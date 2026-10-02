Hoa hậu làm mẹ đơn thân suốt 20 năm bất ngờ có tin vui

Hoa hậu châu Á đầu tiên, từng được gọi là “Tây Thi đẹp nhất màn ảnh”

Lê Yến San từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Năm 1985, bà đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á lần đầu tiên do ATV tổ chức. Sau cuộc thi, người đẹp nhanh chóng được nâng đỡ và trở thành một trong những nữ diễn viên chủ lực.

Chỉ một năm sau khi đăng quang, Lê Yến San được giao vai chính trong Tây Thi (1986). Đây cũng là lần đầu tiên bà đảm nhận vai nữ chính. Trong phim, Lê Yến San hóa thân thành Tây Thi, bên cạnh Phan Chí Văn trong vai Phạm Lãi và Bạch Bưu đảm nhận vai Phù Sai.

Dù khi ấy chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vẻ ngoài của Lê Yến San được đánh giá phù hợp với hình tượng mỹ nhân cổ trang. Vai diễn trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp và được khán giả nhớ đến nhiều năm sau đó.

Theo Ming Pao Weekly, Lê Yến San từng được cư dân mạng Trung Quốc gọi là “Tây Thi đẹp nhất màn ảnh”. Danh xưng này cũng gắn với tên tuổi bà trong nhiều năm.

Vai diễn đầu tiên còn để lại một kỷ niệm đặc biệt. Trong một phân cảnh, đạo diễn yêu cầu Lê Yến San tát thật bạn diễn Ngô Nghị Tướng. Vì còn ít kinh nghiệm nên bà phải thực hiện cảnh quay nhiều lần, khiến nam diễn viên phải nhận hơn 20 cái tát. Lê Yến San sau này vẫn nhớ sự chuyên nghiệp của bạn diễn khi Ngô Nghị Tướng gần như không phàn nàn, tiếp tục nghiêm túc phối hợp cùng đoàn phim.

Sau Tây Thi, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Thành Cát Tư Hãn, Mãn Thanh thập tam hoàng triều, 97 Biến sắc long. Những năm gần đây, bà trở lại màn ảnh TVB qua các vai phụ trong Bằng chứng thép 4, Mái ấm gia đình, Pháp ngôn nhân và một số phim khác.

Tái hôn ở tuổi 62 sau hơn 20 năm làm mẹ đơn thân

Xuất hiện trong chương trình Lưu hành đô thị của TVB mới đây, Lê Yến San xác nhận bà và bạn trai dự định tổ chức hôn lễ vào năm 2027. Nữ diễn viên không tiết lộ danh tính cũng như nghề nghiệp cụ thể của nửa kia, chỉ cho biết ông không làm việc trong ngành giải trí.

Điều đặc biệt là Lê Yến San và bạn trai đã quen nhau hơn 20 năm, cùng sinh hoạt trong một cộng đồng. Suốt thời gian dài, cả hai chỉ duy trì tình bạn. Khoảng hai năm gần đây, họ mới trở nên thân thiết và tình cảm dần phát triển.

Khi được hỏi về chuyện kết hôn, nữ diễn viên tỏ ra e thẹn nhưng không giấu được niềm vui. Bà xác nhận: "Năm sau sẽ kết hôn". Theo Lê Yến San, chuyện tình cảm đến khá tự nhiên, giống như một sự sắp đặt của duyên phận. Hai con của nữ diễn viên cũng ủng hộ quyết định của mẹ và dành nhiều lời khen cho bạn trai của bà.

Trước khi có được niềm vui ở tuổi ngoài 60, Lê Yến San từng trải qua một cuộc hôn nhân nhiều biến động. Năm 1992, bà kết hôn với nam diễn viên Lưu Vĩnh và có một con trai, một con gái. Mối quan hệ bắt đầu rạn nứt khoảng năm 2000 và đến năm 2004, hai người chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Từ đó, Lê Yến San trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc hai con.

Hơn 20 năm trôi qua, các con của nữ diễn viên đều đã trưởng thành. Con gái bà đã lập gia đình, giúp Lê Yến San lên chức bà ngoại. Con trai từng hoàn thành chương trình học về tâm lý học tội phạm tại Anh.

Khi các con có cuộc sống riêng, bà cũng có thêm thời gian dành cho bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn với Ming Pao Weekly, Lê Yến San từng cho biết việc các con trưởng thành khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có thể tập trung nhiều hơn cho công việc diễn xuất.

Ở tuổi 62, Lê Yến San vẫn duy trì công việc diễn xuất và dành thời gian bên con cháu. Sau hơn 20 năm kể từ khi cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc, nữ diễn viên chuẩn bị bước sang một chặng đường mới với người bạn đã quen biết suốt hơn hai thập kỷ.

(Tổng hợp)