Sao nữ “mây mưa” trên ô tô đối diện nguy cơ bị xoá sổ vĩnh viễn khỏi showbiz

Vụ việc "nữ hoàng làng hài Hàn Quốc" Park Na Rae bị tố "mây mưa" với trai lạ trên ô tô thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và cộng đồng mạng suốt những ngày vừa qua. Trong diễn biến mới nhất, Daum đưa tin vào sáng 7/1, nữ nghệ sĩ họ Park được cho là có thể sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi làng giải trí Kbiz sau vụ ồn ào nhạy cảm.

Trong cuộc phỏng vấn nóng với truyền thông Hàn Quốc mới đây, luật sư nổi tiếng Lee Don Ho từ văn phòng luật Nova đã chia sẻ những quan điểm của mình về scandal liên quan tới Park Na Rae: "1 chiếc ô tô được sử dụng cho mục đích công việc có thể được coi là không gian làm việc của người quản lý. Việc ép buộc ai đó phải chứng kiến hoặc nghe thấy những hành vi nhạy cảm mà họ không mong muốn trong 1 không gian như vậy (trong xe ô tô) có thể cấu thành tội quấy rối ở nơi làm việc".

Vụ việc ồn ào của Park Na Rae khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong thời gian gần đây. Ảnh: Naver

Đáng chú ý, hình phạt Park Na Rae phải đối mặt sẽ phụ thuộc vào mức độ hành vi nhạy cảm trong ô tô của nữ nghệ sĩ. Theo lời luật sư họ Lee, Park Na Rae có thể tan tành sự nghiệp giải trí: "Nếu tòa án xếp hành vi của của Park Na Rae vào mức độ 19+ thì sự nghiệp của nữ nghệ sĩ chắc chắn sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng. Hình tượng trước công chúng là yếu tố vô cùng quan trọng đối với người nghệ sĩ. Nếu tòa án xác định Park Na Rae có hành vi như trên và yêu cầu cô bồi thường cho các quản lý vì hành vi quấy rối ở nơi làm việc thì việc quay trở lại showbiz của nữ nghệ sĩ này gần như là bất khả thi".

Luật sư Lee Don Ho nhận định thêm, Park Na Rae còn đang đối mặt với nguy cơ phải bồi thường số tiền khổng lồ cho các nhãn hàng quảng cáo mà cô làm gương mặt đại diện. Theo luật sư Lee, "nữ hoàng làng hài" có thể mất trắng hàng chục cho tới hàng trăm tỷ won (hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng) vì vi phạm hợp đồng quảng cáo.

Park Na Rae đối mặt với nguy cơ phải cuốn gói khỏi giới giải trí sau bê bối nhạy cảm. Ảnh: Naver

Trước đó ít ngày, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, các quản lý cũ đã nộp đơn khiếu nại Park Na Rae lên Bộ Lao động Hàn Quốc. Trong đơn, họ cáo buộc diễn viên hài đình đám có hành vi bắt nạt đáng lên án ở nơi làm việc.

Nội dung trong đơn khiếu nại đề cập đến sự việc xảy ra trong lúc các quản lý ngồi chung xe với Park Na Rae và 1 người đàn ông bí ẩn đi cùng sao nữ này. Những người quản lý cũ cho biết trong khi họ đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ, Park Na Rae đã "mây mưa" với người đàn ông đi cùng cô. Họ nhấn mạnh không thể rời khỏi xe hay né tránh tình huống nhạy cảm, đồng thời bức xúc cho rằng Park Na Rae đã lợi dụng tư cách người sử dụng lao động để buộc họ phải chứng kiến những hình ảnh dung tục ngay trên xe.

Đồng thời, các quản lý còn tố Park Na Rae có nhiều hành vi sai phạm khác như gây thương tích, quấy rối chậm trả chi phí cá nhân,...

Được biết trong suốt 1 tháng qua, Park Na Rae đã phải đương đầu với giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Cô hiện đối mặt 7 vụ kiện bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, tham ô.

Ngoài ra, nữ hoàng làng hài Kbiz còn vướng cáo buộc thực hiện các thủ thuật y tế bất hợp pháp từ 1 người hành nghề y không có giấy phép, được biết đến với biệt danh "bà dì tiêm chích".

Nữ danh hài họ Park đang đối mặt với 7 vụ kiện. Ảnh: Nate

Park Na Rae sinh năm 1985, là một nữ diễn viên hài và MC hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và Amazing Saturday của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Tuy nhiên, đến nay nữ hoàng làng hài đang đứng trước nguy cơ mất trắng sự nghiệp sau hàng loạt bê bối chấn động.