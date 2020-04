Sao nhí hot nhất tập đầu "Bệ hạ bất tử": 9 tuổi đã cùng "Ký sinh trùng" đạt giải Oscar, gặp Tổng thống, visual miễn chê

Tập đầu tiên của siêu phẩm "Bệ hạ bất tử" do Lee Min Ho thủ vai nam chính đã chính thức lên sóng và khiến cả châu Á phải "điên đảo", dán mắt vào màn hình theo dõi từng giây từng phút. Bên cạnh tài tử họ Lee và dàn diễn viên nổi tiếng, các fan còn phát hiện được thêm 1 gương mặt cực quen thuộc và chiếm trọn spotlight cả nửa đầu tập 1, đó chính là Jung Hyung Jun - ngôi sao sinh năm 2011 thủ vai Lee Gon (Lee Min Ho đóng chính) thời nhỏ trong phim.

Jung Hyung Jun không phải là gương mặt xa lạ với khán giả yêu phim Hàn nữa bởi em đã xuất hiện trong tác phẩm đạt giải Oscar "Kí sinh trùng", tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Queen for Seven Days", "The Nokdu Flower", "Vagabond", "Romantic Doctor, Teacher Kim 2",... Cậu bé còn là 1 người mẫu nhí có tiếng, từng chiến thắng cuộc thi SM Kids Contest thế hệ đầu tiên.

Jung Hyung Jun thủ vai Lee Gon (Lee Min Ho đóng chính) thời nhỏ.

Cậu bé từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, nổi bật nhất trong số đó là "Kí sinh trùng" - tác phẩm giành 6 giải Oscar.

Cậu bé là diễn viên nhí hot nhất hiện nay

Bên cạnh tài năng nổi trội, Jung Hyung Jun còn sở hữu gương mặt với đường nét trời cho, cực dễ thương, lém lỉnh, ai nhìn cũng yêu. Mới 9 tuổi đã trổ sắc bảnh bao như hot boy, Jung Hyung Jun được dự đoán sẽ trở thành nam thần "đốn tim" hàng loạt thiếu nữ trong tương lai. Ngoài ra, trong tác phẩm "At eighteen", Jung Hyng Jun từng đóng vai phiên bản nhí của Ong Seong Woo, bởi vậy, cậu bé thường xuyên được so sánh với nam thần đình đám này.



Cậu bé sở hữu gương mặt vàng, vô cùng tiềm năng

Biểu cảm, diễn xuất của cậu bé được đánh giá rất cao dù mới 9 tuổi. Jung Hyun Jun còn từng là một người mẫu nhí nổi tiếng.

Jung Hyun Jun từng được gọi là "phiên bản nhí của Ong Seong Woo" trước khi làm Lee Min Ho thời nhỏ trong "Bệ hạ bất tử".

Cực chuyên nghiệp trước ống kính, nhưng ngoài đời Jung Hyung Jun lí lắc, đáng yêu như biết bao đứa trẻ khác.

Cận cảnh nhan sắc gây thương nhớ cực mạnh của sao nhí Jung Hyung Jun.

Mới 9 tuổi đã xuất sắc nhường này thì các fan chị, fan mẹ sao mà không thương nhớ cho được. Nhiều netizen đã sớm quả quyết Jung Hyung Jun sẽ là nam tài tử đình đám của màn ảnh Hàn trong tương lai.

Nhờ ngoại hình đẹp xuất sắc, ra dáng mỹ nam ngay từ khi còn nhỏ, Jung Hyung Jun thường xuyên gây bão trên các trang MXH, thậm chí còn từng lên top tin hot Dispatch. Đặc biệt, trong lần đến Nhà Xanh dự bữa tiệc của Tổng thống Moon Jae In cùng dàn diễn viên "Kí sinh trùng", Jung Hyung Jun khiến cả xứ Hàn dậy sóng vì quá bảnh bao và chững chạc, trông y như chàng hoàng tử bé của gia đình quý tộc.