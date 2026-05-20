Sao phim 'Dưới bóng điện hạ' sắp tái ngộ người hâm mộ Việt Nam

Thông tin Park Ji Hoon đến Việt Nam để tổ chức liên tiếp hai đêm fancon vào tháng 6 tới, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi háo hức. Theo phía ban tổ chức, buổi giao lưu tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn 2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT], nhằm mục đích mang hình ảnh và âm nhạc của ca sĩ đến gần hơn với khán giả, người hâm mộ. Đây cũng là lần thứ hai cựu thành viên nhóm nhạc Wanna One tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ quy mô lớn tại Việt Nam - đất nước anh luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt.

Việc lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn châu Á cho thấy sự quan tâm của nam nghệ sĩ dành cho cộng đồng MAY (tên fandom) Việt Nam. Đáng chú ý, khác với nhiều thần tượng K-pop thường chỉ tổ chức một đêm diễn tại Việt Nam, Park Ji Hoon quyết định thực hiện fancon ở TP Hồ Chí Minh (ngày 19/6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7) và ở Hà Nội (ngày 20/6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình).

Park Ji Hoon sắp tái ngộ người hâm mộ Việt Nam (Ảnh: Allkpop)

Đại diện ban tổ chức cho biết chủ đề của chuyến lưu diễn được đặt tên là Re:flect, mang ý nghĩa “nhìn lại bản thân ở hiện tại thông qua những ký ức, cảm xúc và hành trình đã đi qua”. Không chỉ là một sân khấu âm nhạc, fancon lần này được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm gần gũi hơn giữa nghệ sĩ và fan thông qua nhiều hoạt động tương tác đặc biệt.

Park Ji Hoon chia sẻ anh cảm thấy rất xúc động trước tình cảm quý giá của các fan Việt Nam và đang vô cùng hồi hộp, mong chờ từng ngày để được quay trở lại đây. Bên cạnh những bài hát trong album vừa ra mắt, người hâm mộ mong đợi Park Ji Hoon sẽ chuẩn bị một vài bất ngờ nho nhỏ bằng tiếng Việt để dành tặng riêng cho fancon lần này.

Park Ji Hoon (sinh năm 1999) vốn là một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam từ khi còn là một sao nhí 8 tuổi, từng xuất hiện trong phim truyền hình nổi tiếng Truyền thuyết Jumong (2007).

Đến năm 2017, tên tuổi của anh bùng nổ khắp châu Á khi tham gia chương trình thực tế sống còn Produce 101. Xuất sắc giành vị trí Á quân chung cuộc Park Ji Hoon trở thành thành viên của nhóm Wanna One. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2018, Park Ji Hoon tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong cả sự nghiệp âm nhạc solo lẫn phim ảnh với hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang như: Người hùng yếu đuối, Tình ca ảo mộng, Sạp mai mối thời Joseon, Dưới bóng điện hạ… và gần nhất là Huyền thoại bếp lính.

Park Ji Hoon tỏa sáng trong phim Dưới bóng điện hạ (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, vai diễn vua Danjong trong bộ phim điện ảnh Dưới bóng điện hạ do anh đóng chính đã tạo nên một cơn sốt phòng vé kỷ lục. Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã cán mốc 16 triệu vé, dẫn đầu doanh thu và trở thành bộ phim ăn khách thứ 2 mọi thời đại tại thị trường Hàn Quốc.

Nam diễn viên nhận cú đúp giải thưởng tại Baeksang 2026 (Ảnh:BTC)



Vai diễn cũng mang về cho anh cú đúp giải thưởng danh giá: Diễn viên mới xuất sắc nhất (Mảng điện ảnh) và Giải thưởng Phổ biến Naver (Nam diễn viên được yêu thích nhất) tại Lễ trao giải Baeksang 2026 vừa qua.