Sao nữ cứ đóng cùng ai là bạn diễn gặp chuyện: Người lùm xùm tình ái, kẻ bị tố ngoại tình

Trong showbiz, chuyện bạn diễn nam vướng ồn ào sau khi phim lên sóng vốn chẳng có gì lạ. Nhưng với Điền Hi Vi, tần suất này lại khiến người ta phải chú ý đến. Từ Bạch Kính Đình, Hứa Khải đến Trương Lăng Hách và Hồ Nhất Thiên, những nam diễn viên từng hợp tác với cô lần lượt gặp những tình huống chẳng mấy dễ chịu, mà trớ trêu là nhiều chuyện lại xảy ra đúng lúc phim đang cần quảng bá nhất.

Bạch Kính Đình: Phim đang hot, chuyện tình cảm bất ngờ bị khui

Năm 2022, Điền Hi Vi và Bạch Kính Đình cùng đóng Khanh Khanh Nhật Thường, bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của năm, giúp tên tuổi 2 diễn viên được chú ý hơn.

Thế nhưng khi phim vừa lên sóng chưa lâu, Bạch Kính Đình lại vướng ồn ào nằm ngoài kịch bản. Chuyện tình cảm giữa anh và Tống Dật bị truyền thông chụp lại, hình ảnh 2 người mặc đồ đôi và cùng xuất hiện tại nơi ở riêng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Đây vốn là thời điểm lý tưởng để nam nữ chính tích cực quảng bá phim, tương tác và tận dụng sức nóng của tác phẩm. Tuy nhiên, ồn ào đời tư khiến mọi động thái của Bạch Kính Đình đều dễ bị soi xét, thậm chí anh phải hạn chế những màn tương tác với Điền Hi Vi để tránh bị cho là cố tình tận dụng chuyện tình cảm làm chiêu quảng bá.

Hứa Khải: Phim vừa chiếu vài ngày, bê bối đời tư lập tức xuất hiện

Đến Tử Dạ Quy, câu chuyện còn trùng hợp hơn về thời điểm. Điền Hi Vi hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án được đầu tư lớn, vốn được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang khi lên sóng.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi phim phát sóng, Hứa Khải bất ngờ vướng bê bối đời tư khi bạn gái cũ lên tiếng tố anh đã ngoại tình. Những nội dung được chia sẻ trên mạng nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến Hứa Khải trở thành tâm điểm tranh cãi đúng lúc bộ phim đang cần tập trung quảng bá. Từ đây, những cuộc bàn luận về Tử Dạ Quy không chỉ xoay quanh nội dung hay diễn xuất. Tên của Hứa Khải liên tục bị nhắc đến với tin tức tiêu cực, khiến hình ảnh của nam chính bị ảnh hưởng không nhỏ, khán giả cũng ngần ngại xem Tử Dạ Quy.

Trương Lăng Hách: Phim thắng lớn nhưng nam chính bị chế giễu

Nếu 2 trường hợp trên liên quan đến đời tư thì Trương Lăng Hách lại gặp một kiểu "biến" hoàn toàn khác.

Năm 2026, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi cùng xuất hiện trong Trục Ngọc. Bộ phim đạt thành tích khá ấn tượng với tổng lượt xem khoảng 4,1 tỷ và gây bão màn ảnh. Thế nhưng giữa lúc phim đang được chú ý, Trương Lăng Hách lại trở thành tâm điểm của một loạt bình luận về diễn xuất và tạo hình. Đặc biệt, một cảnh chiến đấu nhanh chóng bị khán giả soi kỹ vì gương mặt nhân vật gần như vẫn trắng mịn dù vừa trải qua cảnh đánh nhau đầy máu lửa. Từ đó, biệt danh "tướng quân kem nền" ra đời.

Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất của Trương Lăng Hách cũng bị một bộ phận khán giả nhận xét là dở tệ với những biểu cảm như trợn mắt, mím môi hay giữ gương mặt lạnh được sử dụng khá thường xuyên.

Hồ Nhất Thiên: 2 năm mới trở lại, vừa lên sóng đã bị soi tuổi tác

Đến Bạn Gái Thiên Tài, Hồ Nhất Thiên lại có một màn trở lại khá chật vật. Sau khoảng 2 năm không đóng phim, anh tái xuất với vai một nam sinh trung học.

Vấn đề nằm ở chỗ Hồ Nhất Thiên hiện đã ngoài 30 tuổi. Vì vậy, việc đảm nhận hình tượng học sinh 16 tuổi khiến ngoại hình của anh lập tức trở thành chủ đề gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng Hồ Nhất Thiên khó tạo được cảm giác thiếu niên, khi đứng cạnh Điền Hi Vi không khác gì "chú - cháu".

Chính vì thế, Hồ Nhất Thiên đã nhận phải "cơn mưa lời chê" từ phía người xem, đến mức mọi người "quay xe" không tiếp tục đồng hành với Bạn Gái Thiên Tài nữa. Dù vẫn đang phát sóng nhưng Bạn Gái Thiên Tài đã nhanh chóng thất bại thảm hại và bị loạt đối thủ như Cửu Môn, Hoa Khai Cẩm Tú vượt mặt.

Nhìn từ 4 trường hợp trên, cư dân mạng mới có một chủ đề để đùa: Điền Hi Vi có vẻ rất "vượng bạn diễn", chỉ là các nam chính đi cùng cô thì hơi... nhiều chuyện để kể.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là sự trùng hợp về thời điểm. Những ồn ào đời tư hay tranh luận về diễn xuất đều xuất phát từ vấn đề riêng của từng sao nam, hoàn toàn không có cơ sở để quy chúng cho Điền Hi Vi. Chỉ có điều, việc những câu chuyện này liên tục xuất hiện đúng lúc các bộ phim đang phát sóng khiến "hệ bạn diễn" của nữ diễn viên vô tình trở thành một chủ đề khá thú vị trên mạng xã hội.