Sao nữ Vbiz chính thức lên tiếng giữa nghi vấn đá xéo ViruSs: "Mọi người đừng chửi tôi, tôi chỉ là nạn nhân thôi"

Những ngày vừa qua, mạng xã hội liên tục bùng nổ vì drama tình cảm giữa ViruSs và bạn gái cũ Ngọc Kem. Giữa lúc dân mạng còn đang rần rần phân tích ai đúng ai sai, thì bất ngờ một cái tên khác được réo gọi chính là Emma Nhất Khanh. Nguồn cơn xuất phát từ việc từ chuyện nữ ca sĩ để lại bình luận "Hết 48h rồi anh", “Có kiện không anh?” ngay thời điểm ViruSs tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu không nhận được bằng chứng từ Ngọc Kem. Đúng lúc đó, Emma cũng tung sản phẩm âm nhạc mới mang tên Fake It Up, với phần lời bị nghi là đang ngầm đáp trả ViruSs. Chưa kể, việc cô xuất hiện thân thiết bên Ngọc Kem, Pháo và hội bạn giữa lúc ViruSs livestream giải thích sự việc càng khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Trong sự kiện diễn ra vào tối 27/3, Emma Nhất Khanh không nhắc cụ thể tên ViruSs nhưng lên tiếng về những việc cô đã làm được trên mạng xã hội với nam streamer trong thời gian qua. Cụ thể, khi được hỏi về lùm xùm bị réo gọi trong vụ ồn ào tình ái của Ngọc Kem - ViruSs thì Emma Nhất Khanh nói: "Tôi không biết phải trả lời như thế nào nhưng tôi chỉ muốn nói: Mọi người ơi, đừng chửi tôi nữa, tôi chỉ là nạn nhân thôi mà. Tôi nói đùa.

Thật ra tôi không dám nói gì quá nhiều tại vì tôi rất sợ, sợ bị kiện và sợ rằng nếu có quá nhiều thông tin đưa ra thì khán giả sẽ bị tác động. Người ta là người ngoài cuộc, không phải người trong cuộc nên góc nhìn sẽ rất khác nhau. Tôi chỉ muốn nói là tôi không làm gì hổ thẹn với lòng mình hết, cho nên tôi mong mọi người theo dõi drama một cách tỉnh táo nha".

Trước câu hỏi về việc liên tục "xả" những bình luận trên trang cá nhân của một người nổi tiếng đang dính ồn ào, Emma Nhất Khanh giải thích: "Từ hôm đó đến nay, mọi người nói quá trời về việc này luôn nhưng thật sự tôi 'oan như Vũ Nương', tôi không có nói gì hết trơn. Tôi nghĩ giây phút này tôi không muốn nói gì thêm nữa, tôi quậy nhiêu đó đủ rồi, quậy nữa thì cũng kỳ quá. Tôi nghĩ tốt nhất nên im lặng, để xem mọi thứ như thế nào". Trước đó, Emma liên tục bình luận "cà khịa" trên Intagram của ViruSs

Cuối cùng, Emma Nhất Nhanh cho biết muốn giữ bí mật các dự định và kết hoạch ra mắt sản phẩm hay dự án nghệ thuật vì sợ khán giả hiểu nhầm là "chiêu trò truyền thông". Cụ thể, cô nói: "Bây giờ ra tôi ra nhạc thì người ta sẽ bảo kế hoạch truyền thông nên tôi sợ lắm. Tôi chỉ muốn ngoan hiền ở nhà thôi, không đi quậy gì nữa đâu ạ".

Tuy đã lên tiếng, nhưng loạt phát ngôn mới nhất của Emma Nhất Khanh lại tiếp tục tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Thay vì làm rõ sự việc hay đưa ra lập trường dứt khoát, Emma lại khiến khán giả bối rối bởi những chia sẻ có phần mập mờ, nửa đùa nửa thật. Từ câu "Em chỉ là nạn nhân thôi mà" đến việc tự nhận "oan như Vũ Nương" rồi lại nói "quậy nhiêu đó đủ rồi", cách dùng từ của Emma bị cho là thiếu nghiêm túc trong lúc mọi chuyện đang rất căng thẳng.

Nhiều người cho rằng nếu Emma thực sự không liên quan đến drama thì hoàn toàn có thể chọn cách im lặng hoặc lên tiếng một cách rõ ràng, thay vì chia sẻ với giọng điệu dễ gây hiểu lầm như vậy. Việc cô vừa phủ nhận, vừa nói "sợ bị kiện" lại càng làm khán giả thêm hoang mang, không biết đâu là thật đâu là đùa. Đáng chú ý, khi được hỏi về sản phẩm âm nhạc, Emma lại chuyển hướng than "sợ bị nghĩ dùng drama PR" nhưng cũng không giải thích lý do ra mắt ca khúc Fake It Up trùng thời điểm ồn ào nổ ra. Chính sự nước đôi trong cách phát ngôn khiến netizen cảm thấy khó chịu và khó hiểu.

Emma Nhất Khanh, tên thật là Trương Phạm Nhất Khanh, sinh năm 1995 tại Cà Mau. Cô từng là thành viên nhóm nhạc LIME – nhóm nhạc Việt hiếm hoi hoạt động tại Hàn Quốc, xuất hiện trên các kênh lớn như Mnet, SBS, và tham gia chương trình I Can See Your Voice. Sau khi LIME tan rã, Emma tách ra solo, hoạt động đa dạng với vai trò ca sĩ, diễn viên, KOL... Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thần thái sắc sảo và phong cách thời trang cá tính, hiện đại.

Tháng 3/2025, Emma bất ngờ bị réo tên vào loạt drama tình cảm giữa ViruSs và bạn gái cũ Ngọc Kem. Sau khi Ngọc Kem tố ViruSs “bắt cá nhiều tay”, Emma khiến dân mạng ngỡ ngàng khi tung ca khúc Fake It Up với lời hát được cho là “ẩn ý” đá xéo tình cũ. Đặc biệt, câu “Trời mang anh giấu luôn đi dùm em” khiến netizen liên tưởng đến hit của ViruSs và nghi ngờ đây là màn phản dame cực gắt. Không chỉ thế, Emma còn để lại bình luận thẳng thắn trên mạng xã hội, nhắc lại lời tuyên bố trước đó của ViruSs với Ngọc Kem. Cùng thời điểm ViruSs livestream giải thích, Emma còn xuất hiện bên Ngọc Kem, Pháo và hội bạn thân.

