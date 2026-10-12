Sao nhí đình đám rẽ hướng làm bất động sản: Phải đóng cửa 2 văn phòng, cắt giảm gần 200 nhân viên

Hùng Thuận được đông đảo khán giả biết đến qua vai bé An trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam. Hình ảnh cậu bé kiên cường trên hành trình tìm cha đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của nam diễn viên, giúp anh ghi dấu ấn từ khi còn nhỏ. Sau thành công của bộ phim, Hùng Thuận tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình, trong đó có Cổng mặt trời, đồng thời hoạt động ở các lĩnh vực giải trí khác.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật khi trưởng thành không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bên cạnh việc đóng phim, Hùng Thuận bắt đầu tìm kiếm hướng đi khác để cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Năm 2019, anh bén duyên với lĩnh vực bất động sản. Thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất, nam diễn viên dành thời gian tìm hiểu thị trường, tham gia môi giới và từng bước xây dựng hoạt động kinh doanh riêng.

Hùng Thuận được đông đảo khán giả biết đến qua vai bé An trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam. Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh việc đóng phim, Hùng Thuận còn làm bất động sản. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2021, Hùng Thuận khai trương văn phòng nhà đất đầu tiên mang tên mình. Sau đó, anh tiếp tục mở rộng với các văn phòng giao dịch tại quận 2, quận 11 và khu vực Nhà Bè, TP.HCM. Nam diễn viên tận dụng lợi thế có lượng người theo dõi trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, thực hiện các buổi livestream và đăng tải video về bất động sản. Theo chia sẻ của anh, mô hình kinh doanh này tập trung vào việc quảng bá sản phẩm của chủ nhà và khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến.

Giai đoạn đầu, công việc mang lại những tín hiệu tích cực. Hùng Thuận từng cho biết năm 2020 là một năm thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, thị trường sau đó bước vào giai đoạn trầm lắng, khiến việc mua bán bất động sản gặp nhiều trở ngại. Theo nam diễn viên, những người đã mua tài sản ở mức giá cao thường muốn bán với giá tương ứng, trong khi người mua lại có xu hướng chờ đợi hoặc tìm kiếm mức giá thấp hơn. Sự khác biệt về kỳ vọng khiến nhiều giao dịch không thể hoàn tất.

Cuối năm 2021, Hùng Thuận khai trương văn phòng nhà đất đầu tiên mang tên mình. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên tận dụng lợi thế có lượng người theo dõi trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, thực hiện các buổi livestream và đăng tải video về bất động sản. Ảnh: FBNV

Trước tình hình đó, Hùng Thuận buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động. Trong chia sẻ được báo chí đăng tải ngày 6/5/2023, anh cho biết từ 3 văn phòng kinh doanh bất động sản, mình đã phải đóng cửa 2 văn phòng và cắt giảm gần 200 nhân viên do không đủ chi phí vận hành. Đây là biến cố đáng chú ý sau thời gian nam diễn viên liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời phản ánh sức ép mà thị trường bất động sản thời điểm ấy tạo ra đối với các đơn vị môi giới.

Dù gặp khó khăn, Hùng Thuận không cho rằng việc chuyển hướng sang bất động sản là quyết định sai lầm. Anh từng chia sẻ bản thân không quá bận tâm trước những lời bàn tán khi rẽ sang công việc môi giới nhà đất. Với nam diễn viên, điều quan trọng là tìm được hướng đi phù hợp để tạo thu nhập và duy trì cuộc sống.

Hùng Thuận từng phải đóng cửa 2 văn phòng và cắt giảm gần 200 nhân viên do không đủ chi phí vận hành. Ảnh: FBNV

Hùng Thuận không cho rằng việc chuyển hướng sang bất động sản là quyết định sai lầm. Ảnh: FBNV



