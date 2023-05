Sao nữ Việt sắp tái hôn với chồng bác sĩ: Từng rạn nứt hậu đám cưới vì lý do này

Trong showbiz Việt, song song với nhiều cặp đôi có chuyện tình viên mãn thì không ít mỹ nhân đã gặp phải "sóng gió" hôn nhân. Một trong số đó phải kể đến người mẫu Tuyết Lan, cô từng đạt danh hiệu Á quân Vietnam's Next Top Model 2010. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng Tuyết Lan quyết định công khai "nửa kia" vào năm 2015.

3 năm sau khi chia sẻ mối quan hệ này trước công chúng, Tuyết Lan xác nhận lên xe hoa. Hôn lễ của người mẫu Tuyết Lan và chồng doanh nhân diễn ra nhỏ gọn, ấm cúng và có vợ chồng Lê Thuý tham dự.

Thời gian vừa về làm "vợ người ta", Tuyết Lan dùng những mỹ từ khi nhắc đến ông xã doanh nhân. Thế nhưng đến khi tan vỡ, cô lại thừa nhận cả hai có nhiều rạn nứt và bất đồng sau khi tổ chức đám cưới. Đến lúc những mâu thuẫn không thể giải quyết, Tuyết Lan xác nhận ly hôn vào tháng 9/2019. Á quân Vietnam's Next Top Model 2010 tiết lộ lý do lớn nhất khiến cả hai không thể tiếp tục đồng hành là do không cùng quan điểm sống, khác biệt tính cách dẫn đến sự ngột ngạt khi ở chung một mái nhà.

Vào vài tháng trước khi xác nhận tan vỡ, Tuyết Lan cũng đã xoá hết hình ảnh và thông tin liên quan đến chồng cũ trên trang cá nhân. Sau 7 tháng trở về cuộc sống độc thân, Tuyết Lan vướng nghi vấn đã tái hôn khi khoe đi chụp ảnh cưới nhưng sau này cô lên tiếng cho biết đó chỉ là hậu trường làm mẫu ảnh. Tuyết Lan cũng có thời gian dài làm việc ở Singapore để cân bằng cuộc sống sau sóng gió hôn nhân.

Sau 1 năm ly hôn, Tuyết Lan công khai hẹn hò người mới là bác sĩ tên Nguyễn Thiện Khánh. Người mẫu cho biết đã gặp gỡ đàng trai sau vài tháng ly dị nhưng khi đó chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Tuy nhiên, nhờ sự ân cần, chu đáo của vị bác sĩ kia mà Tuyết Lan đã đồng ý lời yêu và công khai mối quan hệ vào tháng 8/2021.

Từ khi yêu bác sĩ, Tuyết Lan thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống đời thường. Tuy không phải là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Nguyễn Thiện Khánh ủng hộ và thường xuyên xuất hiện cùng Tuyết Lan tại các sự kiện. Tuyết Lan thừa nhận chính tình yêu của người mới đã khiến cô vơi đi những tổn thương trong quá khứ. Thời gian qua, Tuyết Lan duy trì công việc làm người mẫu, thường xuyên xuất hiện ở các sàn diễn trong và ngoài nước.

Đến tối ngày 4/5, Tuyết Lan xác nhận đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai bác sĩ khi cả hai có chuyến du lịch tại Pháp. Như vậy, sau biến cố cuộc hôn nhân chỉ kéo dài gần 1 năm trước kia, Tuyết Lan sắp lên xe hoa lần 2 ở tuổi 33.

