Sao nhí siêu phẩm "Hope" chấn động năm nào giờ lột xác trong "Peninsula": Dậy thì ngoạn mục, ngoài đời điệu đà khác hẳn phim

Mới đây, siêu phẩm "Bán đảo (Peninsula)" vừa ra rạp đã gây sốt khán giả bằng cốt truyện thót tim, những pha hành động mãn nhãn, hội tụ dàn diễn viên thực lực bảo chứng cho chất lượng diễn xuất. Và khán giả cũng đã nhanh chóng nhận ra một gương mặt quen thuộc trong dàn diễn viên, đó chính là Lee Re - diễn viên nhí đóng vai cô bé So Won trong "Hope (Hy Vọng)" ngày nào giờ đã hóa tay đua xe cừ khôi Jooni trong siêu phẩm hành động mới.

Cô bé So Won trong "Hope" ngày nào...

... giờ đã lột xác thành tay đua xe khét lẹt trong "Bán đảo (Peninsula)".

Lee Re sinh năm 2006, chạm ngõ điện ảnh Hàn Quốc với tư cách là một nữ diễn viên nhí vào năm 2012. Ở tuổi lên 8, cô bé trở thành một tên tuổi gây sốt trên toàn châu Á khi tham gia bộ phim điện ảnh chấn động về vấn nạn ấu dâm "Hope (Hy vọng)".



Vai diễn của Lee Re đã khiến khán giả khóc hết nước mắt và đem đến cho cô bé giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 4 (2014), đồng thời có tên trong danh sách đề cử tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 50.

Ngay từ bé, Lee Re đã vô cùng xinh đẹp như cô công chúa nhỏ.

Sau thành công vang dội của "Hope", cô bé Lee Re tích cực tham gia vào nhiều tác phẩm như "How to Steal a Dog", "Quý ông trở lại", "A Melody to Remember"... 7 năm trôi qua, Lee Re đã có màn "dậy thì thành công", lột xác cả về ngoại hình lẫn phong cách diễn. Nữ diễn viên đã biến hóa từ cô bé ngây thơ trong "Hope" sang tay đua xe khét lẹt, nắm lấy vô lăng và chiến đấu với lũ zombie khát máu trong "Peninsula" mới đây. Mới 14 tuổi, song khả năng diễn xuất của Lee Re đã hoàn thiện như một diễn viên trưởng thành, chuyên nghiệp.

Lớn lên, nữ diễn viên vẫn giữ được những đường nét xinh đẹp của ngày bé, cùng làn da trắng, mái tóc đen dài và đôi mắt biết nói.

Thậm chí, Lee Re còn được gọi là "tiểu Park Shin Hye" do có nhan sắc hao hao đàn chị.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống hàng ngày.

Ở ngoài đời, Lee Re cũng có màn "lột xác" từ cô bé đáng yêu trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khác với hình ảnh gai góc trên phim, ngoài đời Lee Re là cô gái nữ tính, xinh xắn, ăn mặc và trang điểm đúng lứa tuổi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường cập nhật hình ảnh đời thường, khoe khéo mái tóc dài, làn da trắng cùng đường nét gương mặt vẫn xinh xắn như thuở nhỏ.