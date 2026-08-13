Dương Tử tháo chạy thất bại

Dương Tử từng được xem là một trong những nữ diễn viên lưu lượng hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, sau khi giành Bạch Ngọc Lan với Cây Sinh Mệnh, nữ diễn viên vẫn chưa thể nhận được sự công nhận tuyệt đối từ công chúng. Trái lại, những tranh cãi về diễn xuất, phim ảnh và cả giá trị của chiếc cúp Thị hậu liên tục bủa vây cô.

Cây Sinh Mệnh từng được kỳ vọng sẽ giúp Dương Tử hoàn thành cú chuyển mình từ diễn viên thần tượng sang chính kịch. Bộ phim đạt 8,3 điểm Douban, Dương Tử cũng có màn thể hiện được một bộ phận khán giả và giới chuyên môn ghi nhận. Cô còn có tới 4 lần được đề cử Bạch Ngọc Lan trước khi chính thức giành chiến thắng.

Thế nhưng, ngay sau khi Dương Tử nhận giải, tranh cãi lập tức nổ ra. Không ít khán giả đặt cô lên bàn cân với Tôn Lệ, Ngô Việt, Nhậm Tố Tịch những diễn viên vốn được đánh giá cao về thực lực và nhiều năm theo đuổi dòng phim hiện thực. Một bộ phận khán giả cho rằng màn trình diễn của Dương Tử chưa đủ thuyết phục để vượt qua các đối thủ này.

Việc cô xuất thân từ nhóm diễn viên lưu lượng càng khiến mọi động thái bị soi kỹ. Từ đây xuất hiện những nghi vấn tiêu cực về việc Dương Tử được giải, thậm chí có người ám chỉ cô “mua giải”. Đây chỉ là suy đoán trên mạng, không có cơ sở để khẳng định, nhưng cũng cho thấy chiếc cúp Bạch Ngọc Lan chưa thể giúp Dương Tử xóa bỏ hoàn toàn định kiến “diễn viên lưu lượng”. Nói cách khác, Dương Tử đã có danh hiệu Thị hậu nhưng vẫn chưa có được sự đồng thuận của công chúng về vị thế diễn viên chính kịch.

Có lưu lượng nhưng sức hút thương mại lại là dấu hỏi

Đằng sau câu chuyện giải thưởng còn có một nghịch lý khác: Dương Tử vẫn nổi tiếng nhưng sức hút thương mại được cho là chưa tương xứng với danh tiếng. Theo một số nhận định được lan truyền, dữ liệu Douyin của Dương Tử không quá nổi bật, trong khi số liệu Weibo dù vẫn tốt nhưng hiệu suất trên chi phí chưa thật sự lý tưởng. Điều này khiến câu hỏi về khả năng chuyển hóa lưu lượng thành giá trị thương mại ngày càng được nhắc tới.

Dương Tử vốn không sở hữu kiểu nhan sắc quá nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Cô từng nhiều lần bị gọi là “phổ nữ”, một cách nói ám chỉ ngoại hình tương đối phổ thông nếu đặt trong môi trường showbiz vốn tập trung rất nhiều người đẹp.

Xuất thân là sao nhí, Dương Tử từng bị Tống Đan Đan nhận xét rằng ngoại hình của cô không đủ đẹp để làm diễn viên. Sau này, cô vẫn thành công nhờ khả năng diễn xuất và những tác phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên, khi đã trở thành sao nữ hàng đầu, nhan sắc và khí chất lại trở thành một phần quan trọng trong giá trị thương mại.

Đây cũng là lý do những lần Dương Tử xuất hiện bên cạnh các mỹ nhân có khí chất nổi bật thường trở thành chủ đề bàn tán. Những tranh cãi về tạo hình, vóc dáng, filter hay gương mặt thiếu tự nhiên xuất hiện với tần suất không nhỏ.

Ngay cả những tài nguyên thời trang được đầu tư cũng chưa phải lúc nào giúp cô nâng tầm hình ảnh. Trong một ấn phẩm sinh nhật, Dương Tử diện gần 20 bộ trang phục, bao gồm 4 thiết kế Haute Couture mới, nhưng tạo hình lại gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng trang phục không làm nổi bật khí chất của nữ diễn viên. Với một nghệ sĩ lưu lượng, đây không chỉ là vấn đề đẹp hay xấu. Khi ngoại hình và khí chất chưa đủ tạo dấu ấn, việc biến lượng người hâm mộ thành sức hút thời trang và thương mại cũng trở nên khó khăn hơn.



Rút Weibo, chuyển sang Tiểu Hồng Thư nhưng vẫn chưa thành công

Có lẽ chính trong bối cảnh đó, Dương Tử và đội ngũ quản lý thương mại mới thực hiện bước đi gây chú ý: rút phần lớn hot search trên Weibo và chuyển trọng tâm sang Tiểu Hồng Thư. Nếu Weibo là nơi Dương Tử từng xây dựng vị thế đỉnh lưu thì Tiểu Hồng Thư lại thiên về thời trang, làm đẹp, phong cách sống và tiêu dùng. Việc chuyển nền tảng vì thế được cho là nhằm tìm kiếm thêm dữ liệu thương mại, đồng thời mở ra một hướng phát triển mới cho hình ảnh của nữ diễn viên.

Ban đầu, động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Dương Tử tìm được “chiến trường” mới. Nhưng kết quả sau đó lại không thực sự khả quan. Theo thông tin được cung cấp, sau khi gia nhập Tiểu Hồng Thư, trong vòng một tháng Dương Tử chỉ có 2 hot search trên Weibo. Tại Tiểu Hồng Thư, sau giai đoạn được nền tảng hỗ trợ lưu lượng, tương tác cũng sụt giảm rõ rệt và tài khoản vẫn chưa chạm mốc 1 triệu người theo dõi.

Điều này khiến bước chuyển nền tảng bị một bộ phận blogger nhìn nhận đây là một cuộc tháo chạy thất bại hơn là một chiến lược thành công. Đáng nói, khi Tiểu Hồng Thư chưa thể tạo ra hiệu ứng như kỳ vọng, Weibo - nơi từng là sân nhà của Dương Tử - cũng không còn giữ được sức nóng trước đây.

Tần suất hot search giảm rõ rệt. Những sự kiện vốn có khả năng tạo độ phủ lớn cũng không còn mang lại cảm giác áp đảo như thời kỳ đỉnh lưu. Ngay cả khi xuất hiện tại Bách Hoa, độ hot và mức độ phủ sóng của Dương Tử cũng bị nhận xét là không còn như trước. Một ngôi sao từng quen với việc liên tục chiếm lĩnh chủ đề nóng nay lại phải tìm kiếm một nền tảng khác để xây dựng số liệu. Trớ trêu hơn, nền tảng mới chưa thành công, còn sân nhà cũ cũng đang mất nhiệt.

Đến cả diễn xuất cũng đi xuống

Nếu câu chuyện Weibo và Tiểu Hồng Thư phản ánh vấn đề về sức nóng, thì phim ảnh mới là thứ quyết định Dương Tử có thực sự giữ được vị trí hay không.

Sau Cây Sinh Mệnh, nữ diễn viên tiếp tục đặt kỳ vọng vào Gia Nghiệp dự án được xem là bước quan trọng trong quá trình chuyển hướng sang chính kịch cổ trang.

Phim lên sóng khung giờ vàng CCTV-8 với thành tích mở màn vượt 1,5% rating. Tác phẩm khai thác nghề chế tác mực thỏi tại Huy Châu, có yếu tố văn hóa truyền thống và từng được kỳ vọng sẽ tạo cú bứt phá cho Dương Tử. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn lên sóng, phản ứng bắt đầu đi xuống. Theo nguyên liệu, sau 48 giờ, điểm Douban của Gia Nghiệp giảm xuống dưới 5,2, chỉ số nhiệt độ trên Maoyan cũng giảm liên tiếp 3 ngày. Kịch bản và diễn xuất của dàn diễn viên chính trở thành tâm điểm tranh luận.

Đáng chú ý, Dương Tử tiếp tục vướng tranh cãi về ngoại hình. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim sử dụng filter quá nặng khiến gương mặt nữ diễn viên thiếu tự nhiên. Chủ đề “filter phim mới của Dương Tử quá nặng” thậm chí từng leo top tìm kiếm trên Weibo ngay sau đêm đầu phát sóng.

Đây là điều khá bất lợi cho nữ diễn viên. Bởi Gia Nghiệp vốn được kỳ vọng là bước tiếp theo để Dương Tử chứng minh mình đã có thể thoát khỏi dòng phim thần tượng. Thế nhưng khi phim lên sóng, những tranh luận nổi bật lại tiếp tục xoay quanh kịch bản, diễn xuất và ngoại hình. Từ Cây Sinh Mệnh đến Gia nghiệp, Dương Tử vẫn chưa tạo được một tác phẩm đủ sức khiến công chúng đồng loạt thay đổi cách nhìn về cô.

Dương Tử vẫn là cái tên có độ nhận diện cao, nhưng sức nóng và lợi thế từng giúp cô đứng trên đỉnh lưu lượng đang dần suy giảm. Từ tranh cãi về diễn xuất, Bạch Ngọc Lan đến sức hút thương mại và việc chuyển sang Tiểu Hồng Thư, mọi thứ vẫn chưa cho thấy một cú chuyển mình thực sự thành công. Rời chiến trường cũ để tìm đường mới, nhưng đến lúc này, Dương Tử dường như vẫn chưa tìm được lối thoát cho chính mình.