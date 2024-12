Sau khoảng thời gian làm mưa làm gió trên mạng xã hội, phim truyền hình Tham vọng giàu sang chính thức khép lại cùng cái kết hợp lý cho tất cả các nhân vật.

Theo thống kê, Tham vọng giàu sang tiếp tục đứng hạng nhất bảng xếp hạng rating phim truyền hình với con số lên đến 6.1. Đây là thành tích cực cao, chứng tỏ độ phủ sóng rộng rãi của bộ phim xưa được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất trong những năm gần đây.

An nhận kết đắng sau những lỗi lầm đã gây ra, cùng thời điểm này rating phim "Tham vọng giàu sang" cũng nhảy vọt lên thành 6.1.

Ở tập cuối, nhân vật Bình An của Yeye Nhật Hạ nhận cái kết đắng sau tất cả những lỗi lầm đã gây ra. Bình An bị sảy thai, rời khỏi nhà của ông Mạnh (Cao Minh Đạt). Còn Bảo - chủ nhân cái thai trong bụng của Bình An thì qua đời. Mối tình oan trái giữa chị dâu với em chồng cũng chấm dứt từ đây. Người chết, người bi thương trở về ngôi nhà cũ và khóc thương cho số kiếp bẽ bàng của mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, Bình An đã chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ An bị ông chủ cưỡng hiếp nên mới sinh ra cô. Cùng mẹ sống chung với ông chủ, An không thể gọi hắn là ba. Chưa hết, cô còn bị vợ ông chủ hành hạ, đày đọa, sống vật vờ cho qua ngày. Đến lúc có cơ hội đổi đời, An làm tất cả để thoát khỏi ngôi nhà đầy ám ảnh. Nhưng rồi, cô tiếp tục chịu tổn thương vì bị lừa gả cho người đàn ông “kém thông minh”. Khát khao vươn lên, trả thù đã làm An bị mờ mắt. Để rồi đến lúc nhận ra mọi thứ đang vụn vỡ, cô mới thấy mình không còn gì cả.

Nhân vật Bình An gây tranh cãi vì quá ác.

Gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội đã đành, đến khi về nhà, Nhật Hạ cũng nhận được nhiều câu hỏi khó trả lời từ con gái. Nhật Hạ nói, con gái cô - bé Bí Ngô là fan cứng của Tham vọng giàu sang. Mỗi khi đi học, Bí Ngô thường được cô giáo và các phụ huynh khác hỏi về kết phim. Vì không biết kết phim thế nào nên Bí Ngô không trả lời được, thế là cô bé hứa sẽ về nhà hỏi mẹ.

“Bé rất thích nhân vật Tỵ và luôn hỏi sao mẹ không cưới chú Tỵ. Nếu mẹ không lấy chú Tỵ thì con nghỉ chơi với mẹ. Tôi toàn cười đáp lời con rằng sao mà mẹ biết được, kịch bản như thế nào thì mẹ diễn như thế, mẹ không quyết định được. Nhưng Bí Ngô nhất mực không chịu, con bé cứ nói rằng Tỵ là người tốt, An không được làm chuyện xấu mà phải về với Tỵ. Mỗi lần nghe con kể, tôi thấy vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Tôi nghĩ mình may mắn khi có gia đình hỗ trợ trong mọi việc, ba mẹ tôi đã chăm sóc bé Bí Ngô khi tôi đi làm. Bí Ngô càng lớn càng hiểu chuyện và phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Tôi tự hào vì con mình và tôi nghĩ, con cũng tự hào khi xem phim của mẹ hay đi ra đường được bạn bè, cô giáo, các phụ huynh khác hỏi về mẹ”, Nhật Hạ nói thêm.

Yeye Nhật Hạ sinh năm 1994, tên thật là Huyền Tôn Nữ Nhật Hạ. Cô nổi tiếng với loạt phim như Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Rồi 30 năm sau, Đánh cắp số phận.