Sao nữ hạng A nửa đêm nghe lén mẹ và ông xã thì thầm to nhỏ, lại gần gặp cảnh trớ trêu

Sáng 24/3, tờ Newsen đưa tin, "nữ hoàng nhạc phim xứ Hàn" Gummy vừa làm khách mời trên chương trình My Little Old Boy (đài SBS) và có những chia sẻ gây bão liên quan tới ông xã - tài tử Jo Jung Suk (phim Hospital Playlist). Trong chương trình, MC kiêm diễn viên hài nổi tiếng Shin Dong Yup đặt 1 câu hỏi khó cho Gummy: "Tôi nghe nói Jo Jung Suk rất thân thiết với mẹ vợ. Cậu ấy đối xử với mẹ em rất tốt, đến mức đôi khi em còn cảm thấy ghen tị có đúng không nào?". Tiền bối vừa dứt lời, nữ ca sĩ Hậu Duệ Mặt Trời thú thật: 'Em không ghen tị đâu ạ'. Rồi cô bất ngờ hé lộ thêm: 'Chỉ là mẹ và ông xã có kể xấu em'.

Gummy nhớ lại lần bắt gặp mẹ và ông xã đang nhậu: "1 tối nọ, em ngủ với con gái, còn ông xã và mẹ em lúc đó đang uống rượu ở dưới nhà. Từ trong phòng ngủ, em có thể nghe được tiếng họ đang thì thầm to nhỏ. Sau đó, em đứng dậy đi vệ sinh và đột nhiên nghe thấy ‘Jiyeon (tên thật của Gummy) thì...’. Ngay lập tức, em chen ngang ‘2 người đang nói cái gì vậy?’ rồi cả ông xã lẫn mẹ em đều đứng hình". Đến khi bước đến cô mới biết là 2 người thân đang tranh thủ "kể xấu" mình.

Những chia sẻ của Gummy trên sóng truyền hình mới đây đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng

Mối quan hệ giữa mẹ Gummy và con rể - tài tử Jo Jung Suk bỗng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm mới đây

Sau khi nghe xong câu chuyện của Gummy, các bà mẹ trong chương trình My Little Old Boy đồng loạt trêu chọc cô: "Cậu ấy đối xử tốt với mẹ cháu đơn giản là vì cậu ấy thấy cháu rất xinh đẹp đó". Đến đây, Gummy không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa mẹ nữ nghệ sĩ hài Kim Ji Min và con rể tương lai - diễn viên hài Kim Jun Ho: "Anh Junho cũng đối xử tốt với bác phải không ạ?". Và mẹ của Kim Ji Min liền đáp lại rằng: "Cũng hy vọng là được như vậy" rồi bật cười. Được biết, 2 diễn viên hài Kim Jun Ho - Kim Ji Min sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 7 năm nay.

Jo Jung Suk và Gummy xác nhận hẹn hò vào năm 2015 nhưng trên thực tế họ đã trở thành 1 đôi ngay từ năm 2013. 2 người gặp gỡ thông qua 1 người bạn chung và tìm được sự đồng điệu nhờ âm nhạc. Jo Jung Suk tuy xuất thân là diễn viên nhưng giọng hát của anh lại được đánh giá cao và đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với "nữ hoàng nhạc phim xứ Hàn" Gummy. Tới tháng 10/2018, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà sau 5 năm hẹn hò. 2 ngôi sao nổi tiếng hiện đã có với nhau 1 cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Jo Jung Suk sinh năm 1980, chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 24 tuổi. Kể từ đó tới nay, anh gây tiếng vang lớn qua hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh nổi tiếng như Hospital Playlist, Two Cops, Oh My Ghost, Architecture 101, The Face Reader, The King 2 Hearts… Gummy là giọng ca đầy nội lực vang danh khắp xứ Hàn, từng góp giọng trong hàng loạt OST của các bộ phim gây bão châu Á như Hậu Duệ Mặt Trời, Master’s Sun, Hotel Del Luna, Mây Họa Ánh Trăng, Quân Vương Bất Diệt...