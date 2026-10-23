Sao nữ diễn dở nhất Ngọc Điệm Thu: Mặt đơ từ đầu đến cuối, đóng cảnh bị ngược đãi cũng chẳng thấy đau lòng

Ngọc Điệm Thu quy tụ dàn diễn viên có thực lực, từ những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ đến các ngôi sao trưởng thành từ dòng phim ngắn. Tưởng rằng sự kết hợp này sẽ tạo nên một tác phẩm đáng xem, nhưng diễn xuất của nữ chính Từ Nhược Hàm lại trở thành điểm trừ lớn. Dù có lợi thế ngoại hình và kinh nghiệm đóng phim dài tập, cô vẫn khiến khán giả khó chịu bởi lối diễn cứng nhắc, biểu cảm hạn chế.

Trong phim, Từ Nhược Hàm đảm nhận vai Diệp Bình Quân, cô gái xuất thân nghèo khó, một mình làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và theo đuổi việc học. Nhân vật được xây dựng với tính cách kiên cường, chính trực, không chịu khuất phục trước quyền thế. Tuy nhiên, từ kịch bản đến cách thể hiện của nữ chính đều khiến hình tượng này trở nên thiếu thuyết phục.

Diệp Bình Quân được khắc họa là người coi trọng lẽ phải, nhưng nhiều hành động lại mâu thuẫn với hoàn cảnh của chính mình. Khi bị vu oan và đưa vào phòng thẩm vấn, cô đoán được ai là thủ phạm nhưng nhất quyết không nói ra, bất chấp việc bản thân có thể mất mạng, mẹ cũng bị liên lụy. Nhưng khi khuyên người vu oan mình khai báo sự thật, cô lại yêu cầu đối phương nghĩ đến người cha của họ. Cách hành xử thiếu nhất quán khiến nhân vật khó nhận được sự đồng cảm.

Đáng nói hơn, Diệp Bình Quân luôn tỏ ra bất khuất trước những kẻ có quyền thế nhưng lại sẵn sàng đánh đổi bản thân vì một người đàn ông. Cô căm ghét nam chính vì liên tục bị anh chèn ép đến mức suýt mất mạng, nhưng khi đối diện với anh lại thường xuyên tỏ thái độ mập mờ. Sự mâu thuẫn trong cách xây dựng nhân vật có thể gây khó khăn cho diễn viên, nhưng không đủ để lý giải hoàn toàn màn diễn xuất nhạt nhòa của Từ Nhược Hàm.

Bởi lẽ, những nhân vật khác trong Ngọc Điệm Thu cũng có nhiều điểm gây tranh cãi, song các diễn viên vẫn tạo được dấu ấn riêng. Thừa Lỗi vào vai Ngu Sưởng Hiên với vẻ ngoài ngạo mạn, tính cách thâm sâu và những cảm xúc phức tạp. Từ Phàm thể hiện rõ sự lo lắng, bao bọc của người mẹ dành cho cậu con trai út sau khi liên tiếp mất đi những người con khác. Trong khi đó, Trương Phong Nghị vừa tạo được khí thế của một quân phiệt, vừa thể hiện sự quan tâm kín đáo của người cha phía sau vẻ ngoài lạnh lùng.

Trái lại, Từ Nhược Hàm gần như chỉ có một biểu cảm xuyên suốt bộ phim. Trong cảnh Diệp Bình Quân bị nam chính trùm vải lên đầu, dùng nước bịt kín miệng và mũi trong phòng thẩm vấn, nhân vật phải đối mặt với sự đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Nhưng khi 2 người gặp lại, Diệp Bình Quân vẫn không thể hiện rõ sự căm phẫn hay sợ hãi. Ánh mắt thậm chí còn tạo cảm giác ngỡ ngàng, vui mừng, khiến cảm xúc của nhân vật trở nên khó hiểu.

Đến khi Ngu Sưởng Hiên tuyên bố sẽ đối xử dịu dàng với cô, Từ Nhược Hàm vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Những lần bị bắt giữ, bị đối thủ bắt nạt hay suýt bị chó dữ tấn công cũng không tạo ra nhiều khác biệt trong biểu cảm. Khi chiếc nhẫn do người mình yêu tặng bị nam chính ném đi, cô chạy đến cửa sổ nhưng phản ứng vẫn khá hời hợt. Ngay cả lời tuyên bố sẽ hận anh cả đời cũng thiếu sức nặng, khiến người xem khó cảm nhận được sự tổn thương và phẫn nộ của nhân vật.

Đặc biệt, trong cảnh Diệp Bình Quân chủ động dâng hiến bản thân và suýt bị nam chính cưỡng ép, Từ Nhược Hàm vẫn chỉ nhăn mặt, đưa tay che miệng. Cảnh quay vốn cần thể hiện sự giằng xé, tuyệt vọng và tổn thương lại trở nên nhạt nhòa vì thiếu cảm xúc. Khán giả khó tìm thấy sự khác biệt giữa lúc nhân vật đau đớn, tức giận và khi cô đối diện với người mình yêu.

Xét về ngoại hình, Từ Nhược Hàm có lợi thế với gương mặt sáng và tạo hình dân quốc phù hợp. Đáng tiếc, nhan sắc không thể thay thế khả năng nhập vai. Khi Thừa Lỗi và các diễn viên gạo cội liên tục tạo điểm nhấn, cô lại khiến nhiều phân đoạn mất đi sức hút. Đây cũng là lý do màn thể hiện của nữ diễn viên bị đặt lên bàn cân với Quách Vũ Hân, người có lối diễn đôi lúc cường điệu nhưng vẫn thể hiện rõ nỗ lực tạo dấu ấn cho nhân vật.

Từ Nhược Hàm từng đóng nhiều bộ phim nhưng vẫn chưa tạo được bước đột phá tương xứng. Với Ngọc Điệm Thu, người đẹp một lần nữa cho thấy hạn chế về diễn xuất. Nếu không sớm cải thiện khả năng biểu đạt cảm xúc, cô sẽ khó nhận được sự ủng hộ của khán giả.