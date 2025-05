Tháng 8/2024, MC Thanh Thanh Huyền đã quyết định đi trữ trứng khi bước sang tuổi 28. Quá trình này được cô thực hiện ở Việt Nam và tốn hết khoảng 50 triệu đồng. Sáng 16/5, MC nổi tiếng Thanh Thanh Huyền đã đăng tải đoạn clip dài hơn 4 phút chia sẻ về quá trình đi trữ trứng lần 2. Cô tiết lộ lý do thực hiện quyết định này ở Thái Lan với mong muốn thêm phần chắc chắn cho việc làm mẹ trong tương lai.

Thanh Thanh Huyền chia sẻ: "Tôi đang có mặt ở Thái Lan để khám sức khỏe sinh sản cũng như xem cơ sở vật chất nơi mà mình quyết định trữ trứng. Đối với tôi, trữ trứng cũng là một khoản đầu tư cho tương lai nên quyết định thực hiện thêm 1 lần nữa cho chắc ăn. Lần trước là ở Việt Nam và bây giờ là ở Thái.

Tôi được tiêm liều kích trứng vào ngày thứ 3 của chu kỳ kinh nguyệt. Tiêm mỗi ngày và liên tục như vậy trong vòng 10 ngày. Lúc đầu mình thấy hơi khó chịu nhưng riết cũng quen mọi người ơi. Tranh thủ xuống sân khấu là tiêm liền, bây giờ mọi thứ chưa sẵn sàng nhưng tôi luôn luôn khao khát 1 ngày được làm mẹ. Cứ nghĩ như vậy là cảm thấy không còn đau nữa. Tôi tin mọi người cũng sẽ làm được thôi".

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ về quá trình đi trữ trứng lần thứ 2 tại Thái Lan

Vào tháng 8/2024, cô đã thực hiện việc trữ trứng ở Việt Nam với chi phí khoảng 50 triệu đồng

Sau hành trình dài tiêm thuốc kích trứng, nữ MC song ngữ đã nhận về kết quả khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ. Thanh Thanh Huyền đã trữ được 24 trứng. Bác sĩ còn dành lời khen ngợi cho sức khỏe của cô.

Thanh Thanh Huyền hạnh phúc cho hay: "Đủ ngày, đủ giờ và đủ chất lượng mới thu hoạch được nhé. Lưu ý trong quá trình tiêm thuốc kích trứng các bạn phải sinh hoạt đúng giờ, ngủ nghỉ đầy đủ và tránh hoạt động mạnh. Quy trình lấy trứng kéo dài khoảng 20 phút và được gây mê. Lúc tỉnh dậy thì thấy hơi râm ran ở vùng bụng một xíu. Hạnh phúc quá, trộm vía là kết quả siêu tốt luôn. Huyền cười tít mắt luôn".

Thời gian đầu tiêm kích trứng, nữ MC cho biết cảm thấy đau và khó chịu

Sau hành trình đầy khó khăn, Thanh Thanh Huyền cuối cùng đã trữ được 24 trứng

Bác sĩ còn dành khen ngợi sức khỏe của MC Thanh Thanh Huyền rất tốt

Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996, quê Khánh Hoà) được biết đến là MC song ngữ nổi tiếng, đặc biệt là khả năng dẫn các chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. Cô cũng từng lọt top 15 "Hoa hậu Hoàn vũ 2015" và lọt top 20 chung cuộc Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023.

Với bề dày thành tích trong suốt những năm tháng hoạt động và chăm chỉ cày job, Thanh Thanh Huyền được biết đến là "phú bà" khi sở hữu siêu xe, hay có bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, cô từng "gây sốt" với màn dẫn trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun năm 2021 mà không cần nhìn kịch bản. Thanh Thanh Huyền từng "cầm trịch" nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ... Ở chương trình nào Thanh Thanh Huyền cũng nhận được nhiều bình luận tích cực.