siêu mẫu tiết lộ một vài món ăn mà cô thỉnh thoảng cho phép bản thân mình được thưởng thức, ví dụ như khoai tây chiên và burger phô mai.

Nữ siêu mẫu thi thoảng vẫn ăn khoai tây chiên và burger phô mai.

4. Có một chu trình làm đẹp đơn giản

Khi nói đến việc chăm sóc da và cơ thể, Klum giữ mọi thứ đơn giản và tự nhiên vào những ngày không phải làm việc. Nữ siêu mẫu không trang điểm nhiều, để tóc khô tự nhiên và theo tạp chí Us, cô thoa dầu dừa để dưỡng ẩm cho tóc và cơ thể.

Klum gần đây trở thành giám khảo của chương trình America's Got Talent.

Mẹo chống lão hóa cuối cùng của sao phim “Sex and the city” là gì? Đảm bảo thoa đủ kem chống nắng mỗi ngày. Klum thừa nhận với Harper's Bazaar rằng cô lớn lên mà không biết nhiều về kem chống nắng. Cuối cùng, Klum đã đưa kem chống nắng vào thói quen hằng ngày của mình - đặc biệt là khi đi biển.

5. Giữ tư duy tích cực

Trong chương trình Entertainment Tonight, Klum cho biết việc đón sinh nhật lần thứ 50 của mình sẽ không thay đổi bất cứ điều gì và cô mong muốn được ngồi lại, thư giãn và tận hưởng điều đó cùng với chồng Tom Kaulitz, người phụ trách lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật.

Heidi Klum và chồng trong một kỳ nghỉ.

Với tính cách táo bạo và vui tươi của Klum, không ai có thể đoán được cô sẽ làm điều gì tiếp theo, và chắc chắn đó là quan điểm giúp cô luôn trẻ trung và tươi tắn trong tâm hồn.

Điều gì khiến Klum có động lực để giữ dáng, duy trì đam mê và sống tự do? Theo Celeb Health, đó là góc nhìn toàn diện của cô về cuộc sống - không chỉ dừng lại ở việc đạt được vẻ ngoài đáng ghen tị mà còn là mong muốn sống tốt hơn và khỏe mạnh hơn.