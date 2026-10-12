Angelababy "không bớt đẹp" dù chỉ một ngày

Ngày 11/10, tờ Sina đưa tin Angelababy trở thành tâm điểm trên MXH Trung Quốc sau khi tung bộ ảnh mặc sườn xám đẹp đến nao lòng. Không cần những khung hình trau chuốt cầu kỳ, minh tinh xứ Hương Cảng vẫn gây ấn tượng với nhan sắc kiều diễm, nữ tính truyền thống, vóc dáng mảnh mai, bờ vai ngang thẳng tắp thon thả, xương quai xanh cực kỳ gợi cảm. Ở những bức ảnh chụp cận mặt, Angelababy khiến ai nấy phải trầm trồ với làn da sáng mịn, đường nét gương mặt thanh tú, hoàn mỹ.

Trên mạng xã hội, netizen xứ tỷ dân khen ngợi Angelababy mặc sườn xám "là thần" hay ưu ái gọi cô là "người sinh ra để mặc sườn xám". Bộ trang phục này được nhận xét càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa đài các, mềm mại vốn đã trở thành dấu ấn của mỹ nhân Hoa ngữ. "Angelababy xấu thì ai dám đẹp nữa", "Cô ấy không bớt đẹp dù chỉ một ngày", "Chưa bao giờ thấy vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh xấu luôn", "Tới giờ tui vẫn mê nét đẹp của Phạm Băng Băng và Angelababy", "Đẹp hoài đẹp mãi mà nét rất riêng"..., là một số bình luận khen ngợi của cư dân mạng.

Angelababy gây sốt MXH với bộ ảnh mặc sườn xám đẹp đến mê hồn. Ảnh: Sina.

mỹ nhân Cbiz vẫn gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng thon gọn, bờ vai ngang đắt giá cùng xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Ảnh: Weibo.

Ở những góc chụp cận, làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt thanh tú của cô nhận được vô số lời khen ngợi. Ảnh: Weibo.

Cách đây không lâu, Angelababy trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan. Đây là hoạt động nổi bật hiếm hoi của nữ diễn viên trong năm 2026. Sau khi bị cấm sóng vì tranh cãi đi xem buổi biểu diễn thoát y của Lisa (BLACKPINK) tại Pháp, cô bị giới giải trí ghẻ lạnh. 3 năm trở lại đây, Angelababy không còn được mời đóng phim, thi thoảng mới có lịch chụp ảnh bìa tạp chí và dự sự kiện.

Tại Tuần lễ thời trang Milan, Angelababy đã tham dự show diễn của Marni. Cô vượt mặt Dương Mịch và nhiều đàn em Cbiz về giá trị truyền thông kiếm được (viết tắt là EMV) tại sự kiện. Chỉ một bài đăng trên Weibo, Angelababy mang về 2,4 triệu đô la (khoảng 62,4 tỷ đồng) EMV cho Marni, trong khi Dương Mịch chỉ rơi vào khoảng 23,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Angelababy còn gây chú ý khi có cuộc gặp gỡ riêng tư, ngồi sát rạt chụp ảnh với giám đốc thương hiệu Hermès.

Nữ diễn viên dẫn đầu giá trị truyền thông kiếm được (EMV) tại Tuần lễ thời trang Milan. Ảnh: Sohu.

Angelababy có mối quan hệ thân thiết với giám đốc thương hiệu Hermès. Ảnh: Sina.

Angelababy từ lâu đã được xem là một trong những tuyệt sắc mỹ nhân hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Công chúng Trung Quốc không tiếc lời ca ngợi cô là "báu vật nhan sắc Cbiz" hay "mỹ nhân có vẻ đẹp vượt thời gian" - những danh xưng minh chứng cho sức hút bất chấp năm tháng. Sở hữu nét đẹp lai Tây cuốn hút với sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn hút hồn cùng phong thái sành điệu, vẻ đẹp của Angelababy vừa ngọt ngào lại vừa kiêu kỳ, quyến rũ. Visual hoàn hảo này chính là chiếc chìa khóa giúp cô từ một người mẫu vô danh bứt phá vươn lên hàng tiểu hoa đán quyền lực.

Nhan sắc thời kỳ mới vào nghề của Angelababy là đỉnh cao của đỉnh cao. Ở tuổi đôi mươi, cô được ví như "báu vật" Cbiz với visual đẹp như tạc tượng, thần thái cuốn hút. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu