"Bom sex" Sydney Sweeney tung bộ ảnh khoả thân cực nóng bỏng hậu tin đồn hẹn hò sao AC Milan

Sau loạt đồn đoán tình ái với ngôi sao AC Milan Christian Pulisic, Sydney Sweeney tiếp tục khiến MXH "bùng nổ" khi xuất hiện trên bìa W Magazine với bộ ảnh được xem là táo bạo nhất sự nghiệp. Nữ diễn viên 28 tuổi lựa chọn concept nude nghệ thuật, toàn thân phủ sơn vàng óng ánh, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng trong ánh nhìn đầy thách thức.

Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc kinh điển của Shirley Eaton trong Goldfinger, Sydney Sweeney hoàn toàn hòa vào concept đơn sắc. Trong một khung hình, cô quỳ trên sofa nhung, khéo léo che phần nhạy cảm, ánh mắt khóa chặt ống kính. Bộ móng ánh kim, làn da vàng lấp lánh cùng mái tóc bob màu mật ong rẽ lệch càng làm tổng thể thêm "đắt giá". Ở bức ảnh khác, nữ diễn viên nằm dài trên sofa, điểm nhấn là chiếc choker cầu kỳ và thần thái quyến rũ khó rời mắt.

Sydney Sweeney chụp bộ ảnh khoả thân táo bạo nhất từ trước đến nay (Ảnh: Tyrone Lebon)

Đáng nói, trước khi bộ ảnh nóng bỏng này lên bìa báo, Sydney Sweeney từng bị kéo vào drama tình ái với Christian Pulisic - ngôi sao đội tuyển Mỹ và hiện đang chơi cho AC Milan. Nhiều trang tin và tài khoản mạng xã hội đã lan truyền tin đồn cả hai "bí mật hẹn hò", khiến fan Hollywood và bóng đá bàn tán rôm rả.

Tuy nhiên, mọi chuyện sớm được làm rõ khi chính Pulisic lên tiếng trực tiếp. Trên Instagram Stories, anh viết: "Please stop with the made up stories about my personal life. Need to hold sources accountable it can affect people's lives" (Làm ơn hãy dừng việc bịa đặt những câu chuyện về đời tư của tôi. Cần phải quy trách nhiệm cho các nguồn tin, vì những điều đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác) và còn bình luận rằng những tin đồn đó chỉ là "fake news".

Sydney Sweeney dính tin đồn hẹn hò Christian Pulisic (Ảnh: People)

Chưa dừng lại ở đó, những nguồn tin uy tín cho biết Pulisic vẫn đang hẹn hò với golfer chuyên nghiệp Alexa Melton từ năm 2024, còn Sydney Sweeney cũng được cho là đang trong mối quan hệ với nhóm sản xuất và doanh nhân Scooter Braun - chứ không có chuyện cô và siêu sao bóng đá "tay trong tay" như lời đồn.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của Sydney Sweeney khi cô vào vai nữ võ sĩ quyền anh Christy Martin, chấp nhận tăng 13kg cho vai diễn. Song song với diễn xuất, nữ diễn viên ngày càng "mát tay" ở vai trò nhà sản xuất, trực tiếp theo đuổi dự án The Housemaid cùng Lionsgate.