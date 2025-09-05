Sao nữ Vbiz nhọc nhằn hành trình chữa bệnh cho con gái: 5 tuổi chỉ nói được vài từ, tỉ lệ cứu chữa vỏn vẹn 0.01%

NSƯT Hạnh Thúy, tên đầy đủ Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976 tại Bến Tre. Nuôi ước mơ diễn xuất từ nhỏ, chị theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) cùng lứa với Việt Hương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Tiết Cương, dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Minh Nhí.

NSƯT Hạnh Thúy sinh năm 1976 tại Bến Tre, từ nhỏ đã nuôi ước mơ diễn xuất.

Hoạt động nghệ thuật từ năm 1997, chị vừa là diễn viên, biên kịch, đạo diễn sân khấu, vừa là giảng viên thỉnh giảng. Gần 30 năm gắn bó với nghề, Hạnh Thúy tham gia hơn 100 vai diễn đa dạng từ sân khấu đến điện ảnh và truyền hình, ghi dấu với các tác phẩm Mùi ngò gai, Dù gió có thổi, Cây táo nở hoa, Tro tàn rực rỡ, Vong nhi …

NSƯT Hạnh Thúy đam mê theo đuổi nghệ thuật.

Song song với nghệ thuật, Hạnh Thúy còn gắn bó với nghề giảng dạy. Chị mong muốn truyền đạt kinh nghiệm, khuyến khích học viên dám thay đổi, dám ước mơ và hành động. Với chị, sự tiến bộ của học trò là phần thưởng lớn nhất. Thế nhưng, sau ánh hào quang, nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 lại mang một nỗi đau khó nguôi: con gái đầu lòng bị khiếm khuyết thính giác bẩm sinh.

Hạnh Thúy kết hôn với nhà điêu khắc Phan Nhất Phương và có hai con gái: Phan Thúy Anh (2006, tên ở nhà Xí Muội) và Phan Tuệ Anh (2013, tên ở nhà Đậu Rồng).

Khi mang thai con gái đầu lòng Phan Thúy Anh (tên thân mật Xí Muội), NSƯT Hạnh Thúy phát hiện mắc Rubella.

Năm 2006, khi mang thai con gái đầu lòng Phan Thúy Anh (tên thân mật Xí Muội), NSƯT Hạnh Thúy phát hiện mắc Rubella. Dù được bác sĩ cảnh báo về nguy cơ dị tật, chị vẫn giữ bình tĩnh, tin tưởng và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.

Tuy nhiên, khi Xí Muội chào đời, kết quả chẩn đoán khiến nữ nghệ sĩ gần như gục ngã: bé bị điếc sâu, tai phải mất thính lực độ 4, tai trái không thể nghe, khả năng cứu chữa chỉ 0,01%. Trường hợp của bé không thể sử dụng máy trợ thính thông thường, giải pháp duy nhất là phẫu thuật cấy ốc tai điện tử với chi phí quá lớn đối với gia đình thời điểm đó.

Con gái NSƯT Hạnh Thú từng không thể nghe, sau đó đã học cách cảm nhận âm thanh, ghép vần, phát âm và nói chuyện lưu loát hơn theo thời gian.

“ Đây là điều hệ trọng nhất mà mẹ từng giữ kín cho con. Con có thể gọi mình là ‘điếc’, nhưng với mẹ, đó là nỗi buồn lớn nhất cuộc đời” , Hạnh Thúy từng nghẹn ngào chia sẻ.

Không chấp nhận đầu hàng số phận, chị cùng chồng đã chạy vạy khắp nơi để vay mượn, gom góp đủ 150 triệu đồng, số tiền khi ấy với gia đình chẳng khác nào cả một gia tài. Khi mới 18 tháng tuổi, Xí Muội bắt đầu đeo máy trợ thính. Đến tháng thứ 25, bé cất tiếng gọi “ba” - âm thanh ngắn ngủi nhưng thiêng liêng, khiến cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc.

Chặng đường đồng hành cùng con đầy gian nan. Năm 5 tuổi, Xí Muội chỉ bập bẹ được vài từ, không rõ chữ. Nhưng nhờ tình yêu thương, sự kiên trì dạy dỗ của bố mẹ cùng quá trình rèn luyện không ngừng, khả năng giao tiếp của em từng bước được cải thiện. Từ một đứa trẻ không thể nghe, Xí Muội đã học cách cảm nhận âm thanh, ghép vần, phát âm và nói chuyện lưu loát hơn theo thời gian.

Thúy Anh năm nay đã 20 tuổi, là sinh viên đại học, thành thạo nhiều ngoại ngữ và có thể chơi violin, tham gia bơi lội, cầu lông cũng như nhiều hoạt động nghệ thuật khác.

Giờ đây, sau gần hai thập kỷ nỗ lực, Thúy Anh đã 20 tuổi, là sinh viên đại học, thành thạo nhiều ngoại ngữ và có thể chơi violin, tham gia bơi lội, cầu lông cũng như nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Với Hạnh Thúy, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho nghị lực sống phi thường và tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh của con gái.

“ Chúng tôi đã đồng hành cùng con hơn 10 năm, và giây phút con nghe được những âm thanh đầu tiên trong đời là niềm hạnh phúc không gì so sánh được ”, nữ nghệ sĩ xúc động nói.

Hạnh Thúy bày tỏ: “Nếu hỏi bí quyết nào để mẹ cùng con đạt được những điều tuyệt vời này mẹ chỉ có thể nói một điều: Cố gắng đừng tuyệt vọng, đừng bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để con khám phá, thử thách, thể hiện mình. Đừng bao giờ coi con mình là người khiếm khuyết mà phải coi nó như kỳ quan cần chế độ chăm sóc bảo trì đặc biệt, yêu con và bên cạnh con nhiều nhất có thể, chỉ có vậy mà thôi”.

Ở tuổi trung niên, bên cạnh sự nghiệp rực rỡ với danh hiệu NSƯT và hơn 100 vai diễn ghi dấu trên sân khấu lẫn màn ảnh, Hạnh Thúy còn được khán giả nhớ đến bởi hình ảnh một người mẹ kiên cường, hết lòng vì con. Sau ánh đèn sân khấu, phía sau những vai diễn, chị là minh chứng cho tình mẫu tử mạnh mẽ và thiêng liêng.



