Chàng bồi bàn bị chê bai giọng nói giờ là Thị đế đầu tiên của Việt Nam, được khen không thua Lương Triều Vỹ

Chàng sinh viên làm đủ nghề để kiếm sống

Trước khi được khán giả nhớ mặt gọi tên, Liên Bỉnh Phát không phải một chàng trai có sẵn bệ phóng để bước vào showbiz. Sinh năm 1990 tại Kiên Giang (nay là An Giang), Liên Bỉnh Phát theo học ngành Du lịch tại Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Thời sinh viên, bên cạnh chuyện học hành, nam diễn viên phải xoay xở với nhiều công việc làm thêm để trang trải cuộc sống.

Từ phục vụ quán cà phê, làm việc tại nhà hàng, giao hàng đến tham gia các đội múa khánh tiết ở tiệc cưới, Liên Bỉnh Phát từng trải qua đủ kiểu công việc. Có những ngày tháng mà chuyện kiếm sống vẫn là ưu tiên trước mắt, còn con đường nghệ thuật khi ấy vẫn khá xa vời. Liên Bỉnh Phát từng thử sức làm MC hội chợ, dẫn các chương trình và sự kiện tại nhiều tỉnh thành.

"Việc học và làm việc trái chuyên ngành tạo cho tôi nhiều khó khăn. Nhận thấy bản thân mình yếu về kỹ năng giao tiếp dù học về du lịch, tôi tìm cơ hội làm MC hội chợ, sự kiện ở chợ của các tỉnh. Chính những trải nghiệm này giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm sống", Liên Bỉnh Phát chia sẻ.

Liên Bỉnh Phát theo học ngành du lịch, từng làm nhiều công việc kiếm tiền trang trải cuộc sống

Học ngành du lịch, Liên Bỉnh Phát cũng vấp phải rào cản về giọng nói. Nam diễn viên từng chia sẻ để có chất giọng trầm ấm, dễ nghe thì anh phải qua thời gian tập luyện. Trong một chương trình truyền hình, Liên Bỉnh Phát chia sẻ:

"Giọng nói của Phát trước thời điểm nổi tiếng rất là cao, cao chót vót luôn. Bản thân ý thức được điều đó, nên đã phải nỗ lực tập luyện, tìm rất nhiều cách để đạt được như ngày hôm nay.

Bây giờ khi Phát nói chuyện mọi người đã thấy dễ nghe hơn rất nhiều rồi đó, chứ hồi xưa bị mọi người chê, góp ý nhiều lắm. Và Phát cũng nhận ra rằng, chất giọng trầm ấm của mình hiện tại dễ gây được sự đồng cảm với người đối diện và hợp với ngoại hình nữa".

Ít ai biết Liên Bỉnh Phát từng bị chê bai vì giọng cao chót vót

Diễn viên Việt đầu tiên thắng giải Thị đế Kim Chung

Năm 2018, ở tuổi 26, Liên Bỉnh Phát có vai diễn điện ảnh đầu tay trong Song Lang của đạo diễn Leon Lê. Anh đảm nhận vai Dũng "Thiên Lôi", một gã đòi nợ thuê có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương và tâm hồn nghệ sĩ.

Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên. Không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp, Liên Bỉnh Phát phải đối diện với thử thách khi lần đầu đảm nhận vai chính trong một bộ phim đòi hỏi nhiều chiều sâu tâm lý. Nhưng chính vẻ ngoài có phần thô mộc, ánh mắt giàu cảm xúc cùng cách thể hiện nhân vật tiết chế đã giúp anh tạo được dấu ấn riêng.

Vai diễn Dũng "Thiên Lôi" trong Song Lang chính là bước ngoặt mở ra sự nghiệp diễn xuất cho Liên Bỉnh Phát

Sau Song Lang, Liên Bỉnh Phát góp mặt thêm trong nhiều bộ phim từ điện ảnh cho đến truyền hình như Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Quý Cô Thừa Kế, Ngôi Nhà Bươm Bướm,...

Năm 2025, khi Liên Bỉnh Phát tham gia bộ phim truyền hình Bác Sĩ Tha Hương (The Outlaw Doctor), đảm nhận vai bác sĩ Phạm Văn Ninh. Nhân vật là một người thầy thuốc phải vật lộn với những khó khăn nơi đất khách, vừa mang lòng trắc ẩn vừa trải qua nhiều giằng xé để tìm đường sống.

Tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60, Liên Bỉnh Phát giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc, trở thành Thị đế đầu tiên của màn ảnh Việt. Liên Bỉnh Phát cũng là diễn viên nước ngoài chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong lịch sử 60 năm của giải.

Ngay sau khi đăng quang, truyền thông Đài Loan và Trung Quốc đồng loạt đưa tin về nam diễn viên Việt Nam. Tờ China Times gọi Liên Bỉnh Phát là "Lương Triều Vỹ của Việt Nam", đánh giá cao khả năng diễn xuất bằng ánh mắt và chiều sâu cảm xúc. Trong khi đó, Elle Taiwan không tiếc lời ca ngợi khi gọi anh là "quái vật diễn xuất Việt Nam". Hình ảnh Liên Bỉnh Phát nâng cúp Kim Chung cũng phủ sóng dày đặc trên nhiều trang báo và mạng xã hội xứ Trung.

Liên Bỉnh Phát là diễn viên nước ngoài chiến thắng giải Thị đế Kim Chung sau 60 năm tổ chức

Ngoài phim ảnh, Liên Bỉnh Phát còn duy trì sức nóng của mình qua gameshow, đáng kể nhất chính là Running Man Vietnam. Cùng với Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát là thành viên tham gia đủ 4 mùa của chương trình. Tại Running Man Vietnam, nhiều khán được khán giả ưu ái gọi nam diễn viên là "mầm non giải trí". Bởi lẽ, trái với hình tượng có phần lạnh lùng trong phim, Liên Bỉnh Phát ngoài đời khá chân thành, đôi lúc ngây ngô và tạo ra nhiều tình huống hài hước khi tham gia thử thách cùng đồng nghiệp.

Sự đối lập này khiến khán giả có thêm lý do yêu mến nam diễn viên. Nhờ vậy, độ nhận diện của Liên Bỉnh Phát ngày càng tăng, không còn giới hạn trong nhóm khán giả yêu điện ảnh nghệ thuật.

Liên Bỉnh Phát với phiên bản ngây ngô, hài hước trong Running Man Vietnam giúp nam diễn viên hút thêm lượng fan mới

Ảnh: FBNV