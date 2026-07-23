Tối 21/7, công chúng sừng sờ trước thông tin nữ diễn viên Kaylee Hottle đã qua đời ở tuổi 19. Cô mất sau khi gặp tai nạn xe hơi ở bang Maryland (Mỹ). Đến nay, Page Six đã tiết lộ cuộc ghi âm chi tiết bi thảm xung quanh vụ tai nạn xe hơi dẫn đến cái chết của nữ diễn viên trẻ.

Theo đoạn ghi âm cuộc gọi từ Văn phòng Cảnh sát trưởng, Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Cứu hộ khẩn cấp Quận Frederick mà Page Six thu được, những người ứng cứu đầu tiên đến hiện trường vào sáng sớm ngày 21/7 (giờ Mỹ) đã yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm người biết ngôn ngữ ký hiệu hoặc có ứng dụng phiên dịch để giao tiếp với Kaylee Hottle. Ngôi sao của phim Godzilla vs. Kong vốn là người khiếm thính.

Trong giây phút nguy nan, đội cứu hộ không thể giao tiếp với Kaylee Hottle do cô là người khiếm thính. Ảnh: Page Six

Đoạn ghi âm cuộc gọi khẩn cấp cũng cho thấy Kaylee Hottle đã bất tỉnh khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn và đang tiến hành đánh giá tình trạng những người bị thương. Một nhân viên điều phối ghi nhận rằng Kaylee Hottle gặp tai nạn đang đến thăm khu vực này và người bạn đi cùng nữ diễn viên không có thông tin liên lạc của gia đình cô.

Trong một đoạn khác của đoạn ghi âm, các nhân viên nói: “Nếu ai có thể truy cập ứng dụng phiên dịch trên điện thoại, vui lòng bắt đầu bằng cách này? Bởi vì chúng tôi cần một người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu”. Đoạn ghi âm cũng làm sáng tỏ mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm, với việc lực lượng cứu hộ mô tả "hư hỏng nặng phần đầu xe" và lưu ý rằng chiếc xe đã lao ra khỏi đường khoảng 3 mét và rơi xuống cống.

Cận cảnh chiếc xe bẹp rúm, dẫn đến cái chết của cựu sao nhí. Ảnh: Page Six

Ngoài ra, nhân viên cấp cứu đã yêu cầu các nhân viên y tế quay lại hiện trường để kiểm tra một người thứ hai đang bị đau xương sườn. Sau đó, nhân viên điều phối cho biết họ đã nói chuyện với cha của nữ diễn viên - ông Joshua Hottle qua điện thoại. Ông Joshua Hottle đã chia sẻ tin buồn này với TMZ, giải thích rằng ông biết tin về vụ tai nạn khi đang ở Texas.

Cha của Kaylee Hottle cũng là người khiếm thính, đã giải thích bằng ngôn ngữ ký hiệu trong một video trên Facebook rằng ông biết tin tim con gái mình ngừng đập trên đường đến bệnh viện, hiện tại ông đang trên đường đến Maryland để nhận thi thể con gái. "Tôi đang bay một chuyến bay mà tôi không bao giờ muốn thực hiện" - ông đau lòng thông báo.

Cha của nữ diễn viên đang bay đến Maryland để nhận thi thể con. Ảnh: Page Six

Theo thông cáo báo chí do Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Frederick, các cảnh sát và nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông gây tử vong ở khu vực 11400 đường Windsor Road tại Ijamsville, Maryland, vào khoảng 2h52 rạng sáng ngày 21/7. Theo thông tin từ nhà chức trách, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy chiếc Honda Accord đời 1995 do một thanh niên 19 tuổi đến từ Frederick điều khiển đã lao ra khỏi lề đường bên phải của con đường 2 làn và đâm vào cống thoát nước. Tốc độ quá cao được cho là một yếu tố góp phần gây ra vụ tai nạn.

Tài xế đã được đưa đến bệnh viện địa phương với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi một hành khách khác từ chối điều trị y tế tại hiện trường. Kaylee Hottle được đưa đến một trung tâm cấp cứu gần đó, nơi cô được xác nhận đã tử vong sau đó. Cô là người duy nhất tử vong trong 3 người. Vụ tai nạn vẫn đang được Đội Điều tra Giao thông thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Frederick điều tra.

Vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Ảnh: Page Six

Kaylee Hottle sinh năm 2007, là một trong những diễn viên khiếm thính hiếm hoi tạo được dấu ấn tại Hollywood. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi đảm nhận vai Jia - cô bé có mối liên kết đặc biệt với Kong - trong bom tấn Godzilla vs. Kong (2021). Diễn xuất tự nhiên cùng khả năng truyền tải cảm xúc qua ngôn ngữ ký hiệu của Kaylee đã chinh phục người xem và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Sau thành công của phần phim đầu tiên, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với vai Jia trong Godzilla x Kong: The New Empire (2024), đồng hành cùng các diễn viên như Rebecca Hall hay Dan Stevens. Với màn tái xuất trong bộ phim Godzilla thứ hai, Kaylee Hottle đã vào đề cử Nữ diễn viên trẻ xuất sắc tại Saturn Awards lần thứ 52 - lễ trao giải chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học viễn tưởng, Kỳ ảo và Phim kinh dị Mỹ. Kaylee được kỳ vọng sẽ có một tương lai rộng mở trong giới điện ảnh với tư cách là gương mặt đại diện truyền cảm hứng cho cộng đồng người khiếm thính.

Sự ra đi của Kaylee Hottle ở tuổi 19 khiến nhiều người xót xa. Trên mạng xã hội, khán giả liên tục bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên và tưởng nhớ cô bằng những hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ trong loạt phim đình đám đã làm nên tên tuổi của Kaylee Hottle.

Ảnh: Page Six

Kaylee Hottle là diễn viên chính của phim bom tấn Godzilla vs. Kong. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six

MINH HỒNG